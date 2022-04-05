Жизнь - «без масок»

Пожалуй, самым необычным получателем гранта стала театральная студия центра «Содействие». Дело в том, что актерами в ней являются «особенные дети» с синдромом аутизма и подобными заболеваниями. Именно они представили на суд жюри постановку «Семь чудес курая». О долгом пути к победе и дальнейших планах рассказала режиссер и руководитель студии «Без маски» Айгуль Атаева.

- Для меня эта история началась со случайного предложения. Я работала в театральной сфере, и тут попросили организовать концерт по случаю 10-летия центра «Содействие». Первая реакция – замешательство: взяла неделю на раздумья. Но затем вдохновил разговор с одним из воспитанников, Юрой. Парень рассказал, что устал постоянно находиться дома в четырех стенах, что очень ждет наших занятий. Вместе мы вышли на улицу, и он увидел маленькое насекомое, божью коровку. Сколько было радости! Уже скоро поняла: сделаем не концерт, а спектакль, под названием «Без маски». Отсюда и название студии.

- Как готовили ребят к сцене?

- Это был долгий путь. Сейчас у меня занимается 12 человек в возрасте от 14 до 39 лет. Есть и младший состав. Но там ребятишки не всегда приходят из-за проблем со здоровьем. А началось все с небольших занятий: развивали речь, пластику, способность запоминать.

- Формат встреч не назовешь обычным.

- Да, это часть обширной псхилогической и медицинской поддержки, предоставляемой в нашем центре. Обычно мы разминаемся, потом проходим упражнения на память. Далее – музыка, ритмика, уже после – репетиция. Первая постановка длилась около 30 минут. Ребятам тяжело долго находиться на сцене без взрослых. Но постепенно мы увеличиваем время, шаг за шагом.

- Что это значит – быть «без маски»?

- Сценарий того спектакля в двух словах: представьте мир, где все люди рождаются с маской на лице. А один – без нее. В отличие от остальных, он может испытывать яркие, разнообразные эмоции, видеть и ценить то, что ускользает от других. Ведь большинству доступны только два состояния: радость и грусть. Через свои размышления герой постепенно учит других людей видеть шире, чувствовать глубже и смотреть на мир открытыми глазами…

- Кто ваши зрители?

- С недавних пор показываем свое творчество в детских домах республики и учреждениях, подобных нашему. Иногда выступаем во дворцах культуры. Разумеется, приглашаем людей, далеких от жизни с «особенными» людьми. В этом есть свои плюсы: видя их в творческой обстановке, человек перестает бояться детей с ОВЗ, что-то переосмысливает.

- А что театральная студия дает самим актерам?

- В том числе она помогает социализироваться в обществе. В формате репетиций мы прорабатываем разные жизненные ситуации. Например, как запомнить свое место в очереди по одежде тех, кто рядом. Или же преодолеть стеснение, попросив помощи, если ты потерялся на улице. Из позитивного – как, например, поздравить друга на дне рождения. Прогресс есть: в результате наши подопечные не только дарят подарки, но могут даже спеть или станцевать.

- Что чувствуете в связи с получением гранта?

- Честно говоря, особых надежд на успех не было. Пока в нашей копилке три спектакля, мы только начали где-то выступать… Тем не менее поставили музыкальную сказку «Семь чудес курая». Когда победили, я даже поверила не сразу. Без сомнения, средства очень нужны. В том числе на приобретение техники. Когда выступаем в домах культуры, нужен хороший звук. Для постановки «теневых» сцен тоже требуется оборудование. Кроме того, мы развиваем сотрудничество с коррекционной школой № 59. Будем ее творчески курировать. Одним словом, успех вдохновляет на дальнейшее развитие!

Беседовал Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

У спектаклей с «особенными» актерами даже музыка – уникальная. Ее создает композитор Азат Аширкаев, который подстраивается под нюансы восприятия детей.