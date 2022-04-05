Место под солнцем

Конные спектакли

О том, что лошади умеют лечить, известно с давних пор. О пользе верховой езды писал Гиппократ в своих научных трудах. Римские легионеры проходили в седле реабилитацию после тяжелых ранений. Но широко об иппотерапии заговорили лишь в середине XX века. Сейчас же центры, специализирующиеся на зоотерапии и адаптивном конном cпорте имеются во многих крупных городах, единственный в Башкортостане – в Уфе. О нем беседуем с создателем и директором Региональной общественной организации «Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов» Натальей Никитиной.

– Лошади способны уникальным образом, комплексно воздействовать на человека, оказывая социокультурную и физическую реабилитацию. Даже само общение с ними, не говоря уже об участии в театральных номерах, улучшает эмоциональное состояние, повышает самооценку, избавляет от депрессии. Биомеханическое воздействие верховой езды улучшает двигательные функции, координацию, нормализует кровообращение. Спрос на лечение методом иппотерапии, безусловно, высок. По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан, на 1 октября 2021 года в республике зарегистрировано 18,1 тысячи детей-инвалидов, из них около 3000 в Уфе.

– В этом году проект центра «Инклюзивный конный театр «Дарман» был отмечен в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Это новая ваша задумка?

– Употребление слова «проект» в данном случае не совсем уместно, поскольку творческое направление – лишь одно из нескольких векторов нашей работы. Мы обучаем верховой езде, проводим фотосессии с предоставлением исторических костюмов. Изучив мировую практику лечения различных заболеваний детей, решили внедрить и театр. Конные спектакли основаны на гармоничном взаимоотношении человека и лошади, считаются мягкими методами, благотворно влияющими на психофизическую коррекцию. Отдельные концертные номера с участием животных мы показали на «Празднике лошади» в 2010 году, с тех пор мастерство совершенствовали и в 2012 году смогли презентовать полноценную программу. Сейчас наши сценаристы и инструкторы в одном лице совместно с хореографами на основе ранее поставленного спектакля готовят новый сценарий. Его нужно расширить и адаптировать под детей с особенностями развития. Ответственность на себя взяла инструктор-иппотерапевт, старший тренер Анастасия Никитина, но нужно понимать, что разработка сценария – это не авторская работа, а коллективный труд: нужно придумать образ, подобрать красивую музыку и соединить это в единый номер. Впервые в этом году в театральных постановках будут отражены эпос и легенды народов нашей республики.

– Желающих записаться в группу «Дарман» много?

– Мы набрали 50 детей: 40 с особенностями развития и 10 волонтеров, которые будут также участвовать в постановках. Занятия будут проходить до конца августа, в среднем 2 раза в неделю по иппотерапии, когда начнутся репетиции по театральным номерам, кому-то потребуется приходить чаще. Если ребенок покажет, что он талантлив, хорошо сидит в седле, сможет участвовать в нескольких номерах. Выступать хотят абсолютно все дети, без исключения. Сколько было восторга, когда в гости к нам приехали ребята из школы-интерната №13. Мы их нарядили в различные костюмы, и они ехали верхом. Но ведь, чтобы выступить в конном театре, не просто нужно уметь держаться в седле, необходимо проникнуться взаимодоверием с лошадью, учитывать ее интересы, понимать язык тела. Если все составляющие номера сложатся, он вызывает нереальные эмоции не только у самих ребят-участников, но и у зрителей. Вспоминаются случаи, когда после выступлений детей родители аплодировали и плакали, а после «Конного вальса» не смог сдержать слез представитель Министерства образования республики. Люди, которые хотя бы однажды бывали на наших праздниках, просят опубликовать в общем доступе репертуар театра. Много у нас постоянных поклонников. Несколько лет назад «Праздник лошади» был включен в туристический реестр Екатеринбурга, приезжали туристы из соседнего региона. Неоднократно выступали в акции «Театральная ночь».

– Для конного театра закупаете специальных лошадей?

– У нас 19 голов. Породы самые разные. Они задействованы во всех наших проектах, в адаптивном конном спорте, в арт-конкурсе фотографий проекта «Подкованные доктора». Есть башкирская, орловская рысистая, буденновская породы, донская, русские тяжеловозные. Специальных лошадей, которые используются лишь в концертных выступлениях, нет, тут самое главное – безопасность, чтобы дети без боязни, с улыбкой на лице могли проехать верхом и исполнять роли. Однако несколько лет назад для конного театра мы купили 2 жеребят: андалузского Гордона и Танго фризской вороной масти. Это одни из самых красивых пород барочного типа, которые с каждым годом становятся все величавее. К тому же Танго абсолютно не конфликтен, очень легко осваивает то, чему его учат.

– Без сложностей не бывает в любом деле. С какими препятствиями сталкиваетесь?

– Проблем много. Мы не обеспечены достаточной материальной базой, у нас нет трибун, поскольку работаем на улице, сильно зависим от погоды. У нас работают прекрасные специалисты: иппотерапевты Анастасия Никитина, Анастасия Ардашова, Алина Бикбулатова, пришедшие из добровольцев Анастасия Чупракова и Диана Давлетов, приходящий врач-нейрофизиолог Мария Дьячкова. Есть конюх с особенностями развития Арсений Якимов, который даже приобрел свою собственную лошадку и уже 5 лет выступает на соревнованиях, вольтижировке. Все они энтузиасты, на свои деньги выезжают на обучение, участвуют в круглых столах, семинарах. Однако им из-за недостатка финансирования в промежутках между грантовыми проектами, чтобы выжить, приходится искать иные источники доходов, общаться в службу занятости.

Но если говорить конкретно об инклюзивном театре, то хотелось бы иметь постоянную финансовую поддержку со стороны республики. Очень больших вложений требуют костюмы, снаряжение, декорации. Их нужно ежегодно обновлять. До этого наши представления были возможны благодаря благотворительному фонду «Урал» и волонтерам. Спасибо им большое! Планировали заявиться на местные гранты Министерства культуры, но на участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив не решались, потому что были не очень уверены в себе, а сейчас созрели, и оказалось, не зря!

Мария НИКОЛАЕВА.

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