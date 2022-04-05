Чем удивляет «умный» светофор?

Улица Блюхера встречает нас оживленным автопотоком. Что неудивительно: рядом – проспект Октября, эта транспортная артерия его дублирует. В районе Еврейского национального культурного центра – одна из самых напряженных точек. Поэтому здесь и появился новейший многофункциональный цифровой светофор. О том, как работает «чудо-машинка», рассказал заместитель главного инженера МУСП «Уфагорсвет» Фаррух Садиков.

- Раньше тут был нерегулируемый пешеходный переход, стояли только знаки. Но место оживленное, тем более рядом школа. Ученикам идти до ближайшего светофора было не очень удобно. Поэтому и решили, что нужно менять ситуацию, - говорит он.

Вместе мы приближаемся к новенькому светофорному столбу. За три метра он вдруг оживает: загорается желтый сигнал. Оказывается, сработал датчик движения. Человек только подходит к краю тротуара, а машины уже останавливаются, чтоб его пропустить.

При этом сейчас светофор работает в экономном режиме. В глаза бросается его оснащение: помимо фонаря к столбу крепятся разные ящики, цилиндры с датчиками - выглядит впечатляюще.

- В ночное время одного желтого сигнала недостаточно. Поэтому включается также красный контур на столбе, на дорожных знаках загорается LED-подсветка. Но это еще не все: специальный проектор подсвечивает «зебру» красными полосами. А стоп-линия для машин прочерчивается ярким лучом, - объяснили специалисты.

Управляет процессом устройство-контроллер, спрятанное в специальном отсеке. Светофор планируется подключить к пункту дистанционного управления МУСП «Уфагорсвет». Однако объект на улице Блюхера заметно отличается от своих собратьев.

- Его установка обошлась в 1 млн 600 тысяч рублей. Только проектор, подсвечивающий переход, стоит около 300 тысяч. Поставщики всех деталей наши, российские. Тем не менее цены выросли очень сильно. Но даже в таких обстоятельствах мы стараемся оснащать столицу современными комплексами, - рассказал Садиков.

Конкретно этот был построен «с нуля». Кое-что пришлось адаптировать к местности, например – зону чувствительности датчика движения. Изначально он «видел» участок шириной в пять метров, который сократили. Иначе срабатывать заставляли бы прохожие, идущие мимо. Стоит отметить, монтаж «умных» светофоров для Уфы – уже тенденция.

В этой связи стоит вспомнить адаптивную цифровую систему

управления транспортом, запущенную в районе остановки

«Спортивная». Анализируя плотность потока на углу

проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, робот решает, когда и насколько давать зеленый свет. Проект пилотный, но его эффективность уже видна: напряженность движения снизилась на 15%. Результат может вырасти, если поставить такие системы и на других перекрестках. Но дешевым комплекс не назовешь.

- Мы стараемся, чтобы дорожное движение было комфортным и для водителей, и для пешеходов. Так, первый объект с функцией подсветки «зебры» был поставлен на улице Рабкоров. Посмотрели, как он себя зарекомендует, понравится ли жителям. Отзывы оказались хорошими. Затем желтомигающие светофоры появились по всему городу: в центре, в Зеленой роще, в Черниковке и Шакше, - подчеркнул Фаррух Садиков.

На сегодняшний день в столице круглосуточно функционирует более 470 уличных светофоров. Разумеется, случаются поломки, порой серьезные. На их устранение есть установленный законом норматив времени. Стоит отметить, что работники «Уфагорсвета» его не соблюдают: чинят все гораздо быстрее. Что точно не сломается в ближайшее время, так это оборудование новичка с улицы Блюхера. Но даже в случае ЧП починку значительно ускорит устройство-контроллер. Изучив его, специалисты сразу поймут, в чем дело.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка:

Установка нового светофора на улице Блюхера обошлась в 1 млн 600 тысяч рублей.