QR-код для липы

23 апреля Уфа присоединится к акции «Зеленая Башкирия». В столице республики появится 18 тематических аллей с деревьями декоративных пород: пирамидальными тополями, яблонями, черемухой, сиренью. Всего в городе планируется высадить более 3000 саженцев. Поучаствовать в озеленении может каждый, а информация о добром деле будет зашифрована в QR-код.

- В рамках подготовки к экологической акции мы создали одноименный сайт. Его можно найти по адресу www.ufa-green.ru. Разработана и мобильная версия. Это карта, на которой уже появились первые отклики от горожан, желающих участвовать. Необходимо лишь оставить номер телефона, указать дату, когда планируете посадить дерево, район города, где оно появится и необходимое число саженцев, - рассказал директор Центра информационных технологий Руслан Гайсин.

Свою заявку в числе первых оставил глава администрации Ленинского района Олег Котов. 23 апреля на улице Мустая Карима, где расположится аллея «Черемуховая», он планирует высадить свое деревце. Также черемухи здесь посадят сотрудники «Уфагортранса», Научно-производственного центра «Астра», ТСК «Красинский», Специализированного застройщика Инвестиционно-строительный комитет, Уфимского научно-производственного предприятия «Молния», жители района. Крупномеры доставят из садово-ландшафтного центра «Аллея роз».

Еще одну новую аллею - «Музыкальную» на улице Коммунистической, которая расположится рядом с домом №45, украсят липы. Их высадят работники детской музыкальной школы №7.

- Символично, что рядом с нашей школой, которой в этом году исполняется 60 лет, появится аллея с таким названием. Наша липа расположится прямо напротив входной группы. Конечно, ученики будут ухаживать за деревом. Я и раньше лично высаживал саженцы во время субботников в Нижегородке, Затоне, - рассказал директор ДМШ №7 Раит Гайсин.

Все деревья будут отмечены табличками с QR-кодами. Каждый житель или гость города через смартфон сможет по QR-коду узнать породу дерева, точную дату высадки саженца, информацию о том, кто конкретно его высаживал. Также в «паспорте» зашифруют информацию о том, как ухаживать за данной породой дерева.

- В Деме планируется посадка аллеи «Серебряная» и желающих высадить свое дерево много. Все хотят приложить руку к такому доброму и важному делу. Но, к сожалению, выделенный участок имеет границы и на нем мы можем разместить лишь 56 крупномеров. Все они уже зарезервированы и будут доставлены на место к началу акции. Общими усилиями мы высадим яблони сорта «Рудольф», сирени, липы, кустарники и кусты гортензии. Однако хочу отметить, что заявки от жильцов не теряются, и мы пригласим их для участия в следующих субботниках, - пояснила заместитель начальника Управления по организационной и кадровой работе администрации Демского района Эльвера Хайбуллина.

Последовать народной мудрости и посадить дерево можно в любой день. Пусть даже без QR-кода. А саженцы найти в «Горзеленхозе».

- Мы выращиваем в лесопитомнике деревья, кустарники, как по заявкам для районов, так и для уфимцев. На нашем сайте можно найти весь ассортимент с ценами. Так, в наличии у нас ели, пихты, липы и многое другое, - рассказал начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ Максим Щербаков.

Мария АПКАРИМОВА.