Считать рубли. И не просчитаться

Как распланировать средства так, чтобы остаться в плюсе? Что такое финансовая пирамида и каковы ее признаки? Из чего складывается бюджет города, республики и страны? Ответы на эти и другие вопросы нашли ученики гимназии № 1, где состоялось финансовое «Поле чудес». Образовательный проект был инициирован Финуниверситетом при правительстве РФ (Уфимский филиал).

Обучение детей денежной грамотности сегодня не что иное, как ответ на вызовы времени. Выяснилось, что это знание интересно и старшим, и младшим классам. Кто-то из ребят планирует стать экономистом. А другие просто хотят понимать, как правильно обращаться с доходами.

Организаторы проекта нашли подход ко всем. Так, самых маленьких они заинтересовали тематическими мультфильмами. А тех, что постарше – серьезными вопросами. Всего в разных классах проходило 19 мероприятий. Для учеников гимназии это не в новинку. Сотрудничество с Финансовым университетом длится давно. В его рамках с ребятами общаются известные бизнесмены, для старшеклассников читаются курсы экономики. Одним из инициаторов «Поля чудес» стала заместитель министра финансов республики Нелли Бердина.

- Сегодня это общероссийский тренд. Неделя финансовой грамотности детей и молодежи охватила всю страну. Расчет – на то, чтобы молодое поколение училось осознанно ориентироваться в финансовой обстановке. И пользоваться разнообразными продуктами в этой сфере, - подчеркнула она.

Отдельное внимание в рамках проекта уделяется безопасности. Что понятно: угроз много, от финансовых пирамид до мошенников и рисков закрытия банков. Не менее интересны были и «стратегические» вопросы. Из чего складывается государственная казна? Почему иногда экономике страны выгоден сильный рубль, а иногда – слабый? Об этом с будущими финансистами поговорил доктор наук, директор Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ Рафаэль Сафуанов. Он начал с азов, попросив поднять руки тех, кто точно знает, сколько денег сейчас в его карманах.

- Правильное соотношение доходов и расходов – вот простой и понятный залог благополучия. В девяностых годах прошлого века я основал страховую компанию, которая успешно работала около пяти лет. Затем руководил крупным промышленным предприятием. Финансы могут быть как целью, так и средством ее достижения, - отметил он.

Кто-то скажет: зачем это знать тому, кто не свяжет жизнь с банковским делом и инвестированием? Однако сегодня ориентироваться в основах грамотного обращения с доходами должны все. Заботу о семейном бюджете не отменял никто. А элементарное умение сопоставлять дебет с кредитом еще никого не сделало несчастным.

Например, те же телефонные мошенники часто играют на невежестве своих жертв. Обещания о «сверхдоходности» они припудривают «умными» словами, затем просят номер карты. Но раскусить злодеев легко может тот, кто знает азы инвестирования. Есть у финансовой грамотности и еще более «прикладная» выгода. Это элементарный расчет трат на коммунальные услуги. Об этом и многом другом со школьниками говорилось на лекциях и во время викторин.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.