Укрощение стихии

– Поездка в поселок 8 Марта сдвигается по времени. Если интересует, подъезжайте на Зорге, 60. С утра поступила заявка о затоплении проезжей части – бригада уже выезжает! – позвонил с утра старший мастер по ливневым канализациям Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений Сергей Шустов.

Через час я прибыла на место, где в недоумении стояли рабочие: затопа-то не оказалось!

– Это частое явление, но за «ложный вызов» не считается. Вчера сами проезжали, видели, как начала образовываться лужа, раз поступила заявка – надо реагировать, – говорит мастер Илья Киселев.

Обращаются в таких случаях в диспетчерскую службу Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений (СУРСИС). Так поступила жительница одного из расположенных поодаль домов.

– Так бывает, когда погода нестабильная – днем солнце греет, снег тает, а ночью снова все примерзает. Вода успевает впитаться в землю, – говорит он, расставляя передвижные дорожные знаки и оранжево-белые пирамидальные ограничители вдоль площадки, где будут проходить работы. – Но раз уж выехали, следует прочистить. Поскольку вода не стекает, по всей видимости, колодец промерз или засорился.

Бригада из пяти человек вплотную подъезжает к обочине, вдоль которой пролегают дождеприемные колодцы (ДПК). Лом, ледоруб и штыковая лопата – основные инструменты коммунальщиков при очистке ливневок. Работают слажено: один разбивает, другой держит шланг илоса, третий тянет воду, чтобы разжижить грязное месиво.

– Прав ты был, шеф, одним илососом не обойтись, надо тянуть «крота» и подключать ДПК, – говорит дорожный рабочий Юрий, проходя мимо нас и протягивая шланг с металлическим наконечником.

Вскоре журчание воды сменяется гудением. Это включили подачу воздуха – так с помощью того самого «крота» в канализации пробивают засоры, лед, когда невозможно справиться инструментами.

Он свое дело знает – более 15-и лет работает на этом предприятии. Говорит, что за это время техника стала мощнее. Если раньше работали на слабеньком ЗиЛе, то несколько лет назад получили каналопромывочную машину ДКТ на базе КамАЗа, способную выдавать мощность до 150 атмосфер.

– В зависимости от плотности выбираю давление. Так, например, для чистки засоров можно установить около 40-50, а чтобы пробить лед, необходимо как минимум 90, как сейчас, – оюясняет водитель ярко-желтого авто Фаниль-агай.

После того как продули и очистили стоки, вода сливается в коллектор и продолжает свой путь под городом. В этот раз коммунальщики справились быстро, но так бывает не всегда. Например, в воскресенье на Индустриальном шоссе вода вышла из коллектора и била фонтаном. Аварийная бригада во главе с мастером, несмотря на выходной день, прибыла тотчас же. Сначала были попытки пробить вручную, но тщетно. В ходе работ выяснилось, что некоторое время назад неподалеку проводились строительные работы (как часто бывает, без ведома СУРСИСА) и в ливневые пути попали стройматериалы, ветошь и даже бревна. Пришлось снимать кольца люка, чтобы ковшом экскаватора вытащить мусор.

– Два дня работали и, наконец, вчера вечером запустили ливневку. Пока огородили территорию, понаблюдаем, как будет функционировать. А как только подсохнет, поставим кольца, закроем люк и отремонтируем проезжую часть, – говорит Киселев.

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Фото автора.