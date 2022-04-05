Будет, как в сказке

Современная избушка с интерактивной крышей, веревочный парк, стоянка для колясок, а также горки, фонтан и карусели – таким увидели будущий сквер «Сказка» учащиеся гимназии №64, где состоялся проектный семинар по предварительной концепции его благоустройства. Общественное пространство расположено рядом с Театром кукол, который будет реконструирован к 450-летию Уфы.

Во встрече принял участие глава городской администрации Ратмир Мавлиев. А концепцию реконструкции территории представили эксперты Главного управления архитектуры Уфы и муниципального учреждения «Центр городского дизайна».

- Мы хотим учесть все современные тренды, пожелания юных уфимцев, их родителей, жителей близлежащих домов, а также молодежное видение этого пространства, - сказал мэр.

Основную часть мероприятия предварял воркшоп, в котором поучаствовали учащиеся 4-8 классов - всего 30 человек, разделенных на 5 возрастных групп.

- Это был своеобразный мозговой штурм, который оказался очень продуктивным, - говорит директор гимназии № 64 Инна Белолапкина. – Ребята обсуждали концепцию создания сквера. У детей всегда есть свежие идеи. Затем проекты были рассмотрены родителями и архитекторами.

Также в дискуссии приняли участие жители микрорайона.

Еще с конца 70-х годов сквер имеет важное культурное значение: тогда здесь был обустроен деревянный городок с фигурками сказочных персонажей, долгое время радовавший горожан. Его возводил студенческий отряд под руководством Владимира Султанова. Строителям удалось воспроизвести Средневековье в миниатюре: в океане типовых советских зданий появились кирпичные башенки, облицованные булыжником, корабль с пушками и ядрами, мельница. Конечно, со временем многие элементы оказались безвозвратно утрачены. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы объект возродил свою притягательность с учетом требований современности.

- В ходе обсуждения большинство горожан высказалось за сохранение замка в качестве арт-объекта. Его необходимо реконструировать и сделать более безопасным для детей, - пояснила специалист по общественным пространствам Центра городского дизайна Адель Ахмадуллина. – Также рассматривался вопрос появления амфитеатра, обсуждались места для удобного расположения трансформаторной подстанции. Парковочных мест может не хватить для всех желающих, но это не было признано большой проблемой.

Кроме того, проект предусматривает строительство игровых площадок, элементы и конструкции, в оформлении которых могут быть использованы мотивы детских рисунков, а также зону для тихого отдыха с навесом и скамейками. Помимо этого, в центре внимания дизайнеров оказались аспекты озеленения территории и работы с ландшафтом и подсветкой.

Особенно понравились уфимцам идеи обустройства качелей для взрослых и фотозоны. Выдвигали жители и свои предложения – они, в частности, касались туалетов и комнаты матери и ребенка.

- Горожан волнует вопрос, как это пространство будет использоваться летом, в период театрального межсезонья. По итогам встречи разработаны рекомендации, обсуждения по проекту продолжатся в ближайшем будущем, - сообщила Адель Ахмадуллина.

Антон СУХАРЕВ.

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