Под их опекой – тысячи людей

Сипайловскую поликлинику № 43 можно назвать одной из старейших: в будущем году она отметит 30-летие со дня основания. Опыта и квалификации ее персоналу – не занимать. Однако реальность бросает все новые и новые вызовы. О том, с чем сталкиваются и как работают врачи и медсестры, узнал наш корреспондент.

- Проходите, не стесняйтесь. Только говорить будем тихо, чтобы не отвлекать врача, - приветствует нас заместитель главного врача по медицинской части Альфия Усманова.

Вместе с ней мы находимся в кабинете неотложной помощи. Терапевт Галина Мухамедьянова как раз осматривает пациента. Мужчина средних лет жалуется на сильную боль в животе. короткого осмотра хватает, чтобы предположить аппендицит.

Более точно скажет хирург, к которому мужчина получает направление. Благо, что далеко идти не придется, нужный доктор сидит практически рядом.

Обычно задача терапевта – оказать необходимую помощь и понять, к кому из узких специалистов направить больного. Бывает, нужно подписать лист о нетрудоспособности. Пациентов с признаками ОРВИ осматривают отдельно, в специальном боксе.

- Говоря упрощенно, именно терапевт должен оценить серьезность ситуации. От его решения зависит, какую именно помощь получит пациент, - уточняют медики.

Сегодня к поликлинике прикреплены около 80 тысяч уфимцев. Лечат их 456 сотрудников, из которых врачей – 165. Они работают в десяти разнопрофильных отделениях, охватывающих все Сипайлово.

По словам докторов, самая частая причина обращений – осложнения после коронавируса. К сожалению, ковид – это не просто инфекция, которую «перенес и забыл». Он бьет по практически всем системам организма, провоцируя имеющиеся болезни. Даже перенесшие его в легкой форме жалуются на утомляемость, плохой сон, снижение работоспособности.

Но есть и более тяжелые последствия, связанные с сердцем, сосудами. В большей степени этому риску подвержены люди старшего поколения. Для профилактики инфарктов и инсультов после коронавируса поликлиник № 43 приглашает горожан на углубленную диспансеризацию. Этот подход дает реальный результат, потому что предупреждает кризисное обострение.

Постановка диагноза, выписка лекарств, подбор лечения – все это порой требует не так много сил, как общение с людьми. Говоря о нормативах ежедневной нагрузки, доктора тактично замечают: на самом деле она гораздо выше. Тем не менее уделять время стараются каждому человеку. Опытным медикам проще: они с первого взгляда видят, как найти нужные слова и подход.

К участковому терапевту, например, прием более или менее свободный. Но к узким специалистам иногда собираются очереди. В установленные законом две недели попадают все больные. Но не всех устраивает долгое ожидание.

О своей работе Альфия Усманова говорит мельком: организация лечебного процесса и его контроль. Начмед – это тот, кто должен быть «всегда и везде» и обо всех помнить. Перечисляет коллег: 36 терапевтов, четыре хирурга, столько же кардиологов, неврологов, онкологов… Кстати, о последних можно рассказать отдельно. Они лечат пациентов не только «своей» поликлиники, но и нескольких других больниц и центров. Всего в зоне ответственности – 193 тысячи уфимцев.

Заведующего межмуниципальным онкологическим центром Армана Титояна мы находим в одном из спецкабинетов. Вместе с коллегой он как раз проводит обследование молодого человека.

Пациент с подозрением на заболевание щитовидной железы лежит на кушетке. Один медик сканирует шею аппаратом УЗИ. Второй держит наготове специальный шприц.

- Сначала мы просвечиваем железу. Видите на экране вот это странное уплотнение? Его не должно быть. Но, возможно, оно доброкачественное. Благодаря сканированию я вижу, откуда конкретно брать пробу, - объясняет Арман Титоян.

Для этого и нужна игла, воткнув которую, доктор забирает образцы ткани. Теперь ее проанализируют в специальной лаборатории. На техническую оснащенность работники онкоцентра не жалуются. Но самый важный ресурс в поликлинике № 43 – это высококлассные кадры. Тем интересней, что в рядах ее сотрудников очень много молодых, талантливых специалистов.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.