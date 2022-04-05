«Притча», «Сон», «Отшельник»…

В Художественном музее имени Михаила Нестерова проходит юбилейная выставка Бориса Самосюка.

Открытие ее вылилось в яркое событие и теплую встречу друзей и коллег, почитателей его творчества. Борис Алексеевич с супругой, такой же известной в республике художницей, графиком, работающей в стиле офорт Ольгой Александровной. Прекрасная пара более тридцати лет, служат искусству, преподают в художественной школе №2, и их имена всегда стоят рядом на всех их вернисажах, как и в этот раз. Но здесь – к его 65-летию - главенство отдается Борису Алексеевичу. Напомним, он выставляется с 1983 года, с 1993-го – член Союза художников России. Его работы находятся в Художественном музее имени Нестерова (старейшем на Урале!), Музее современного искусства в Москве, музеях Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Краснодара, а также за рубежом – в Хорватии, Югославии, Голландии, в частных коллекциях Украины, Франции, Израиля, Германии, Италии, Японии, Англии, Канады. Ныне в Нестеровском музее представлен итог многолетней работы и одновременно - очередная вершина его творчества: новые идеи, техники, сюжеты. Главная тема - философский взгляд на бытие, добро и зло, одиночество художника в этом большом мире, любовь к жизни и воспевание ее красоты, внутренний мир человека. Вечные темы. И нельзя не согласиться с мнением наших ведущих искусствоведов - великолепные работы, пастели сделаны истинным гением рисунка.

На встрече художники не только принимали поздравления, но и сами с удовольствием рассказали о том, как вместе творят, как начинали свой путь в искусство, как и над чем работают сейчас. Борис Алексеевич родился в 1957 году в Уфе. После школы работал в «Башкиргражданпроекте», отслужил в армии. В 1984 году окончил художественно-графический факультет БГПИ. Судьба благоволила художнику, ведь не случайно с ним рядом был ангел-хранитель - его избранница, спутница, муза. Трудности быта не смущали их, бывало, жили в тесноте, делили один станок для работы, но, несмотря ни на что, вырастили прекрасных детей. А сколько у них благодарных и талантливых учеников – сейчас они работают в Москве и Санкт-Петербурге, а кто-то уехал за рубеж, пропагандирует русское искусство там. Борис Алексеевич и Ольга Александровна всегда стремились расширить свои горизонты во всех смыслах – учились, много путешествовали, бывали во многих странах Востока и Европы, обогащая свой интеллектуальный и эмоциональный «багаж».

Сейчас многие отдают предпочтение абстрактной живописи, воспринимают картину по цвету, так сказать, сердцем. Но пастели, представленные на выставке, - иное. Их нужно воспринимать долго, серьезно обдумывать тему, понять, что происходит там, какую мысль, идею хотел донести до нас художник, а для этого необходимо обладать богатым кругозором и интеллектом. «Красные камни Иерусалима», «Всадники», «Притча», «Шествие Осириса» - для вдумчивого зрителя.

Самые точные слова о творчестве художника, его роли в мире искусства сказала заслуженный деятель искусств РФ и РБ

Ирина Оськина:

- Содержание графических и живописных произведений Бориса Самосюка, таких, как «Откровения Иоанна Богослова», «Сны о Пенджикенте» и «Всадники времени»… - это мир земной и небесный, история поисков человечеством истины и история мировой культуры. Это круг тем (а, пожалуй, только его часть!), которые охватывает его творчество.

Борис Самосюк постоянно расширяет спектр выразительных средств, много экспериментирует, раздвигая границы пространства и цвета (сначала в графике, позже - в живописи). Изобретает новые техники, благодаря чему пространство его работ воспринимается как голография, благодаря рельефности и цветовому решению. Он, безусловно, художник-драматург, композитор, тонкий колорист. А еще - мудрый педагог и собеседник, что отметили его коллеги и ученики, сказавшие ему в этот день много добрых слов и пожелавшие ему продолжать свой творческий полет. И Борис Самосюк, безусловно, будет и дальше передавать свои знания, мудрость молодым и всем нам – зрителям, почитателям - дарить радость удивительным искусством.

Лилия ЗИМИНА.