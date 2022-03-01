Большого плавания, «Уфа»!

31 марта в Северной столице состоится торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Уфа».

- Это станет приятным завершением рабочей поездки в Санкт-Петербург. Два года назад в закладке двух дизельных подлодок для Тихоокеанского флота России принял участие безвременно ушедший мэр Ульфат Мустафин, - отметил на вторничной оперативке глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Старт строительству подводных лодок «Уфа» и «Магадан» проекта 636.3 был дан в ноябре 2019-го на АО «Адмиралтейские верфи». Они оснащены современными средствами по снижению уровня собственного шума до естественного фона океана.

- Это обеспечивает гарантированное упреждающее обнаружение противника, а также своевременное уклонение от его атак, -сообщили в компании «Адмиралтейские верфи». Специалисты данного предприятия построили 23 подводные лодки проекта 636.3 за 23 года.

Тогда главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов, гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, а также наши земляки – адмиралы, контр-адмиралы, Герои России, назвали закладку подводных лодок историческим моментом.

- Мы гордимся тем, что флот доверяет строительство современных модернизированных субмарин именно Адмиралтейским верфям. Нет сомнения, что все шесть кораблей серии будут построены и сданы в срок и с соответствующим качеством, - подчеркнул Александр Бузаков.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания - 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м, предельная глубина погружения — 300 м; количество торпедных аппаратов — 6, скорость - 18 узлов; экипаж - 52 человека.

– Предыдущая серия кораблей, построенная на верфях для Черноморского флота, уже доказала высокую эффективность участием в боевых действиях, – отметил Николай Евменов. – Новая серия подводных лодок для Тихоокеанского флота станет достойным вкладом в укрепление дальневосточных рубежей нашей страны. Корабли, построенные на Адмиралтейских верфях, всегда отличало высокое качество и надежность, и я уверен, что эта традиция будет продолжена.

Члены Морского собрания Башкортостана, куда входят офицеры ВМФ, мичманы, матросы, более 15 лет вынашивали идею, чтобы современная подлодка носила имя столицы Башкортостана. Их инициативу поддержали руководство города, республики, а также наш земляк, уроженец Нефтекамска, вице-адмирал, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом Игорь Мухаметшин.

- Выражаем слова искренней благодарности за оказанную поддержку. Это высокая честь в награду за вклад моряков республики в защиту морских рубежей страны. Более 40 тысяч башкортостанцев служили на флоте с окончания Великой Отечественной войны до наших дней. Нет сомнений в том, что субмарина имени нашего города, а вместе с ней и другие подлодки данного класса, будут успешно выполнять задачи. - подчеркнул капитан первого ранга Рамиль Биктимиров.

Рамиль Фагимович также отметил, что подлодка «Уфа» - гроза атомных подводных лодок вероятного противника, авианосных ударных групп.

Столица Башкортостана взяла шефство над одноимённой подводной лодкой. Соглашение подписано в 2021 году с главой столичной администрации и командиром подлодки «Уфа» Андреем Барковым. Ряды моряков-срочников будут пополнять лучшие призывники республики. В свою очередь командование корабля окажет помощь региону в военно-патриотической работе.

- Наша подлодка гордится тем, что ей присвоено имя одного из крупнейших городов России, столицы целой республики. Мы с честью и достоинством будем нести этот герб на своей боевой лодке, - заявил Андрей Барков.

Альфия ИБРАГИМОВА.