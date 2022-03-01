По системе Станиславского

Так вышло, что в культурной жизни страны Уфа прежде всего ассоциируется с музыкой: наш город давно прославился благодаря именам Земфиры, Юрия Шевчука и целой плеяды рэперов. А вот вспомнить земляков, отметившихся на киноэкране, с ходу не так-то просто. Тем не менее, прямо сейчас в Москве старается пробиться к звездам выпускник Академии искусств имени Исмагилова, 26-летний актер Александр Барсюк. С ним – наша сегодняшняя беседа.

- Саша, в начале января ты опубликовал видео с довольно внушительной нарезкой своих ролей (так называемый шоурил). В то же время в твоем профиле на сайте «КиноТеатр. Ру» отмечено, что ты снялся всего в трех проектах...

- На самом деле, ролей у меня намного больше, я участвую буквально везде, где только можно. А «КиноТеатр», скорее всего, отмечает актера только тогда, когда тот попал в титры. Навскидку назову эпизод в сериале «Полицейский с Рублевки» (правда, меня там толком не видно), также я участвовал в проекте «Война семей», исполнил роль зомби в «Красной зоне», сыграл матроса с подводной лодки «Рысь» в фильме «Горюнов-2». Также скоро на экраны выйдет проект «Четыре в одном». Вообще к сегодняшнему дню закончено очень много картин, которые еще только готовятся к релизу. Например, я снялся в фестивальной короткометражке под названием «Оттуда возвращаются», где исполнил роль (можно сказать, главную, хоть и отрицательную) старой души, спускающейся на землю. Если мне позволят, то опубликую это кино на стене в своих соцсетях.

Но вот беда – мне нельзя просто так выкладывать в сеть фотографии и видео со съемок. Например, недавно я вычленил эпизод со своим участием из сериала «Девушки с Макаровым» и опубликовал ВКонтакте, в итоге его удалили за нарушение авторских прав.

Было и такое, что сцены со мной вырезались при монтаже. Например, так было с фильмом «Из Уфы с любовью» (я исполнял роль срочника, возвращавшегося домой из армии в самом начале ленты).

Сейчас же я постепенно накапливаю материал для шоурила за 2022 год.

- А что он тебе дает?

- На самом деле, шоурил не имеет большого значения. Базовый набор актера включает в себя портфолио, фотографии с разных ракурсов, видео-визитку (профессиональную и обычную, снятую на селфи-камеру). До недавней поры эти материалы актеры загружали на собственные каналы в YouTube, и любой желающий мог перейти по ссылке и посмотреть все необходимые данные. Даже не знаю, как все будет происходить в случае запретов.

- Самый необычный твой актерский опыт?

- Я выступал дублером Евгения Стычкина в сериале «Вне себя» (кстати, его рабочее название звучало как «Crazy»). Меня били, кидали в огонь, разбивали о голову кирпич…

Вспомню еще один проект, за который получил много денег, но он не связан с кино. Меня приглашал на свой день рождения известный философ и предприниматель Дмитрий Волков. Выяснилось, что мы очень похожи, если смотреть издалека, особенно, когда смеемся. Он придумал необычный перформанс - на празднике я должен был выступать его двойником, путать и смешить гостей.

- Расскажи о начале своего творческого пути.

- Актером я мечтал стать со школьных времен. При поступлении в академию оказалось, что я картавлю. В приемной комиссии поставили условие – меня зачислят, если я научусь выговаривать букву «р». Пришлось сделать операцию на языке.

На четвертом курсе меня чуть не исключили. Параллельно учебе я служил в Русском драматическом театре, часто получал главные роли. На последнем курсе я был задействован в трех постановках. Мой мастер - Михаил Рабинович поставил условие, по которому я не имел права участвовать в спектаклях на других площадках. Но вдруг знакомые из одного частного театра предложили мне заменить в своей постановке («Шинель» Николая Гоголя) актера, исполнявшего роль Акакия Акакиевича. Может быть, он заболел тогда, точно уже не вспомню. Я честно выучил роль, мы договорились, что я сыграю всего один раз, и об этом никто не узнает. Вышел на сцену, многим даже понравилось мое выступление. На следующий день ко мне подходят коллеги-актеры, говорят: «Саша, тебя зовет Михаил Исаакович, он очень зол». Прихожу, а он выкладывает на стол газету, где целая полоса в фотографиях с моим участием. До конца обучения оставалось 2 или 3 месяца, и меня в итоге не исключили.

В Москве же я живу уже три года. В театре не служу, потому что хочу полностью отдать себя именно кино, а театр, как мне кажется, требует колоссальных физических и эмоциональных затрат. До переезда я служил в армии. Если за годы учебы я развил эмпатию, научился играть эмоциями, то в войсках меня наоборот «засушили». К счастью, сейчас я восстановился: снимаю пробы, хожу на кастинги. Конечно, к своим годам, как мне кажется, я сыграл мало ролей – в основном, участвовал в эпизодах.

- Как ты ищешь работу? У тебя есть менеджер?

- Собственного агента у меня нет. Я взаимодействую с четырьмя людьми, у которых есть выход на эксклюзивные продукты. Когда на горизонте вырисовывается какой-либо проект, они пишут мне с просьбой записать пробу. Проблема в том, что ты далеко не всегда знаешь, насколько интересен тот или иной фильм. Актеров моего калибра никто не будет звать специально, для меня любая роль воспринимается как подарок небес. Мне скидывают сцену, несколько фраз, из которых я даже не могу сделать вывод, что у меня за персонаж. На съемочной площадке ты можешь, конечно, пообщаться, и понять, о чем идет речь в фильме. Совсем другое дело, если ты утвержден на главную роль. Тогда, конечно, ты уже будешь, знать, чему посвящена как минимум одна серия.

Обычно актерский состав набирается за год-полтора до начала съемок. Например, сейчас снимается фильм по сказке «Летучий корабль», меня утвердили на роль за 4-5 месяцев до запуска. Съемки должны были стартовать в Крыму прошлым летом, мне сразу сказали, чтобы я не занимал это время другими проектами. И как назло там разыгралась стихия, и съемки перенесли, причем узнал я об этом только после того, как сам позвонил продюсерам. В итоге просто потерял время. Сложно сказать, начнется ли съемочный процесс в нынешней ситуации.

- Меркантильный вопрос: сколько ты получаешь за роль?

- Участник массовки и групповки зарабатывает 2 тысячи рублей за съемочный день (12 часов). Я всегда безоговорочно соглашаюсь на полный рабочий день, просыпаюсь в 5 утра, метро открывается в 5-30, и я сразу еду на съемки.

За эпизодическую роль дают 5 тысяч, но здесь многое зависит от договоренностей агентов.

Сейчас моя главная задача состоит в том, чтобы как можно чаще сниматься, чтобы мое лицо, как бы банально это не звучало, везде мелькало.

В любом проекте я стараюсь выкладываться по максимуму. Я хочу быть киноактером, потому что люблю проживать чужие жизни, и чтобы зрители при этом мне верили. Да, я сильно устаю за съемочный день, но трудности меня мотивируют. Засыпая, я знаю, что завтра меня ждут новые свершения.

- На съемочной площадке ты пересекался с известными актерами – Сергеем Буруновым, Максимом Авериным. Скажи, пожалуйста, какие они в жизни? Удалось ли тебе пообщаться с ними или другими звездами?

- Конечно, есть очень свободные, открытые и дружелюбные актеры. С ними можно завязать беседу. Бурунов – очень крутой и органичный. Видно, что он живет профессией. Это один из моих любимых актеров дубляжа. Когда я впервые за спиной услышал его голос, мое сердце начало колотиться быстрее.

В первый же день съемок пятого сезона «Полицейского с Рублевки» я допустил оплошность. Меня одели в спортивный костюм, режиссер Полина отвела меня к сценаристу Илье Куликову «оценить внешний вид». Меня переполняли эмоции – с одной стороны я чувствовал восторг, с другой мне стало неловко, я чувствовал, что как будто недостоин находиться среди этих людей. И вот меня осматривает Куликов, а я стою как вкопанный и не могу ничего сказать.

С Максимом Авериным мне даже удалось пообщаться. Очень теплый и душевный человек. Мы снимали эпизод на подводной лодке. Нас выстроили, я оказался вторым. Перед нами должен был пройти герой Аверина и произнести речь. А мы не знали, какие слова он будет говорить. Обычно я стараюсь работать «по Станиславскому», оценивая ситуацию и стараясь быть органичным. И вот он начинает проходить перед строем, говорит: «Я прошел долгий путь – от сперматозоида до полковника». И его слова так меня развеселили, что мое лицо расплылось в широкой улыбке. Тут Аверин делает два шага и останавливается прямо передо мной. Я вижу, как он пытается меня «дожать» своей серьезностью, но я не поддался и не рассмеялся, с трудом проглотил свой смех.

Потом перед вторым дублем режиссер командует мне: «Второй, не ржи!», Аверин проходит и с улыбкой грозит: «Смотри у меня, пацан!» Все три дубля он меня раскалывал. Потом оказалось, что меня в этом эпизоде вообще не должно быть, но впоследствии мы еще разговаривали с Авериным, он поблагодарил меня за работу, в следующих эпизодах мы гармонично взаимодействовали. Режиссеру я очень понравился, он даже дал мне прозвище «каратист».

- К слову, с каким режиссером – не важно российским или зарубежным, ты мечтаешь поработать?

- Мне очень хотелось бы сняться у Ильи Куликова, потому что я считаю его одним из немногих режиссеров современного типа в нашем кинематографе. Как актер (а не дублер) рассчитываю поработать с Климом Лозинским (один из режиссеров проекта «Вне себя»). Подкупило, что он был очень вежлив со мной. Конечно, хотелось бы попробовать себя и в авторском кино.

Но на самом деле имя режиссера не так важно, главное, чтобы он позволил мне быть искренним на съемочной площадке.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru