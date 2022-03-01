Кешбек с нюансами

– Сегодня тренер сообщил, что летом организуют лагерь по тхэквондо. В одном можно жить две недели, а в другом –только неделю, но зато он находится на берегу Павловского водохранилища! – взахлеб рассказывал сын вчера после тренировки. – Мама, можно я тоже поеду? Там тренировки будут три раза в день! – еще долго не мог он успокоиться.

Уже на следующее утро в группе What's App прислали график заездов с расценками – от 20 тысяч за неделю.

Что ж, недавно в ленте новостей видела, что программа кешбека за летний отдых возобновляется: после оплаты сразу вернется половина суммы, кроме этого через несколько дней - еще 30%.

В отличие от прошлого года, в этом о программе сообщили заранее, продажи путевок стартуют 31 марта с датами заезда с 1 мая и на протяжении всего лета. Нынешние даты удобнее, чем год назад, ведь тогда акцию запустили 25 мая, когда многие семьи уже оплатили путевки для своих детей. И многие выпали из компенсации, так как возврат денег осуществлялся только при оплате картой «Мир».

– Муж работает в европейской фирме, соответственно, зарплатная карта международная. На день рождения сына решили купить путевку в «Артек» на три недели. Заплатили около 50 тысяч. Через две недели объявили о кэшбеке. Хотели часть уплаченного вернуть и снова купить, но путевок больше на было, – рассказывала мама одноклассника сына.

Зато другая моя знакомая трижды отправляли ребенка в разные лагеря.

– В апреле покупала путевку в оздоровительный за 18000. В мае, после объявления кешбэка, написала заявление через Госуслуги и мне вернули сначала 9000, а потом еще 3000. В итоге двухнедельный отдых обошелся в 6000! – объяснила Наиля.

Поскольку изначально заложила в бюджет отдыха ребенка 20 тысяч, решила полностью использовать их и после возврата всех средств, оплатила ещё путевку, но уже в другом лагере. Впоследствии так же вернула девять и три тысячи, и общая сумма затрат летнего отдыха дочери составила 12000 рублей.

– Когда дочь попросилась в третий раз, я не раздумывая оплатила еще 18 тысяч и стала ждать возврата. Но пришло сообщение, что мне перевели всего 2000 рублей. Я начала искать информацию и обнаружила, что общая сумма возврата на должна превышать 20 тысяч рублей, – продолжает женщина.

…Вспомнив эту историю и рассчитывая в уме, во сколько обойдется отдых ребенка, я даже подумываю, что, возможно, смогу отправить его на оба сбора. Эх, спасибо тем, кто придумал программу кэшбека!

Тут коллега сообщает мне, что в прошлом году ее дочь ездила в профильный лагерь, где оплата состояла из двух частей: за проживание и за обучение, возврат средств делали лишь за проживание.

Но каково же было мое удивление, когда позвонила в наш лагерь, расположенный недалеко от Уфы, и директор сообщил, что у них программа возврата вовсе не действует!

– Она применима только в оздоровительных лагерях, у нас же только тренировочные сборы. То есть команды спортшкол города приезжают с атлетами, тренерами и как бы арендуют у нас помещение, – ответила директор «Уфимского сокола» Татьяна Захаренкова.

Двадцать тысяч за две недели тренировок, конечно, сумма не заоблачная – около полутора тысяч в день, но для одинокой матери это существенно ударит по карману. Что ж, рассмотрю второй вариант, где уж точно не сборы.

Но на базе отдыха на Павловском водохранилище меня снова разочаровали.

– Это база отдыха, поэтому детский кешбэк не предусмотрен, но можно вернуть 20% по федеральной программе «Отдых в России», если оформите и оплатите на сайте «Мир путешествий», - сообщил администратор.

Это, конечно, не половина суммы, но лучше, чем ничего – за вычетом кешбэка неделя отдыха обойдется в 16 тысяч, подумала я и записала сына.

Но когда список был утвержден и начался процесс подготовки документов, выяснилось, что раз мы покупаем путевки группой на 15 человек, то и сумма кешбэка (не более 20 тысяч рублей) рассчитывается на 15 человек!!! И разделив это между всеми участниками группы, каждому возвращают… 1333 рубля!

– Это как так? В прошлом году наша футбольная команда ездила в лагерь «Скиф» на Якты-Куль. Все так же, тренировки, развлечения – полноценные сборы, но вернули и 50% , а после заполнения заявления в МФЦ - еще 30. В этом году собираемся поступить также. Странно, почему вы не подходите, – удивился наш водитель, когда рассказала ему нашу историю.

Конечно, ребенку, который всерьез занимается спортом и имеет определенные успехи, каждый родитель постарается найти средства для отдыха. Но все женеприятный осадок есть – программа как бы есть, но работает выборочно – кому-то кешбэк возвращается, а кому то нет…

Алина ГАРИПОВА.

allinki507@mail.ru

Корзинка

Тем временем 22 марта в ходе очередного оперативного совещания с докладом о подготовки к летней оздоровительной кампании доложил заместитель начальника столичного управления образования Вадим Арсланов.

По его словам, в текущем году сохранятся все виды и формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Будет функционировать 271 учреждение отдыха. Летним отдыхом и занятостью планируется охватить более 90 тысяч детей, подростков и молодежи, из них 9 450 из категории социально незащищенных групп.

Также летом откроет свои двери 131 центр с дневным пребыванием для 14 тысяч школьников.

Для тех ребят, которые останутся в Уфе, начнет действовать социальный проект «Лето в городе». На базе подростковых клубов, учреждений дополнительного образования, на дворовых площадках, в парках пройдут занятия, игры, мастер-классы, встречи по различным направлениям спорта и творчества.