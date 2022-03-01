«Саки и скифы объединили Восток и Запад»

В Национальном музее РБ открылась выставка «Великая степь: Пространство. Время. Культура» из собрания Национального музея Республики Казахстан. Экспозиция организована в рамках международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Молодой воин в парадной кольчуге из золотой чешуи на кожаной основе, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц - это и есть «Золотой человек», возможно, вождь племени саков - далеких предков казахов.

Обнаружение его погребения - кургана Иссык в окрестностях Алматы, в месте, где собирались построить автобазу, в 1969-1970-х годах стало большой археологической сенсацией: богатейшее погребение V-IV вв. до н.э. (эпохи раннего железа) оказалось совершенно нетронутым, так что вместе с «казахским Тутанхамоном» можно увидеть большую коллекцию археологических находок: золотые украшения, оружие (у молодого вождя был длинный меч и короткий меч-акинак, а луки с тонкими стрелами украшают его остроконечный головной убор - тиграхауд).

Всего в кургане найдено свыше четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Облик древнего воина был воссоздан в результате кропотливой работы и тому, что расположение всех предметов и останов в кургане полностью сохранилось. Особое место среди находок кургана Иссык занимает серебряная чаша с надписью, выполненной тюркским руническим письмом, – один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории. Существует уже более 30 вариантов расшифровки, но все они не совпадают, так что надпись пока что остается неразгаданной.

Золотые украшения из короны древнего правителя степей - крылатые кони-тулпары - стали частью национального герба Республики Казахстан, скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы. Спустя почти полвека Национальный музей Казахстана объявил международное турне - «Шествие Золотого человека по музеям мира» - Европы и Азии. В Башкортостане же она появилась благодаря главе республики Радию Хабирову: во время визита в Казахстан в прошлом году он увидел великолепную выставку и договорился, что она приедет к нам.

Кто же такие были эти предки казахов - саки? Начиная с I тыс. до н. э. и в первых веках н. э. кочевые и полукочевые племена саков обитали в Приаралье, Средней Азии, Казахстане и Южной Сибири. В переводе с персидского саки - «могучие мужи», в других древних источниках их образно описывали «турами с быстрыми конями». Собственно саками (от скифского Saka - олень) их называли греческие авторы. Саки и массагеты - племена, родственные скифам (так греки называли вообще всех кочевников, странствовавших от причерноморских степей до территории современного Китая). Ювелирные изделия их погребений выполнены в «зверином стиле», который тогда был распространен по всей Великой степи от Причерноморья до Сибири.

Жизнь как красота схватки

Отличительные черты «звериного стиля» - стилизованные изображения тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями. Драматизм сюжетов символизирует противостояние стихии и возрождение к жизни, противоборство добра и зла. Ярким образцом «звериного стиля» является бляха, датируемая V-IV вв. до н.э., выполненная из золота в технике штамповки и рифления в виде двух зеркально отраженных барсов.

Также на выставке представлены предметы ювелирного искусства из Сайрамского клада (XV век), уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай, Талды-2 и Берель.

Элементы «звериного стиля» сохранились и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре, – но без ритуального значения, просто как элементы декора.

Расцвет саков

Своими знаниями о «зверином стиле» и богатой истории кочевников с «УВ» поделилась известный археолог, кандидат исторических наук Альфия Султанова:

- IV-III века до н.э. - расцвет скифо-сакской культуры, а вообще все это один кочевой мир, который существовал в раннем железном веке. Известно, что скифы пришли в Причерноморье отсюда, из азиатских степей, выгнанные массагетами, и в каком то смысле их всех можно назвать единым народом - хотя это такая огромная территория, что различия неизбежны. И у саков выделяют далеко не одно племя. Животные, изображенные на украшениях, были божествами этих народов: упрощенно говоря, каждое отвечало за свою область, связывало надземное и подземное царства. Это властители уходящих душ.

Но самое главное - то, что кочевники, в том числе и саки, впервые объединили два мира – Восток и Запад, между цивилизациями образовалась регулярная связь. Кочевники были мобильны, они и торговали, и воевали. Собственно, они были просто вынуждены воевать: разводили конец, овец, верблюдов, так что их пища была белковой, а вот хлеб, углеводы приходилось выменивать или отнимать у земледельческих народов. Они могли торговать драгоценностями, предметами роскоши, вооружения, которые в свою очередь покупали или забирали у цивилизаций от Китая до Ирана и греческих полисов. Именно саки разгромили персидскую державу Кира II - основателя державы Ахеменидов, объединителя персидских земель. Потом они воевали с Дарием I - и часть племен была покорена, так что саки в составе персидской армии участвовали в греко-персидских войнах, в частности в битве при Марафоне.

И еще в середине I тысячелетия до. н. э. стал функционировать «степной путь», протянувшийся из Причерноморья к берегам Дона, затем в земли савроматов в Южное Приуралье, к Иртышу и далее - на Алтай. По этому пути распространяли шелк, меха и шкуры, иранские ковры, изделия из драгоценных металлов. В распространении драгоценных шелков участвовали кочевые племена саков и скифов, и так диковинный для того времени товар попадал в Центральную Азию и Средиземноморье.

Чудеса степей

- Один из примечательных артефактов на выставке - каменное изваяние, «каменная баба» - такие, наверное, встречались и у нас…

- Конечно, встречались - у нас в степных районах, а вообще - от Азербайджана до Алтая и Монголии, с IV тысячелетия до н.э. и до XIV века. В основном это изображения мужчин-воинов, хотя у некоторых народов (например, половцев) встречаются и изображения женщин. Их ставили на могилах и сопровождали весьма поэтическими эпитафиями: « Я расстался с Луною и Небом (или с Солнцем и Небом), /Я расстался со своей принцессой в тереме,/ Я расстался с вами, дорогие мои сыновья и дочери, / со своими стадами овец и лошадей... / Помните, что я погиб за вашу честь и добро». Считается, что их делали еще при жизни. И тюркский воин, проезжая мимо круга с таким изваянием, был обязан остановиться и подумать о вечном. Ну а потом… теперь их находят даже под домами. На Аркаим свезли все подобные изваяния, найденные в Челябинской области, и создали величественную аллею.

Действительно, рассматривая бесценные экспонаты, думаешь о том, что человеческая жизнь коротка, но, следуя своим убеждениям, можно успеть оставить после себя след, которым будут восхищаться далекие потомки…

Работа выставки «Великая степь: Пространство. Время. Культура» продлится до 29 мая.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru