Лапти для балерины

Занавес пал, на ярко освещенную рампами сцену вышла Анель. Я вспомнил тот самый, полный изящества и благородства взмах руки, присущий только маленькой балерине – Фердаус Нафиковой, которая так же легко порхала в “Голубом Дунае”.

Когда мне было шесть лет, у старшего брата мамы, дяди Аглетдина, в квартире поселились Роза апа и Насих ага. Они быстро завоевали наши сердца и на всю жизнь стали нам близкими людьми.

Роза в нашей семилетней школе работала учительницей, а дядя Насих - шофером. Длинные зимние вечера стали интереснее и веселее: новая соседка красиво пела, а ее муж рассказывал интересные фронтовые истории.

Летом к ним приехала в гости из Ленинграда двенадцатилетняя сестра Розы, Фердаус. Невысокая красивая девочка с живыми черными глазами. Как-то раз достала из своей сумки тапочки без каблука и, надев их, стала красиво танцевать, высоко поднимая ноги. К сожалению, в комнате для прыжков места не хватило, а во дворе в самодельных “пуантах” танцевать оказалось невозможно.

И тут Фердаус увидела лапти, лежащие возле порога. Не раздумывая, она стала натягивать их на ступни, но они оказались ей велики. Тогда она подошла ко мне и стала сравнивать мои ноги со своими:

- А у тебя лапти есть?

- Конечно, есть, но так как летом хожу босиком, они у меня дома лежат, - говорю.

Сбегал домой и принес недавно сплетенные мамой онучи и протянул Фердаус. Она надела их на шерстяные носки и продолжила спектакль. Высокие прыжки, вращения заворожили маленьких зрителей. И вот последний изящный взмах руки - спектакль закончился. Оказывается, мы, раскрыв рты, впервые в жизни смотрели танцы под названием “балет”. Таким образом, мы стали первыми зрителями будущей народной артистки России и Башкорстана, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева Фердаус Нафиковой.

Посвящение

А в Театре оперы и балета ее увидеть посчастливилось только в семидесятые годы. И до последнего спектакля, который случился в 1986 году, не пропускал ни одной премьеры с участием Фердаус Нафиковой.

К великому сожалению, за два месяца до семидесятилетия в 2008 году она покинула этот мир. К печальному юбилею был поставлен балет короля вальса И. Штрауса “Голубой Дунай”.

Перед спектаклем говорили много теплых слов о великой балерине, выступали ее бывшие коллеги и многочисленные ученицы. Надо отдать должное нашим артистам и постановщикам - спектакль прошел на высоком уровне. Особенно запомнились Ильдар Маняпов (Франц) и Елена Фомина, которая блистала в партии Анели. А у меня перед глазами стояла маленькая девочка, которая 60 лет назад открыла двери в воолшебный мир балета.

Ровно через десять лет, 29 марта 2018 года, в том же Театре оперы и балета состоялся тот же балет “Голубой Дунай”, посвященный юбилею великой балерины Фердаус Нафиковой. Но в отличие от спектакля десятилетней давности только по радио вскользь объявили, что ей было бы 80 лет. Зрители ожидали, что дадут слово коллегам, ее ученикам, но увы..

В фойе театра на листке ватмана с несколькими маленькими фотографиями был установлен так называемый стенд, посвященный народной артистке РСФСР. В 21 веке в любой далекой деревне более приглядно сделали бы баннеры, посвященные кумирам прошлого. Великая балерина, которая 32 года выступала на сцене родного театра и воспитала десятки учениц, наверное, не заслуживает забвения.

В большом фойе нашего театра есть великолепный музей, посвященный нашему земляку Рудольфу Нурееву, с которым Фердаус Нафикова вместе училась в Ленинграде. Он оформлен великолепно, украшают его несколько сот фотографий. Этажом ниже расположен небольшой стенд с 7- 8 пожелтевшими фотографиями, посвященный великим балеринам Гузель Сулеймановой и Фердаус Нафиковой.

Благодаря этим артистам наш театр заслуженно считался одним из лучших в стране. Слава Богу, что в свое время в честь Сулеймановой на фасаде дома, где она жила, была установлена мемориальная доска. Вот уже 14 лет как не стало

Фердаус Нафиковой, а мемориальной доски, посвященной ей, до сих пор нет.

Фуат ХАСАНОВ.