Генплан утверджен!

23 марта состоялось очередное 12-е заседание Городского Совета. Депутатам предстояло принять решение по 22 важным проектам, которые определят будущее Уфы.

Накануне эти вопросы были рассмотрены на совместном заседании четырех комиссий Совета.

Ключевым моментом заседания стал отчет спикера столичного парламента Марата Васимова о деятельности городского Совета в 2021 году.

Приоритетом работы депутатского корпуса на ближайшее время станет успешное воплощение в жизнь Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В нее входит 5 перспективных направлений: обеспечение устойчивого развития экономики города, создание комфортной социальной среды, обеспечение сбалансированного пространственного развития, повышение надежности городского хозяйства, безопасности, а также качества управления и бюджетной политики.

Интерес собравшихся вызвал доклад председателя Контрольно-счетной палаты Уфы Натальи Савиных (к слову, на заседании было принято решение о переназначении ее на должность). Она отчиталась о деятельности ведомства за 2021 год:

- Всего в отношении городских предприятий было проведено 36 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в ходе которых было выявлено 323 нарушения на сумму 1, 8 миллиардов рублей. Наибольшая их доля пришлась на ведение бухгалтерского учета и составление отчетности (1,5 миллиарда), - прокомментировала Наталья Савиных.

Пристальное внимание было уделено утверждению нового Генплана Уфы до 2042 года. Дело в том, что этот документ давно нуждался в обновлении – ныне действующая версия была принята еще 27 лет назад, а последние корректировки в нее внесли в 2006 году.

- За прошедшее с момента принятия Генплана время изменилась демографическая ситуация в городе, трансформировались социально-экономические условия, принято большое число новых федеральных законов, регулирующих градостроительную деятельность. Кроме того, в Уфе активно идет жилищное строительство, формируются новые районы, реализуются крупные транспортные проекты, - отметил Марат Васимов.

Также он подчеркнул, что новый документ не вызвал серьезных замечаний со стороны Министерства экономического развития страны. Это уникальный случай в отечественной практике.

В обсуждении Генплана участвовали как обычные граждане, так и представители бизнеса. Кроме того, была проведена колоссальная подготовительная работа в виде социологических опросов, пресс-конференций, оформления градостроительной документации, анализа землепользования и ограничений.

- Немало пожеланий было получено по вопросам экологии, поскольку чрезвычайно важно, чтобы Уфа сохранила статус «зеленого» города, - отметил заместитель главы Администрации города Кирилл Чистяков, - Также граждан заботит развитие транспортной инфраструктуры, а именно трамвайных сетей. В ходе разработки нового градостроительного документа был просчитан сценарий увеличения населения Уфы до 1,3 миллиона человек.

Депутаты обсудили и вопрос межевания территорий Ленинского и Советского районов. Один из участков ограничен улицами Красина, Султанова, Чернышевского и Леваневского. Большую часть этого квартала сейчас занимают старые частные дома.

- Выяснилось, что данная местность неэффективно используется в экономическом плане, - отметил Кирилл Чистяков, - С целью развития в будущем здесь планируется построить современные многоквартирные дома, общеобразовательную школу и детский сад.

Рассмотрели депутаты и вопрос формирования нового состава Молодежной общественной палаты. Отмечается, что туда войдет 15 человек. Все они - члены городских молодежных организаций, отражающие чаяния разных слоев молодого поколения. Это граждане в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающие в Уфе. Требования к кандидатам равны. Главное условие состоит в том, чтобы они выступали носителями позитивной социально значимой идеи.

Также были внесены изменения в муниципальные правовые акты. Например, в решение Горсовета «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан». В частности, в кратчайшие сроки будет разработан порядок выявления, хранения, демонтажа таких объектов. Цель нововведений состоит в наведении порядка на городских улицах, а также защите прав предпринимателей, торгующих на законных основаниях. Новые меры предполагают ряд ограничений: в частности, запрет на реализацию грибов домашнего консервирования; продажи картофеля, свежих овощей и фруктов, бахчевых культур на газонах.



Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ