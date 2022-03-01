Накормить и заместить

В Уфе открылись 32-я Международная специализированная выставка «АгроКомплекс» и Агропромышленный форум, где традиционно обсуждаются стратегические направления развития отрасли, особенно важной в период кризисных явлений. В этом году в выставке принимают участие более 300 компаний из 32 регионов России и Республики Беларусь. Кроме этого, впервые представлен крупный производитель сельхозтехники из Китая (тракторы фирмы Zoomlon), который сможет заменить поставщиков техники из Европы и США.

- Время непростое, санкционное давление на страну очень сильное, но наше сельское хозяйство обладает чрезвычайно высокой устойчивостью. Мы сегодня на 100 процентов готовы к посевной, надеюсь, мы ее проведем быстро и качественно, - подчеркнул на открытии выставки глава республики Радий Хабиров. – В последние годы шла активная модернизация АПК и это вселяет надежду, что, несмотря на все сложности, сельчане не подведут.

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин отметил, что со стороны руководства Башкортостана агропромышленному комплексу традиционно уделяется серьезное внимание.

На открытой площадке развернута экспозиция более 130 образцов современных тракторов, комбайнов и другого крупногабаритного оборудования. Высокие гости ознакомились с новыми образцами сельхозтехники, производимой в России и Беларуси. Во время общения Радий Хабиров отметил, что сельхозпроизводителям будет и дальше оказываться господдержка в приобретении новой техники. В 2021 году объем ее закупок составил более 12 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда превышает показатели 2020 года. При этом республика возмещает до 50% затрат.

На агровыставке широко представлена сельхозтехника местного производства. Предприятия региона освоили серийный выпуск более 150 видов и модификаций техники, не уступающих зарубежным аналогам, а также 1300 наименований импортозамещающих запасных частей.

В экспозиции также можно увидеть компании, работающие на рынке минеральных удобрений и средств защиты растений. Министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов уточнил, что исходя из заявок районов, закупки удобрений продолжаются по фиксированным ценам. На проведение сезонных полевых работ их потребность в минеральных удобрениях составляет порядка 220 тысяч тонн. Закупки идут в штатном режиме.

Отдельной экспозицией представлена ярмарка российских производителей и фермерских хозяйств. В ней участвует более 70 предприятий Башкортостана, что гораздо больше, чем в прошлом году. Во время общения с фермерами глава республики, руководители профильных ведомств и министерств интересовались рынками сбыта продукций. При этом отмечалось, что в нынешних условиях переработка и производство продуктов питания становится одной из главных задач.

Напомним, что Комплексная концепция развития пищевой и перерабатывающей промышленности Башкортостана позволила в 2021 году увеличить объём отгруженной пищевой продукции на 37%, или до 100 миллиардов рублей. Также почти вдвое вырос объём экспорта продукции АПК - со 167 до 307 миллионов долларов.

В 2022-м республика предоставит местным сельхозпереработчикам субсидии до 40 процентов на закуп сырья для производства безалкогольных напитков и соков, профинансирует часть затрат на приобретение техники и оборудования.

Алексей ФАТЫХОВ.