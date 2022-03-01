Будем адаптивными

С 14 марта решением Роскомнадзора на территории страны заблокирована популярная социальная сеть «Инстаграм», успевшая стать поистине народной: по разным оценкам, это приложение на свои устройства установили от 60 до 65 миллионов россиян. А для многих мелких и средних предпринимателей сервис был площадкой для рекламы и зарабатывания денег.

Где искать выход малому бизнесу? Своим видением ситуации поделились опытные уфимские специалисты из сферы интернет-маркетинга.

Как отмечает основатель и генеральный директор диджитал-агентства Madwins Владимир Казаков, в новых реалиях многие клиенты уже столкнулись с рядом трудностей.

- Тяжелее всего придется тем, кто был сфокусирован исключительно на этих соцсетях. Сейчас им спешно приходится переучиваться, осваивать новые платформы: «Яндекс Дзен», «Яндекс Директ», «Авито Контекст», таргет ВКонтакте. На получение нового опыта потребуется время, поэтому заказчики, обращающиеся к специалистам, которые умели делать рекламу только в закрытых площадках, рискуют не получить результат в срок и, следовательно, потерять деньги. Выигрывает тот, кто наиболее гибок, при этом имеет колоссальный опыт, - отмечает Казаков.

Экономический эффект переноса стратегий по продвижению не заставит себя долго ждать – например, повысятся цены на таргетированную рекламу ВКонтакте и ставки в контекстной рекламе. В то же время не следует забывать, что в любом кризисе присутствуют положительные моменты.

- Сложности заставляют проявлять креатив и вместе с тем искать бюджетные и удобные способы продвижения, - продолжает Казаков. – Многое, к слову, зависит еще и от самих предпринимателей, на плаву сможет остаться тот, кто предложит приемлемое качество по конкурентной цене.

Студия «Lezhebokov» главным образом занимается SEO-оптимизацией – то есть помогает продвигать бизнес в поисковых системах. Тем не менее и они ощутили на себе тренд, связанный с оттоком пользователей из «запрещенных» соцсетей.

- В последнее время мы наблюдаем, как много потенциальных клиентов, ранее вообще не заинтересованных в поисковом трафике, обращаются к нам с просьбой быстро «продвинуть» их бизнес, - говорит руководитель студии Ришат Рафиков. – Но дело в том, что сделать это срочно не получится, поэтому я рекомендовал бы предпринимателям использовать сразу несколько каналов привлечения аудитории, чтобы в случае отключения от одного направления можно было бы спокойно перейти на другое.

В похожем ключе, к слову, действует менеджер проектов «Продрифт Уфа» и «Bodybeat» Игорь Белкин. Уже давно он использует для продвижения и распространения контента разнообразный инструментарий.



- Необходимо быть адаптивным, - считает он. - В рамках проекта «Bodybeat» я не делал акцент на какую-то одну социальную сеть. Публиковал материалы абсолютно везде, даже на сайте «Пикабу». Несколько раз они попадали в число лучших.



Большая часть аудитории проектов Белкина после отключения предпочла «Вконтакте». Причина кроется в понятных алгоритмах и удобной новостной ленте. В то же время мессенджер «Телеграм» оказался не так востребован, так как он больше предназначен для личного общения, нежели для продвижения товаров или услуг.

Другой популярный у наших соотечественников сайт – видеохостинг YouTube пока не заблокировали, однако руководство сервиса лишило пользователей из России возможности зарабатывать деньги на контенте, отключив монетизацию. Такое обстоятельство не могло не расстроить блогера и телеведущего Эмиля Зиянгирова:

- Политика западных сервисов мне совершенно не понятна. Для многих авторов YouTube был полноценной работой. А сейчас, показывая свое недружелюбие, он просто отталкивает российских блогеров и пользователей. Думаю, в ближайшее время отечественные соцсети и видеохостинги получат большой приток просмотров, - считает он.

При этом отмечает, что переход на новые платформы (тот же RuTube) не пройдет безболезненно, особенно для авторов, имевших 100 и более тысяч подписчиков. Все же для обычных пользователей, использующих YouTube лишь в целях досуга, сервис работает в прежнем режиме. Но и массовый исход их кумиров начнется не сразу, поскольку многие владельцы каналов получают доход не напрямую от хостинга, а через сторонних спонсоров.



Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru