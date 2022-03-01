Уфа – не то, чем кажется

В Общественной палате Республики Башкортостан прошла презентация книги «Уфа в российской истории».

Этот труд – сборник научных статей, посвященных истории столицы, рассмотренной с разных точек зрения – как классической, изучающей прошлое через биографии выдающихся людей (например, градоначальников, революционеров) или сквозь призму эпохальных событий, так и современной. Она, в свою очередь¸ фокусируется на так называемой истории повседневности, в центре внимания которой – простой человеческий быт.

Публикации были подготовлены специально к Всероссийской научно-практической конференции, проходившей в марте 2021 года на базе Института истории и государственного управления БашГУ и Музея истории города. Ее участниками стали как опытные исследователи - профессора и заведующие кафедрами, так и молодые ученые – студенты и аспиранты. Также в сборник вошли материалы двух панельных дискуссий: «Довлатов и пустота» и «Уфимские улицы: пришло время десоветизации».

- Мы видим, что история города изучена крайне неравномерно: если вторая половина XIX-го и весь XX век исследованы максимально полно, то XVI и XVII столетия содержат много пробелов, - отметил заместитель председателя Общественной палаты РБ, заведующий кафедрой истории России, историографии и источниковедения ИИГУ БашГУ Рамиль Рахимов.

Также, по мнению ученого, откровенно мало внимания краеведы уделяют изучению биографий уроженцев Уфы, оставивших след в истории страны. А чтобы наиболее подробно воссоздать прошлое, необходимо расширить географию поиска.

- В архивах других регионов и государств – в частности Турции и Ирана, находится широкий пласт материалов, которые молодым ученым еще только предстоит исследовать, - сказал научный сотрудник Музея истории Уфы Валерий Молтусов.

Собравшиеся сошлись во мнении, что Уфа и уфимцы долгое время играют определяющую роль в судьбе России. За свое бурное развитие наш город должен быть благодарен нескольким знаковым событиям: во-первых, строительству участка Транссибирской железнодорожной магистрали, во-вторых, двум мировым войнам. Эвакуированные специалисты и предприятия вывели его на принципиально новый уровень – столица Башкирии стала промышленным, культурным и экономическим центром Урала.

- Уфа давно обрела столичный статус, - продолжил Рахимов. – Например, в начале XIX века она была гражданской столицей Оренбургской губернии (Оренбург, в свою очередь, являлся военной), затем – центром Уфимской губернии, а в годы Гражданской войны – Башкирской автономии. Более того, осенью 1918 года она ненадолго стала альтернативной столицей России, так как здесь действовало Временное Всероссийское правительство, не признававшее власть большевиков.

К работе над сборником статей присоединились и общественники. В частности, участники проекта «Уфимские грани», который призван «освежить» исторический портрет столицы.

- Разговаривая с уфимцами, мы поняли, что они мало знают о родном городе и часто хотят отсюда уехать, считая, что здесь нет ничего интересного, - рассказал автор проекта Юрий Малофеев. - Так и родилась идея показать им, что Уфа – город с традициями. Также мы выстраиваем взаимодействие с властями, например, в вопросах присвоения городским объектам имен знаменитых горожан.

В этом контексте не раз был упомянут знаменитый писатель Сергей Довлатов. В Уфе он прожил менее полугода, однако его имя способно повысить узнаваемость столицы на «международной арене», провести своеобразный «мостик» между городами, находящимися в разных уголках земного шара. Отсюда логичным выглядит открытие в прошлом сентябре Довлатовского переулка – семью годами ранее улица, названная в честь писателя-эмигранта, появилась в Нью-Йорке.

- Просто представьте: американец, впервые увидевший табличку с фамилией Довлатова, начнет интересоваться его судьбой, и, со временем узнает и о нашем городе, - считает Юрий Малофеев.

Кроме того, в век информационных технологий чрезвычайно важно, чтобы Уфа была широко представлена в интернете. Сейчас материалы по истории города (в основном, фотографии) разбросаны по нескольким сообществам в социальных сетях. Специализированным сайтом, как, например, соседи из Екатеринбурга, столица республики не располагает, однако его появление помогло бы отсеять факты, не проверенные профессионалами, и воссоздать подлинную историю.

- Это нужно, чтобы избежать фейков о прошлом города, - считает директор Музея истории города Уфы Тимур Ильясов. – К сожалению, в соцсетях очень много визуальных материалов, датированных и подписанных с ошибками.

В целом, презентация показала важность обращения к истории. Ведь зная прошлое, можно конструировать образ будущего. Например, это касается архитектуры. Как отметил Рамиль Рахимов, многие молодые архитекторы, выступающие на градостроительных форумах, не изучают уфимский контекст и часто слепо копируют западные наработки, неприменимые в здешних условиях. А Уфа – пусть город и европейский, но тем не менее обладающий своим неповторимым колоритом.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru