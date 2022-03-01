Карьера для курьера

Чем занимаются сегодня бывшие сотрудники закрытых предприятий и заведений? Легко ли найти работу или хотя бы шабашку в Уфе? Куда можно устроиться без специального образования, соответствующих разрешений и даже отсутствии документов? На ум сразу же приходит сфера обслуживания. На один день я забыла, что у меня имеется любимая работа, пересмотрела сайты с предложениями и даже успела постажироваться в некоторых учреждениях...

Вы обратили внимание, что на улицах с каждым днем становится все больше и больше «желтых» человечков с огромными квадратными сумками? Я тоже их приметила и первым делом обратилась в крупнейший холдинг, который предлагает различные виды услуг: от пассажирских перевозок по всей стране до доставки продуктов из магазина. Можно устроиться сюда пешим доставщиком, велокурьером или на автоперевозки. Я выбрала первый вариант. Приложение скинуло меня на чат с телеграм-ботом, который вновь отправил в приложение для прохождения онлайн-обучения. Ролик состоял из получасового видео. Поскольку функция перемотки не работала, включила и ушла заниматься своими делами. Вернувшись минут через 20, обнаружила, что надо отвечать на вопросы, чтобы пройти обучение. Работать предстояло через приложение. Пешим курьерам маршрут рассчитывался с учетом времени суток, движения очень быстрым шагом. Ответив на основные вопросы, прошла первое собеседование и получила приглашение в офис для получения фирменной одежды и сумки. Работать необходимо только в ней, иначе оштрафуют, о чем предупредили заранее. Но надеть заветную желтую куртку мне не удалось, так как за отсутствие санитарной книжки к продуктам меня не допустили. Однако удалось пообщаться с молодым человеком, который работает в этой сфере с прошлого года.

- Большое заблуждение, что курьерами становятся в основном студенты. Возможно, в самом начале так и было, но с наступлением пандемии в доставщики подались сотрудники общепита, программисты, дизайнеры, музыканты и даже инженеры, - отметил мой новый знакомый Игорь. – Раньше трудился водителем автобуса, но выручка сильно упала, и я был вынужден продать свой «Форд-транзит» и купить легковушку. Порой выхожу на линию такси, а иногда на доставку еды.

Помимо санкнижки, при трудоустройстве курьером надо в 10-дневный срок пройти медосмотр. Зарплаты разнятся в зависимости от выполненных заказов, наличия/отсутствия штрафов. Тем не менее расценки высокими не назовешь: если даже колесить по городу целый день, больше 50 тысяч в месяц не заработаешь.

– Перед новым годом заработал около 70-80, а за март нет и 20-и, – сетует он. - Очень бьют по зарплате штрафы. Лишить кровно заработанные могут за опоздание, отказ от заказа (причина не важна, даже если ты замерз, промочил ноги и заболел), если не успел отметиться в приложении. Бывает и такое, что из-за штрафов курьеры уходят в минус. Переработки, сотовую связь, больничные, отпуска и ремонт велосипеда/самоката не оплачивают. Компании главное, чтобы вовремя был доставлен заказ, а как – его проблемы.

Трудности добавляет и программа, которая выстраивает оптимальные маршруты. Но это только в теории, а на практике приложение не учитывает множество нюансов: светофоры, переходы через рельсы и магистрали, заборы и стройки. В итоге сотрудник опаздывает и получает незаслуженный штраф.

По словам Игоря, курьеры очень доброжелательны друг к другу, независимо от того, в какую куртку облачены – желтую, зеленую или розовую. Например, когда он только устроился, его сразу позвала на свадьбу пара, которая познакомилась именно на доставке.

Первый клиент комом

Узнав от первого лица все тонкости доставки, я решила сменить амплуа и устроиться сборщиком доставки продуктов из магазина. Но предполагая, что так же потребуют санкнижку, при оформлении заявки онлайн указала, что она у меня имеется.

Вначале меня пригласили на стажировку в продуктовый магазин на улице Запотоцкого. Нас было трое, но обучение пройти нам так и не удалось. Позвали через три часа, но тут уже я сама не смогла подойти. Желая записаться на следующий день, позвонила по указанному номеру, но каково было мое удивление, когда сообщили, что вакансия закрыта! Пришлось ждать два дня, чтобы «найти» мне нужную работу, но стажироваться предстояло в другом конце города. Чего ж не сделаешь для чистоты эксперимента! Потратив на дорогу почти два часа, я в нужное время оказалась в одном из крупнейших супермаркетов на улице Первомайской. Меня беспокоила просроченная санкнижка, но новое начальство не спросило даже паспорт! Рассказав вкратце суть работы, прикрепили к «опытному» сборщику-доставщику Елене, работавшей уже второй месяц. Она с удовольствием рассказывала о себе, интересных моментах работы и открывала «свои» секреты.

Первый заказ мы получили спустя полчаса по специальному приложению, которое мне обещали установить в конце смены. До получения заказа у нас было свободное время, которое могли провести на складе или в зале. Чтобы не простаивать, помогали сотрудникам магазина раскладкой товара, сбором корзинок-тележек. Такая вот взаимопомощь.

Заказ был небольшой: молочка, кусок колбасы, хлеб и три кг сахара.

– Если возникают спорные моменты, желательно перезвонить. Например, у заказанного фарша срок годности истекает через три дня, но ты можешь предложить аналогичный, но не дороже 10 рублей в разнице. Давай, звони, – Лена передала мне трубку.

Заказчик согласился на замену, а вот отсутствующий творог его встревожил.

– Ребенок ест только этот продукт. Может быть, вы заглянете по дороге в «Монетку» и купите отдельно? Я доплачу, – отозвались на том конце провода.

Пока я была в некотором недоумении, Елена же мгновенно включилась и тут же разрулила назревающий конфликт: «Заказы собираем и оплачиваем только в указанном в приложении магазине!»

Собрав два небольших пакета, мы рассчитались за них и направились по указанному адресу. Дверь долго не открывали: домофон был выключен, а телефон не отвечал. Промерзнув минут 15, все-таки попали в подъезд и постучали в нужную дверь, где опять стояла тишина.

– Колотите, словно из лесу пришли! Ребенка укладывала, могли бы и подождать, – ответила недовольная дама.

Извинившись, мы передали пакет и ушли.

– От таких «звездочек» не жди «спасибо», хорошо, если жалобу не напишет, а то еще и штраф можем получить, – объяснила моя наставница.

Лена работала педагогом в частном детском центре и научилась на расстоянии замечать скандальных людей. Сюда пришла, когда произошел неприятный инцидент на прогулке, в котором обвинили ее, и она была вынуждена уволиться. Пока идет поиск новой работы, решила подрабатывать курьером-доставщиком.

– Можно было бы устроиться сборщиком, но с доставкой выгоднее. Мне лучше прогуляться, чем находиться в самом магазине. А работы я не боюсь: выросла в Максимовке, где с детства привыкла воду ведрами таскать, – рассказывает она.

Пока нет новых заказов, можно пройтись медленным шагом, но после обеда начинается шквал. В таких случаях приходят на выручку автокурьеры. Так же к их помощи прибегают, когда пакеты тяжелы.

Одно из главных условий сборки и доставки продуктов – успеть привезти их вовремя. За опоздание, если заказчик сообщит об этом, -штраф. По словам Елены, в округе люди простые и всегда относятся с пониманием: ей пару раз приходилось опаздывать, но при этом она всегда предупреждала заранее.

Приходите завтра

Приложение выбирает дорогу, не учитывая, что нужно подняться пешком на 7 этаж, потому что лифт не работает, потом спуститься и идти по сугробам. В идеале для работы надо иметь отдельный гаджет, чтобы никто не звонил, не отвлекал в ватсапе.

– Мы-то пешком доставляем только небольшие заказы – 2-3 пакета, а вот автомобилистам приходится нелегко. У них пакетов бывает до десяти и положить их в сундук компании просто невозможно, что противоречит правилам доставки. Причем такие заказы по стоимости не отличаются от других, – продолжает Елена.

Также из минусов – желающих работать курьерами стало много. Елену сюда позвала подруга, которая третий год работает и говорит, что раньше за 12-часовую смену можно было заработать до пяти тысяч, а сегодня с трудом набирается 1200. Поэтому она не собирается задерживаться и ищет работу по призванию.

Кстати, зарплату получают здесь раз в неделю на дебетовую карту Сбербанка. Кроме этого необходимо оформиться самозанятым для начисления налогов. Напоследок мне сказали, что могу прийти еще раз, как только получу санкнижку, стоимость которой полностью компенсируют.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Корзинка\

Самое активное время для курьеров – ливни, пурга и сильные морозы. В такие дни количество заказов заметно увеличивается. При этом, как бы ни бушевала за окном непогода, они не могут отказаться доставить заказ, иначе им грозит штраф.

Пожалуй, самым нелюбимым для большинства доставщиков является заказ суши из ресторанов и пиццерий. За спину его не повесишь, приходится нести рюкзак в руке.