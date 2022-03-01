«Учитель года»: формируем будущее

Первый день весны в этом году совпали с праздником уфимских учителей - торжественным завершением сразу четырех конкурсов педагогического мастерства: XХV городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана - 2022», XVIII конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана» и XV городского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

- От всей души выражаю искреннюю благодарность за ваш кропотливый творческий труд! Нашему городу очень нужны целеустремленные и любящие свою работу учителя. Было объявлено, что финалистами стали всего 22 педагога. Я с этим не согласен: каждый из присутствующих здесь сегодня – уже победитель, ведь он (или она) занимаются очень важной и ответственной задачей, - отметил, поздравляя педагогов, и.о. главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Он вручил награду абсолютному победителю конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» - Вере Игоревне Серавкиной, учителю английского языка гимназия № 39.

- Я сама закончила эту гимназию и очень горжусь тем, что работаю здесь, - рассказала Вера Игоревна. – Я успела потрудиться в качестве в Институте геологии РАН: я участвовала в геологических экспедициях в качестве переводчика для иностранных участников (в том числе, например, китайских делегаций). Мы исходили и изъездили весь Южный Урал, и каждая экспедиция была для меня невероятным открытием и фантастическим пониманием того, что нигде на земле нет таких уникальных мест. Я без громких слов люблю свою родину и стараюсь привить это чувство ученикам.

Далее я успела поработать и журналистом, в том числе на телевидении, и в рекламе, даже в должности креативного директора. И в какой-то момент осознала, что есть профессия, которая включает в себя все это - профессия учителя...

В том, что касается преподавания иностранного языка, я убеждена: лучше делать это с детского сада, полилингвальность и мультикультурность очень способствуют общему развитию ребенка. При помощи коротких фраз, стихов, считалочек, которые дети запоминают без больших усилий (и время от времени – записывания букв и коротких слов) ребята привыкают к звуковому строю нового языка и учатся наполнять его новыми смыслами. Я сама реализовала все это, поработав в детском саду. Ну а дальше, в школе, нужен дифференцированный подход к ученикам, ведь восприимчивость к языкам у всех разная. И это вполне осуществимо: ведь информационное поле предлагает, и квалифицированный учитель владеет, помимо учебника, огромным количеством методик. Также добавлю, что здесь все зависит от учителя: если вы - интересная личность и любите свой предмет, то сумеете заинтересовать и учеников, - заключает победительница.

Добавим также, что Вера Серавкина ведет авторский курс «Английский в формате госэкзаменов» в Башгоспедуниверситете.

Также в рамках, можно сказать олимпиады среди учителей Уфы 25 педагогов дошкольного образования и 10 учителей школ стали обладателями дипломов Управления образования «Педагог-мастер» и «Педагог-исследователь».

Одним из победителей конкурса «Сердце отдаю детям» стал Александр Маркелов из Дома детского творчества «Новатор», который обучает ребят… брейк-дансу! На его занятия с удовольствием ходят более 50 ребят. А абсолютным победителем этого конкурса стала преподаватель хореографии Уфимского городского дворца детского творчества им. В. Комарова Юлия Долгополова.

Помогать ребенку в школьной жизни и не только, многое знать о нем, а также формировать взгляды на острые проблем современности вся эта огромная ответственность лежит на учителях-классных руководителях. Лучшими классными руководителями года в двух номинациях были признаны учитель школы №113 Елена Самигуллина и учитель лицея №161 Рина Ахунова.

Победителем конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» стал Мирас Ишдавлетов, учитель лицея №107, получивший награду из рук редактора журнала «Учитель Башкортостана», председателя жюри Салавата Каримова. Также участникам были вручены специальные призы от Всемирного Курултая башкир.

Лучшим учителем русского языка и литературы признана Эльмира Тазиева, преподаватель башкирского лицея № 136 им. М. Искужина.

В номинации «Педагогический дебют» первой стала Анастасия Ногина - учитель начальных классов школы № 112. «УВ» удалось немного пообщаться с ней.

- Сегодня очень актуальна функциональная грамотность школьников, то есть применение знаний в реальных жизненных ситуациях. Но почему-то сегодня работа над ней начинается только с 5 класса. А я считаю, что начальная школа – это основа всех знаний, так что вводить задания, нацеленные на это, долен каждый учитель начальных классов. Мой предмет – математика, поэтому я демонстрировала методы формирования математической грамотности.

Также хочу добавить, что в нашей семье сложилась династия учителей, так что я - учитель в пятом поколении. А что касается того, что современные школьники слишком любят гаджеты, блоги и клипы … нужно просто быть с детьми на одной волне и учиться выстраивать учебный процесс так, чтобы современные технологии были во благо.

Также победителем общего конкурса «Учитель года столицы Башкортостана – 2022» стала Люция Вахитова - учитель истории и обществознания школы №27. Две главные победительницы - Вера Серавкина и Люция Вахитова - получили из рук ректора Башгоспедуниверситета Салавата Сагитова еще одну высшую педагогическую награду - медаль имени В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям», учрежденную вузом. Лауреатам конкурса Салават Талгатович тоже вручил сертификаты на повышение квалификации на базе Технопарка Университета педагогических компетенций БГПУ.

Не будем забывать и о том, что в Уфе уже давно существует клуб «Учитель года», куда входят победители и лауреаты городского конкурса.

- В этом году конкурсу исполняется 25 лет, - обратился к собравшимся председатель клуба Сергей Переверзев. - Для многих здесь он явился той самой ступенькой, а быть может, даже трамплином развития педагогического мастерства. Конкурс - замечательный шанс открыть перед собой новые дороги не только в профессии, но и в жизни. И это очень здорово, когда кладом педагогических идей становится новатор, идущий в ногу со временем, но в то же время транслирующий общечеловеческие ценности развития, гуманности, уважения и созидания. Можно сказать, что педагог, имеющий и заражающий других своим видением будущего - это и есть фундамент будущего для нас. Таким педагогам мы вручаем свою награду - «Перспективный взгляд».

Победителем конкурса в этой номинации стала учитель физики школы №132 Ангелина Бортникова.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Katrina_1978@mail.ru