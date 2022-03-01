Пространство полной свободы

Весна – время вдохновения. Сама душа просит цитировать стихи. А в каком направлении они развиваются сейчас? Об этом мы рассуждаем со знаменитой уфимской поэтессой, автором нескольких книг и лауреатом международных конкурсов Марианной Плотниковой.

- Марианна, как вы пришли к поэзии, с чего все начиналось?

- Каждый вечер перед сном бабушка и дедушка читали мне книги – причем, не только детскую литературу, но и мировую классику. И русскую поэзию, как же без нее. В детском саду тогда еще учили стихи про Ленина, но они стерлись из памяти. А дома с бабушкой, которая работала преподавателем русского языка и литературы, мы заучивали Лермонтова и Пушкина. До сих пор помню, как читала вслух «Ночевала тучка золотая...». Тогда мне было, наверное, не больше 3 лет... А писать самостоятельно я начала в 7 или 8.

- Кто из поэтов повлиял на ваш стиль и мировоззрение? Чьим творчеством вдохновляетесь сейчас?

- Очень сложный вопрос. Так и не смогла за всю жизнь выбрать кого-то любимого. Вначале интересовалась классикой, той, что учили в школе. Со временем появилось увлечение современной поэзией. Помню, как раньше сидела в интернете и искала в поисковике разных авторов, лауреатов и финалистов премии «Дебют» - в основной массе там были представлены молодые писатели. Чтение их произведений напоминало разглядывание стереокартинок – как будто смотришь на беспорядочный узор, а потом раз - и он уже становится трехмерным объектом. Кроме того, знакомилась со стихами из литературных журналов, с зарубежной поэзией. В общем, мне трудно составить список вдохновителей.

А вот над любимой прозой не нужно долго думать. В школьные годы очень ценила Достоевского, потом Набокова. В старшем возрасте заинтересовалась творчеством Платонова. Большое влияние на меня оказали зарубежные авторы: Сент-Экзюпери, Маркес, Кутзее, Фолкнер. И это далеко не полный список. Впечатление произвели и отдельные произведения – например, «Москва - Петушки» Венедикта Ерофеева или «Школа для дураков» Саши Соколова – мне кажется, их вполне можно причислить к поэзии.

- Часто приходится слышать, что нынешняя поэзия (иностранная, а в последнее время и русская) деградирует - мол, все поэты пишут пространные верлибры без рифмы и традиционной ритмики. Что можете сказать об этом? И как оцените свое творчество - оно ближе к классической поэзии или уже современной?

- Надеюсь, что ближе к современной. Ведь классика тоже когда-то бросала вызов устоям. Более того, тогда к ней относились схожим образом! Если ты делаешь что-то ровное и правильное, значит, идешь уже проторенной дорогой и у тебя остается очень мало шансов оставить след в истории. А разговоры о деградации я слышу почти ежедневно. Честно говоря, очень утомляет эта борьба традиции и новаторства. На мой взгляд, искусство - это область полной свободы, тем оно и привлекает людей. Поэтому нужно больше разной поэзии! Невозможно деградировать при свободе и разнообразии. А вот упадок возникает как раз из-за того, что мы упираемся в установленный свод правил и перестаем развиваться.

- Как вы относитесь к разговорам о постмодернистской поэзии? В последние годы некоторые авторы даже заявляют о появлении метамодерна.

- Я думаю, что пора уже что-то менять. Все же постмодернизм давно превратился в классику. Но, честно говоря, я не разбираюсь в этих тонкостях. У меня нет филологического образования, чтобы вести серьезные разговоры о литературной критике.

- Часто ли вы выступаете со стихами перед публикой? Может ли поэт в наше время стать популярным, как Вера Полозкова или Ах Астахова?

- Раньше выступала довольно часто, но пандемия свела эти начинания практически к нулю. Сейчас в основном пишу «в стол», последние годы выдались тяжелыми. Заработать на поэзии можно, но тогда человеку нужно быть не столько поэтом, сколько пиарщиком. Нужно уметь себя преподносить, организовывать, рекламировать. Думаю, это не мой путь. Он связан с большим количеством компромиссов. Передо мной никогда не стояло такой цели.

Впрочем, иногда я зарабатываю стихами на заказ. Так, я писала для корпоративной книжки, для подарочного календаря... Сначала думала, что таким образом растеряю талант, но сейчас такие мысли кажутся смешными.

- Как вы считаете - популярна ли в наше время поэзия в «чистом» виде? Или же ее нужно облекать в музыкальную форму, как делает, в частности, Оксимирон или российские рокеры?

- Лично мне очень близко смешение жанров, а именно - поэтические перформансы. Все же по образованию я – графический дизайнер, и, как кажется, современное изобразительное искусство я знаю лучше, чем литературу. Хорошо ориентируюсь и в истории искусства. Словом, мне очень интересно это направление, и я сама несколько раз устраивала авторские перформансы, а один раз даже организовала моноспектакль.

А что касается рок-поэзии, то здесь у меня одна любовь - Илья Кормильцев. Песни группы «Наутилус Помпилиус» на его стихи бесподобны.

- Кстати, многие знаменитые творцы по образованию далеко не гуманитарии: тот же Кормильцев - химик, Гребенщиков - математик, Пелевин писал диссертацию на тему троллейбусных двигателей... Как вы думаете, могут ли технические знания помочь в творчестве?

- Мне кажется, что могут. Я сама обладаю разносторонними интересами и образованием. Но влияние на творчество оказывает еще и окружающая среда. Например, моя мама, тетя и дядя – врачи. В детстве я внимательно разглядывала их книжки, интересовалась написанным, хотя никогда не собиралась стать медиком. Даже сейчас могу ввернуть тот или иной медицинский термин в стихотворение. Я считаю, что чем шире у писателя кругозор, тем круче. В конце концов, увеличивается словарный запас. А сколько может родиться у физика интересных метафор по сравнению с «чистым» лириком!

- Последний вопрос - какие цели, планы вы ставите перед собой в жизни и творчестве?

- Это печальный вопрос для меня. Время сейчас такое, что я искренне боюсь что-то планировать. Да и веры в то, что искусство спасет мир (а она у меня была), почти не осталось. Но все же вы меня заставили задуматься. Так что я, пожалуй, поставлю себе цель не растерять веру в слово (пусть оно будет не оружием, а заклинанием, спасающим мир). А во-вторых, - издать новую книгу, организовать перформанс, записать аудиоальбом. Лишь бы нашлись силы и время!

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru