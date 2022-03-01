Медаль из рук Путина

- Рукопожатие у Владимира Путина крепкое и надежное, - улыбнулась Виктория Иванова, вспоминая тот незабываемый день, когда ей вручил награду глава государства.

Таких женщин – поискать: мастер спорта по борьбе на поясах открыла секцию и обучает девочек, попавших в трудную жизненную ситуацию, борьбе, абсолютно безвозмездно, помогает всем, кто встретится на жизненном пути. И работа у нее нужная, значимая – она инспектор по Октябрьскому ФКУ УИИ УФСИН России по РБ.

А медаль «За спасение погибающих» она получила, вытащив тонущую девочку из воды.

- Пришла с работы уставшая, а дочка просит искупаться. Делать нечего, наскоро перекусила и отправились на озеро. Смотрю, две девочки доплыли до другого берега и тут же повернули обратно, не отдохнув, - вспоминает она. – Через некоторое время на воде осталась только одна, второй уже не видно. Тут же, не раздеваясь, бросилась навстречу. Девочка была уже без сознания, подруга держала ее за волосы. Я перехватила и на берегу стала делать искусственное дыхание. Помню, когда на курсах мы тренировались на манекенах, еще подумала: в стрессовой ситуации разве что получится, но оказалось, действовала правильно, когда приехала «скорая», девочка уже задышала.

Особого значения случившемуся Виктория не придала, рассказала только мужу. Но через несколько дней к ней на работу пришла мама пострадавшего ребенка, поблагодарила. Разыскала через «скорую».

И вот – Москва, Кремль. После официального награждения тех, кто отличился, мужественно спасая жизнь других, пригласили на дружескую беседу. Владимир Владимирович интересовался работой, спрашивал, какие есть проблемы.

- Разговаривал с нами очень просто, на равных, - делится Виктория. – Но мы чувствовали, что с этим человеком мы как за каменной стеной. С ним наше государство стало мощной военной державой, и многим странам теперь – как кость в горле. Поддерживаю его решение о защите ЛНР и ДНР и молюсь за наших ребят.

…Год назад Виктория лежала в травматологии, в соседней палате оказался безногий бомж с обмороженными руками. Узнав про это, женщины стали подкармливать его домашней едой, а Виктория стала расспрашивать, кто он и откуда. Как оказалось, мужчина приехал из Тюмени, а лучше сказать, его опоили и привезли. Шайка «предпринимателей» охотилась за такими – еще не старыми, безногими, одинокими. Его переодели в афганскую форму, усадили на инвалидную коляску и заставили просить милостыню. Позже об этом рассказали в специальном репортаже на НТВ. Но Виктория сфотографировала бедолагу, связалась с движением «Лиза – Алерт», и опекала его, пока за ним не приехали волонтеры и не отвезли обратно в Тюмень, в социальный центр.

Вечером, приходя с работы, Виктория одну форму меняет на другую, уже спортивную, и отправляется к своим подопечным. Уже много лет она тренирует девчат, и они побеждают на самых серьезных соревнованиях. Ее гордость – Вика Шевелева, призер первенства России по борьбе на поясах прошлого года, кандидат в мастера спорта, а Карина Ахметзянова - победитель первенства республики среди юношей и девушек 2005-2007 года рождения.

Супруг Валерий только поддерживает: он и сам тренер. Это он вырастил из 18-летней Виктории мастера спорта и победителя Всероссийского турнира в Липецке. Дочка Варвара тоже серьезно занималась борьбой, окончила школу с золотой медалью, по ЕГЭ набрала 300 баллов. Сейчас она учится на 3-м курсе Саратовской юридической академии, поступила туда и Виктория.

Скоро у нее за плечами будет два высших образования (первое – БГПУ). А в копилке – немало добрых дел, подкрепленных сильным, волевым характером.

- А у нас других не держат, - шутит Виктория. – Наши руководители – хороший пример. Начальник ФКУ УИИ УФСИН России по РБ Валерий Геннадьевич Данилин и его заместитель Андрей Николаевич Боровских четко организовали работу, где есть дисциплина, теплое человеческое участие. Отрадно, что в управлении делают ставку на спорт: нужны крепкие, физически подготовленные сотрудники, ведь работа у нас непростая. Нам и других, самых лучших качеств не занимать.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото из семейного архива.