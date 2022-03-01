Ломать – не строить. Но душа болит…

В связи с началом строительных работ на арочном мосту в ночь на 1 марта по нему закрыли движение. Сроки исполнения заказа – 42 месяца, но строители уверяют: они приложат все силы, чтобы к юбилею столицы запустить по нему движение. Чтобы узнать, что делается для ускорения работ, насколько это безопасно и когда приступят к реконструкции, мы в первый день работ побывали на площадке и пообщались со строителями.

– До основного цикла еще далеко, ведь в отличие от строительства, реконструкция идет в обратном порядке и выполняется практически двойная работа. Если в первом случае все начинается с земли наверх, то сейчас наоборот – сначала поверхностные, дальше пойдут земляные, – говорит директор филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» Василий Чекуров.

Сегодня утром на стройплощадку первыми зашли монтажники для снятия чугунных перил и барьерок. Процессом руководит мастер-прораб Ришат Касимов, за спиной которого строительство таких крупных объектов, как Затонский мост, Тимашевский путепровод, рядом расположенный мост-вставка. Но честно признается, что хоть и в строительстве толк, а разборку представляет только в теории.

– Хоть и говорят: «Ломать – не строить», разбирать намного сложнее. Тут важна этапность, соблюдение очередности, – говорит он. – По графику большую часть отмеренного срока отводим как раз демонтажу.

Когда мы пришли, работа уже была поставлена на поток – пока одни молотком отбивают соединения, другие снимают и закрепляют чугунные перила для загрузки в самосвал. Как говорят строители, все, что снимают, будут восстановлены в первозданном виде – это часть архитектурного ансамбля.

Так как сроки сдачи объекта кратчайшие, все работы, которые только можно, выполняют параллельно. Например, на днях к строителям присоединятся электрики и связисты, чтобы вынести линии электропередачи, убрать столбы освещения. Но все же одновременное ведение не всегда возможно с точки зрения техники безопасности. Сейчас проектным институтом прорабатываются методики и способы ускорения производства работ с соблюдением всех правил.

– Мы придерживаемся нормативов ТБ еще советских времен. Написанные кровью и потом, они актуальны и сегодня. Так, например, при работе двух кранов одновременно необходимо разработать специальный ППР (проект производства работ), утвердить и только после этого запустить их. Порой это может занять день или два, это, конечно, скажется на сроках строительно-монтажных работ, заботиться о целости и сохранности наших строителей мы обязаны, – говорит руководитель Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города Константин Паппе.

В ближайшее время предстоит ряд вспомогательных работ: сооружение подмостей, технологических площадок, временного моста в пойменной части и многое другое. Только после выполнения данных мероприятий строители смогут приступить к демонтажу, а после к строительству.

Конечно, если бы не было стесненных условий работ, можно было бы при помощи направленной энергии взрыва разобрать пролетное строение гораздо быстрее и экономнее. Но в данном случае справа – мост-вставка, по которому невозможно остановить движение, а снизу – судоходная река, по которой уже в ближайшее время начнется навигация. К тому же аккуратность необходима и в целях экономии. Так, например, деформационные швы, которые устанавливали всего лишь несколько лет назад во время капитального ремонта, планируют передать эксплуатирующей организации – СУРСИС для дальнейшего использования на других объектах.

К разборке арки, за которую там переживают горожане приступят ближе к лету, когда закончатся подготовительные работы. Некоторое время назад журналистам дали информацию, что арка, которая является визитной карточкой города, будет лишь в качестве дизайнерского арт-решения. Но строители уверяют, что несмотря на то, что с точки зрения строительства так было бы проще (ведь декоративные элементы устанавливаются и закрепляются одним щелчком), она сохранит свой несущий функционал.

– Арка находится как раз в судоходной части реки, где расположено самое длинное пролетное строение между опор. С виду, казалось бы, всего лишь декоративный элемент на самом деле играет огромную роль в обеспечении прочностных функций для конструкций пролетного строения и представляет собой подпружинную арку с ездой по середине, – говорит Константин Павлович. – К тому же, благодаря ее несущему функционалу, нам удалось сделать толщину пролетного строения меньше.

После завершения работ параметры основания моста сохранятся: по две полосы движения шириной по 3,75 метра с полосами безопасности (по метру с каждой стороны) и пешеходным тротуаром 2,25 метра.

/алина ГАРИПОВа.

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Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.