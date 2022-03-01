«Хуже фашистов»

Сегодня вся страна с замиранием сердца следит за событиями на Украине. Большинство из нас знает об этой войне из новостей. Но есть и те, кто с 2014 года ездит на Донбасс, – это добровольцы, волонтеры, репортеры. В числе неравнодушных – журналист Светлана Беллендир. На Донбассе она была несколько раз. И своими глазами видела, что кроется за этим страшным словом – война.

– Моя первая поездка состоялась в 2016 году – как журналиста пригласили в Луганск осветить фестиваль военной и патриотической песни. Я согласилась, потому что это была и личная история – моя бабушка ребенком эвакуировалась из города Красный Луч Ворошиловградской области (теперь это ЛНР) в Башкирию. Помню ее рассказы о бомбежках и ужасах того времени, – рассказывает Светлана Беллендир.

Еще до поездки она участвовала в акции Башкирского союза ветеранов боевых действий по сбору гуманитарной помощи. Продукты, вещи и все необходимое доставлялось в ЛНР, выбор был обусловлен исторически. На луганской земле сражались и погибали воины 112-й Башкавдивизии. А недалеко от поселка Штеровка пал смертью храбрых их командир, генерал-майор Минигали Шаймуратов.

Спустя семьдесят с лишним лет Донбасс вновь охватил огонь войны. По словам Светланы, чувство, что едет в неизвестность, ее не покидало. Спасало доверие к людям, которые уже побывали в этих местах. Например – в школе города Петровское, что носит имя Минигали Шаймуратова.

– Вместе с другими участниками мы посещали исторические места, связанные со сражениями наших кавалеристов. Местные товарищи показывали места боевых действий, причем как прошлой, так и нынешней войны.

Такова правда: башкирских воинов на Луганщине помнят и чтят. Это не дежурные слова. В школах работают музеи, установлены стенды с фотографиями героев. Но война не щадит даже детей – каждый ученик знает, что делать при авианалетах и артобстрелах, в подвалах оборудованы бомбоубежища.

– Самое страшное, когда погибают дети, – рассказывает Светлана. – В школе города Петровское учился 12-летний Кирилл. Когда начался артналет, он своим телом закрыл младшую сестренку и погиб, а девятилетняя сестра получила осколочное ранение.

Такой стала цена трудной науки – жить и учиться во время войны. Со временем дети и взрослые научились не паниковать, услышав взрывы, а организованно спускаться в убежища. Общаясь с родителями, учителя убеждали: не нужно бежать с работы за детьми, ибо в школах теперь есть надежные укрытия.

Во время новой войны было немало жертв в окрестностях городов, в луганских селах. В качестве примера наша собеседница привела поселок Чернухино недалеко от линии фронта.

– До начала боевых действий там проживало около восьми тысяч человек, после осталось пять: многие уехали, кто-то погиб. Более тысячи домов были разрушены. Зимой 2018 года поселок казался вымершим. Но там жила баба Маша, которая поддерживала ополченцев. Собирала «коллекцию» осколков, пополняемую после очередного налета. Не уехала из родного села, даже когда снаряд попал в ее огород, оставив огромную воронку. Проезжая по поселкам, пострадавшим от войны, мы видели пустые улицы, оставленные разбитые дома. Но иногда замечали снеговика у ворот или бумажные снежинки на оконном стекле – значит, там по-прежнему живут дети.

От снарядов и бомб серьезно пострадали больницы и школы, другие объекты мирной инфраструктуры. Конечно, со временем все более-менее восстановили, в магазинах появились продукты. Тем не менее жить очень тяжело: зарплаты маленькие, рабочих рук не хватает: многие еще не вернулись домой.

– Шахтеры, учителя, врачи – все они честные труженики, которые не привыкли просить помощи, но в их города и села пришла война. В трудное время гуманитарные конвои из России стали настоящим спасением. Даже спустя годы местные жители очень рады любой поддержке: например, детским новогодним подаркам.

Пожалуй, большим ужасом, чем артналеты, для мирных жителей стали зверства так называемых нацбатальонов. Их акции и карательные рейды по деревням больше всего напоминают расправы, чинимые фашистами в сороковых годах. Убийства безоружных людей, издевательства, пытки раненых – страшная история будто повторилась вновь. Показателен один из случаев, произошедших в селе Новосветловка.

– Эти, с позволения сказать, бойцы выгнали из домов стариков и детей, заставив всех собраться в небольшой деревенской церкви, а потом начали обстреливать ее, – вспоминает Светлана рассказы очевидцев. – Началась паника, многие были ранены, ночью людям удалось оттуда убежать.

В народе вооруженных бандитов заклеймили метким определением: «хуже фашистов». Метким и не случайным. Параллели с горькими событиями Великой Отечественной здесь проводят очень часто. И не то чтобы специально, просто сама история наталкивает на эти мысли.

В балке недалеко от поселка Штеровка установлена памятная плита в честь генерала Минигали Шаймуратова и погибшего там же генерала Степана Дудко. На луганской земле помнят наших героев. В Красном Луче одну из школ планируют назвать именем Героя Советского Союза Сафы Хасанова, уроженца Стерлибашевского района. Он тоже служил в 112-й Башкавдивизии.

Свою связь с солдатами прошлого нынешние защитники Донбасса чувствуют и в бою. Несколько раз бывало так: рыли окопы и натыкались на останки красноармейцев. Их перезахоранивают рядом с уже современными солдатскими могилами. На луганскую землю приезжали и поисковые отряды из Башкирии.

При этом настоящих военных среди ополченцев не так уж много. В основном это бывшие рабочие, которые не мечтали связать жизнь с оружием. Но война не стала спрашивать. Скорее, она оказалась суровым учителем… Об этом рассказывал один из их командиров, «афганец» Наиль Нурулин. Его опыт, без сомнения, пригодился. У многих ребят не было даже элементарного представления об армейских порядках – пришлось обучать прямо по ходу дела. Но изначально воевать никто не хотел – людям пришлось защищать свою землю. Например, Первомайск запомнился местным благоустроенным и ухоженным городком, но он превратился в руины после тяжелых боев. На этом фоне жители Донбасса говорят: война началась не сейчас, а восемь лет назад. У людей, уставших прятаться от обстрелов, хоронить близких и жить в постоянной тревоге, есть одно желание: жить мирной жизнью.

– Я была на Донбассе три раза. Кажется, что война – далеко, но на самом деле близко. На самолете от мест боев до российского Ростова – два часа. Каждый раз приходит понимание, как хрупок этот мир, как его надо беречь. Война – это чудовищная трагедия, и началась она не сейчас, а в 2014 году. Будем верить, что она скоро завершится, - говорит Беллендир.

Иван БЕГМА.