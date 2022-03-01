Машина времени Уфы

В хранилище архивного отдела администрации города находится более 120 тысяч документов. В преддверии 450-летия Уфы мы вместе с сотрудниками отдела запускаем новую рубрику, в которой будем публиковать уникальные сведения о становлении столицы республики.

- Наш архивный отдел – самый крупный из муниципальных архивов республики. Из общего объема документов - 44 тысячи – это фонды исполнительной власти, оставшиеся – документы по ликвидированным предприятиям, - вводит нас в курс дела начальник отдела Ольга Нечаева.

Вместе с Ольгой Владимировной мы проходим в хранилище, где на каждом аккуратном архивном коробе значится определенная дата. И вот я вижу – 1976-й, 1987-й, с другой стороны – стеллажи с документами 1990-го, 1991-го…

- В какое время переместимся? – интересуется Ольга Владимировна.

- Совсем как машина времени, а давайте в 90-е, - предлагаю я.

И в наши руки попадает короб с надписью: «ЦПКиО имени М. Гафури. Приказы по основной деятельности за 1990 год».

Самый крупный в республике (площадь 420 га) парк был создан в 1961-м на месте Уфимского городского лесхоза. Его основали по распоряжению КПСС Башкирской АССР №72 от 15 февраля 1960 года.

В восточной стороне лесного массива, примыкающей к площади имени Ленина, сохранились деревья и кустарники заложенного здесь в 1930-е годы дендропарка. На небольшом участке растут экзотические для местного климата орех маньчжурский, бархат амурский и около 20 других ценных древесных пород.

- В 1961 году меня отправили в пионерлагерь «Нефтяник», который находился на месте нынешней 18-й больницы, - вспоминала в статье журнала «Уфа» жительница улицы Блюхера Анна Попова. - Оттуда мы ходили в только что открывшийся кинотеатр имени Гагарина, одним из первых показанных фильмов был «Полосатый рейс». Второй – о любви русской девушки и китайского парня, в ознаменование тогдашней великой дружбы наших стран.

Прямо за кинотеатром тогда начинался густой лес. А лужайки в зарождающемся парке были просто усеяны полевыми цветами! Ветреницы (те, что у нас ошибочно называют подснежниками), медуницы, купальницы, фиалки… Наша семья любила приходить сюда просто чтобы побыть среди этой первозданной красоты.

Первый директор парка Владимир Попов не только строго следил за порядком, а постоянно придумывал что-то новое. Он мечтал, чтобы парк продолжился до самого берега реки, где в то время была пристань…

Сначала символ парка - «Колесо обозрения» - стояло ближе к проспекту, ведь еще не было нынешнего здания Русского драмтеатра. Когда его начали строить, то «колесо» подарили парку в Кушнаренково, а себе заказали новое. Причем, чтобы получить каждый аттракцион, ездили в Москву, выбивали лимиты: они, как и все прочее, были дефицитом. Аттракционы в парке культуры помимо развлечения помогали зарабатывать деньги на благоустройство и развитие.

Детский городок с железной горкой был сооружен руками энтузиастов-стройотрядовцев из пединститута. А когда он пришел в негодность, построили замок – все это предназначалось для выступлений артистов кукольного театра, но идею так и не довели до ума. Еще в Уфе одними из первых стали приглашать к себе чешский Луна-парк. И они приезжали несколько лет подряд, пока это давало прибыль. Как парк пережил лихие 90-е? Посмотрим в документах и приказах. От 31 января 1990 года читаем: «Ведущей духового оркестра выделить материальную помощь из фонда парка в размере 50 рублей в связи с материальным затруднением». А в следующем приказе значится: «Музыканту духового оркестра разрешить работать в свободное время заливщиком катка на ставку с доплатой 50%, оплата с оклада 75 рублей., «Рената Мухитовича М. принять на работу по совместительству плотником-столяром, оплата с оклада 91 рубль, 74 коп».

- Документы оформлялись по-прежнему на печатной машинке, но качество бумаги все же отличается от 70-80-х годов: более тонкая и серая. Стиль ведения документов стал более сухим и сжатым, - рассказывает Ольга Владимировна.

«Лирические отступления» можно встретить только в приказах, которые были изданы в преддверии праздничных дат. В распоряжении директора парка от 5 марта 1990 года видим длинное вступление:

«Октябрьская революция впервые в истории человечества раскрепостила женщину и предоставила ей равные права с мужчинами. Особенно ощутимы эти перемены в судьбах женщин Крайнего Севера, ранее забитых, темных и самых угнетенных в России женщин, не имевших никаких человеческих прав. Ни в одной стране не воздают такого должного внимания неутомимм труженицам, партия и правительство постоянно и неустанно уделяют большое внимание; охраняют материнство, только наши женщины пользуются всяческими льготами». И только после такой «лирики» значится: «В честь международного дня 8-е Марта за добросовестный труд выделить сотрудницам премии».

Не обошлось в папке приказов без выговоров. От 2 августа 1990 года в приказе №147 читаем: «За нарушения трудовой и общественной дисциплины лишены премиальной оплаты за 2-й квартал следующие сотрудники: Ю.А.М. – за прогулы и пьянку в рабочее время; дворник А.С.Р. – за халатное отношение к обязанностям и нарушение общественного порядка».

- В 90-е закрылось и ликвидировалось очень большое количество предприятий. И не все из них сдали свои архивы на государственное хранение в надлежащем виде. Может быть, эти забытые документы лежат сейчас у кого-то на даче или на балконе. А мы из-за данной халатности порой не можем подтвердить стаж и выдать справку конкретному человеку в период оформления пенсии, - прокомментировала Ольга Владимировна.

В 1992 году парк передали городу в собственность, а в следующем году он получил название – ЦКПиО имени М. Гафури.

В 1982 году парк признали одним из 16 лучших парков культуры в РСФСР. Смотр парков был приурочен к 425-летию присоединения Башкортостана к России, режиссерами театрализованного действа выступили главный режиссер Русского драматического театра Габдулла Гилязев и Борис Ларионов, много лет занимавший должность начальника Управления культуры города.

Каждую субботу в парке выступали творческие коллективы дворцов культуры. Духовой оркестр участвовал во Всесоюзном фестивале духовой музыки и марш-параде в Москве, но в родном городе каждый концерт на воздухе публика встречала особенно тепло. А в шахматно-шашечном клубе гроссмейстеры регулярно давали сеансы одновременной игры – он был особенно популярен у пожилых людей.

В феврале 2006 года парк сменил юридическую форму на МУП. В 2001 году в верхней части лесного уголка построили всевозможные аттракционы под открытым небом, а также автодром и 27-метровое смотровое колесо с кабинками, которое функционировало вплоть до 2013 года.

Альфия ИБРАГИМОВА.