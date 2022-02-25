Неженская профессия

С двадцатью кило за плечами

В России девушек в армию не призывают. Однако надеть военную форму они могут на добровольной основе, например, по контракту в Росгвардии – привлекают достойный заработок, военная ипотека, доступное медицинское обеспечение. Чтобы узнать, как проходят службу представительницы прекрасной половины, отправимся в уфимский отряд специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.



Ефрейтор Диана Ситдикова родилась и выросла в Уфе, училась

в 129-й школе в Черниковке. В настоящее время служит в отряде специального назначения Росгвардии.



Знакомство с ней полностью развенчало стереотип, сложенный у многих после просмотра американского боевика «Солдат Джейн», где лейтенант Джордан О`Нил доказывает, что женщина может служить в спецподразделении особого назначения в самых сложных условиях, наравне с мужчинами.



Военный городок, огороженный колючей проволокой,

контрольно-пропускной пункт, а дальше вход только по пропускам.

Здесь нас встречает врио заместителя командира отряда по военно-политической работе капитан Алексей Мишин.

- К военнослужащим-женщинам предъявляются такие же требования, как и к мужчинам. В снег или дождь они идут с нами в одном строю, участвуют в контртеррористических операциях, охране общественного порядка, важных государственных объектов. Но при всем этом в нужный момент мы подставляем им свое плечо!– с улыбкой вводит в курс капитан Мишин, провожая в канцелярию.

В это время Диана работала с документами в кабинете и смогла выкроить несколько минут для беседы.



- Кто думает, что будни женщины военнослужащей по контракту напоминают сюжет американского боевика, где одна операция следует за другой, глубоко заблуждается. На самом деле основное рабочее время нам приходится отводить на самоподготовку, чтобы в нужный момент быстро приступить к выполнению ответственной задачи, – рассказывает Диана Маратовна.



– Главными приоритетами российских женщин испокон веков являются дети, семья. Как же вы решились облачиться в мундир?



– Я окончила колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. А связисты все военнообязанные. Поэтому после института, когда пришла пора устраиваться на работу, я заявила

родителям о намерении служить. Папа, прошедший службу

в танковых войсках, имел представление, с чем

придется столкнуться и высказался против, а мама не раздумывая заявила: «Иди, это твое». Меня зачислили оператором-связистом. Первые три месяца оказались самыми тяжелыми, бывало, даже плакала в подушку. С моим необузданным характером было сложно жить по регламенту, загоняя себя в рамки, без опозданий ходить на построения, но постепенно привыкла.



Как гласит молва, в спецназ берут только физически крепких кандидатов, ростом не менее 175 см. Видя же перед собой

невысокую девушку спортивного телосложения, интересуемся, как ей удалось пройти отбор.



– В армии нет специальных нормативов для девушек. В нашем

отряде почти полсотни женщин, все должны метко стрелять, укладываться в нормативы по бегу, отжиманию, иначе аттестацию не пройдешь. Впрочем, огневую и физическую подготовку я всегда сдаю на «отлично». По средам у нас день радиохимической безопасности (по команде должны надевать противогазы, общевойсковой защитный костюм), два раза в неделю – занятия по физической подготовке, один раз – стрельбы. Кроме того, мы сдаем нормативы по связи, для этого нужно собрать радиостанцию и настроить на нужную частоту.



– Каким оружием владеете?



– У каждого подразделения свое закрепленное оружие. У меня –

пистолет Макарова. Его я получила сразу, как была зачислена на службу. Теперь уже собираю и разбираю за 7 секунд.



– Бывать в «горячих точках» приходилось?



– В 2015 году ездила в командировку в Северо-Кавказский регион. Жили в больших палатках, по три человека. Но поскольку со школьных лет увлекаюсь спортом и спелеологией, никаких сложностей не испытала.

В фотоальбоме собеседницы мое внимание привлекает снимок, на котором она в полном боевом обмундировании.



– Сколько весит мешок за плечами, не тяжело ли? – тут же спешу удовлетворить любопытство.



- Так мы вооружаемся по сигналу тревоги. На мне бронежилет, кобура с пистолетом, вещмешок, в котором средства защиты, спецкостюм, кружка, ложка и другие личные вещи. Килограммов 20, наверное, есть. Здесь я в БТРе, там, где из-за кустов с пистолетом выглядываю, – на стрельбах, – продолжает перелистывать фотографии ефрейтор.



А вот в социальных сетях ни намека на причастность к профессии. Зато здесь она может показать себя во всей красе: выложить снимки в роскошных вечерних нарядах, познакомить со своими питомцами. Кстати, увлечения девушки с самой неженской профессией можно назвать активными. Занимается тяжелой атлетикой, спелеологией, имеет третий разряд по парашютному спорту.



Желаем Диане здоровья, выдержки и чтобы улыбка не сходила с лица, несмотря на трудности, связанные с ответственной миссией!

Мария НИКОЛАЕВА.

