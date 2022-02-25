Денег – меньше, счастья - больше

Торговец фруктами Петр Абдюшов в Уфе – с декабря прошлого года. Раньше свой товар он продавал в Подмосковье: Дубна, Коломна, Электросталь. Теперь же обосновался на рынке «Евразия», расположенном по дороге в Затон.

- В Башкирии у жены остались родители, сестры. Мы здесь бывали в гостях, пару раз в год. Бизнес шел хорошо, пока не началась пандемия, - рассказывает Петр.

С ним мы общаемся прямо за прилавком. Бананы, мандарины, яблоки пользуются у уфимцев спросом. Петр грустно шутит, что это тоже эффект от коронавируса: люди стали активнее покупать «природные витамины». На часах – половина первого, а торговец уже успел сходить на склад: все раскупается быстро.

- Помню, как всерьез не верил, что будет локдаун. Конечно, кое-какие накопления были, но… В один момент покупателей не стало, а стоимость аренды взлетела. Были даже мысли закрыть ИП, но супруга отговорила. Потом попытались восстановить бизнес, но в прежних масштабах это не удалось, - рассказал мужчина.

По его словам, сильно изменились цены. Дорогим стало все - от услуг перевозчиков до стоимости жилья. Конечно, государство обещало поддержку, какую-то помощь даже получили. Но из-за бесконечных санитарных ограничений возникли проблемы с поставками. Возить фрукты приходилось из-под Краснодара и Новороссийска.

- А тут еще сыну пришла пора поступать в университет. На семейном совете сопоставили доходы с расходами и поняли: не потянем. Еще и кредиты надо платить. Стали решать, что делать.

Идея вернуться в Башкирию была обоснованна скорее экономически, нежели сантиментами. Возможности уфимского рынка Петр успел изучить во время приездов к родственникам.

Семья переехала, решили вопрос с жильем, запустили торговлю, постепенно все нормализовалось.

- Аренда здесь приемлемая, цены в два-три раза ниже московских. Хотя тоже растут, конечно. Но мы всего за полгода открыли две точки, и они работают надежно. Компания-перевозчик, кстати, осталась той же. Но в Уфу товар возить и ближе, и проще. Так что решение о переезде нас не разочаровало.

Счастье работать дома

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что за последнее время жить и работать в республику приехало больше людей, чем раньше. Такая миграционная динамика не может не радовать: это говорит об устойчивости экономики региона. За сухими цифрами скрыты реальные человеческие судьбы: кто-то закрыл бизнес, чтобы начать его здесь, другой вернулся издалека на родину предков.

В жизни Альберта Рахматуллина все было без кардинальных перемен. Мужчина всю жизнь прожил в Уфе. Правда, сам он считает, что только половину. С ним мы встречаемся на кольцевой остановке автобуса № 30, на улице Летчиков.

- Для вахтовика это нормально. Месяц дома, месяц на Севере. Или в тайге сибирской. Тяжелее всего было на Камчатке: до дома почти 9000 километров, вахты длиной в 120 дней. Где бы ни трудился, всегда возил рабочих, оборудование, технику, - вспоминает Альберт.

Сейчас ему за 50, и он продолжает крутить баранку. Правда, теперь вместо суровых геологов и нефтяников возит обычных уфимцев. Свою последнюю вахту он отработал осенью прошлого года. Сменить таежные дебри на каменные джунгли было непросто.

- Раньше на Север за длинным рублем ездили. Ну и романтика, конечно, белые ночи. В нулевых годах в Башкирии было не заработать, - рассказывает мужчина. - Вот я и поехал: Уренгой, Когалым, Ванкор…

Однако времена шикарных вахтовых зарплат прошли. Сейчас разрыв между уровнем заработка «дома» и вдали от него стал гораздо меньшим. А традиционные для частного бизнеса России проблемы остались. Это зарплаты в конвертах, нарушения трудового законодательства, техники безопасности. Работа в крупной, солидной компании – редкое везение.

- Приехал в Уфу, сразу же пошел в «Башавтотранс». Там были только рады: все категории водительские есть, опыт тоже. Так что работаю, езжу по городу. Зарплата белая, с топливом не обманывают, графики соблюдаются. Это приятно!

Раньше Альберт Рахматуллин уезжал из дома на несколько месяцев. Теперь – на несколько часов. Родных видит каждый вечер, чему очень рад. На вопрос о зарплате отвечает философски: денег в Уфе меньше. А счастья – больше!

- Конечно, как в лучшие свои командировки, дома я не заработаю. Но здесь не обманут на деньги. Опять же на билеты тратиться не нужно. Да что сказать, я хоть вижу, как мои дети живут, с женой разговариваю не по телефону, - резюмирует Альберт Рахматуллин.

Возвращение на родину

О профессии стоматолога Альбина Ризванова изначально не мечтала. Скорее хотела связать жизнь с индустрией красоты. Но родители настояли на выборе «более серьезной профессии». Поступив в медицинский, специализацию выбрала, помня детские мечты. Ведь каждая девушка ценит красивую улыбку!

- Училась здесь, в БГМУ. Диплом получила в 2011-м. Тогда же и замуж вышла, за однокурсника. У него был дядя в Казани, который посулил хорошее место. Из дома уезжала, полная романтических надежд и иллюзий, — вспоминает Альбина.

До начала ее смены в частной поликлинике остается около 20 минут, мы общаемся на ресепшен. История Альбины понятна многим. Семейная жизнь вдали от дома не сложилась, вскоре супруги развелись. Но возвращаться в Уфу молодой доктор не думала. Хотя жить на съемной квартире было непросто. Да и с работой возникли перебои. Но тут позвонила бывшая однокурсница, в Уфе она открыла частную клинику. Нужны были кадры, которым можно доверять. Рабочие условия оказались привлекательнее, чем в Казани. Да и родители были рады, что вернусь. Вот я и приехала, — рассказывает Альбина.

О своем решении она не жалеет. В ее кабинете — самое современное оборудование, поток клиентов стабильный. Еще вдохновило то, что начальство поощряет профессиональное самообразование.

— Сейчас я часто общаюсь с ребятами, заканчивающими БГМУ в этом либо следующем годах. И знаю, что многие рассчитывают остаться дома. Потому что уверены в перспективах, которые могут дать Уфа и Башкирия. Еще больше вдохновляют студенты, готовые поехать в район. Знаю, что там государство их поддерживает в плане жилья и создания условий, - резюмировала Альбина.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.