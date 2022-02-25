Шайбы с автографом чемпионов

В Кировском районе состоялся финал юбилейного, 10-го молодежного хоккейного турнира на призы депутата горсовета Павла Васильева, приуроченный к Дню защитника Отечества.

Финалистов турнира пришли поздравить депутат Горсовета Павел Васильев, глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, заместитель министра спорта РБ Эльза Карамурзина, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин. Среди приглашенных был и легендарный Денис Хлыстов — бывший капитан ХК «Салават Юлаев». Репортаж вел известный комментатор Азамат Муратов.

Вот уже 10 лет Павел Васильев дарит ребятам возможность почувствовать себя настоящими хоккеистами. Обычным пацанам, далеким от серьезных тренировок, которые тоже мечтают стать Харламовыми, но их родители не могут отправить их в спортшколу и тем более - приобрести дорогую униформу. Ребята занимаются в подростковых клубах, в том числе на базе школ.

Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов не пропускает таких турниров, тем более что в этот раз он прошел на хоккейной коробке возле дома №3 по улице Заки Валиди, построенной под его руководством еще в 1998-м.

- Рад, что финал проходит в нашем районе. А Павел Юрьевич – молодец, проект работает, набирает силу, объединяя все больше парнишек, - признался он. - В прошлом году, несмотря на пандемию, в турнире приняли участие 28 команд. Приезжали даже из Кармаскалов, Уфимского, Иглинского районов. Надо растить здоровое поколение: зимой – хоккей, летом – «Кожаный мяч». Последние три года мы стараемся больше строить спортивной инфраструктуры. Восстанавливаем футбольные поля, уже возвели четыре на радость директорам школ и, конечно, ребятам. Замечательно, что, играя в хоккей, занимаясь спортом, наши мальчишки вырастут настоящими защитниками Родины.

- С каждым годом уровень дворового хоккея растет, - говорит Павел Юрьевич. – За 10 лет смогли большинству приобрести экипировку. Я подростком был заядлым хоккеистом и всего раз сыграл в настоящем обмундировании. Помню, с какой гордостью тогда вышел на лед. Конечно, для ребят это большой стимул. Безусловно, надо вкладываться и в оснащение хоккейных коробок. В этом году мы профинансировали работы по заливке этого катка, также площадок по улице Гафури, 101 и Достоевского, 106.

- Молодежка «Салавата Юлаева» - не для всех, а эти мальчишки ничем не хуже. Надо дать им возможность реализоваться, - считает председатель городского комитета по физкультуре и спорту Егор Сорокин. – Ну а наша задача – обеспечить ребят «льдом». По Уфе уже построено 89 хоккейных коробок, 50 из них - с пластиковыми бортами.

Не зря говорят: победила дружба. Конечно же, турнир выявил лучших, но разве можно назвать проигравшими тех, кто сражался как барс, почти ломая клюшки? А крепкие мальчишеские объятия после матча, горящие глаза? Среди старшей возрастной группы (12-14 лет) 1 место досталось «Медведям» (Ленинский район), 2-е и 3-е в упорной борьбе завоевали «Ястребы Инорса» (Калининский) и «Аврора» (Кировский). Зато в младшей группе (10-12 лет) Кировский «Зилим» стал вторым, третье место - за Орджоникидзевским «Виражом», а младшие «Медведи» и здесь стали лучшими. Взволнованные, раскрасневшиеся ребята счастливы: они получили медали и кубки. А еще игроки легендарного ХК «Салават Юлаев», ставшие олимпийскими чемпионами в составе финской сборной, расписались на шайбах, которые вручили ребятам.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ.