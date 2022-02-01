Готовим почву для будущей красоты и вкусноты

В одном из частных домов на улице Кооперативной развернулся семейный бизнес: уже давно фермер Гузель Чувашаева вместе с мужем Ильмиром Рахматуллиным занимаются выращиванием красивых и полезных культур.

Стеллажи и полки верхнего этажа их дома отданы под неприметные горшочки с рассадой. Конечно, сейчас они выглядят безжизненно, но через три месяца можно будет увидеть результат кропотливой работы: здесь вырастут тысячи разноцветных петуний – цветов, популярных среди жителей нашего региона.

- Обычно мы высаживаем их 1 февраля, - рассказывает Гузель. – Например, для красивых ампельных петуний либо покупаем черенки, либо черенкуем сами. А вот кустовые выращиваем с помощью семян.

Цена напрямую зависит от конкретного вида цветов и варьируется от 30 до 300 рублей. Дороже всего стоят как раз ампельные петунии. Как объясняет Гузель, причина в том, что они вырастают «пышными» и, соответственно, занимают куда большую площадь. Готовыми к продаже они будут не раньше мая. Именно в это время Гузель отправляется с товаром на фермерский рынок на улице Рабкоров. К слову, ее клиентами часто становятся не только обычные люди, но и целые организации.

- Например, с нами связываются рестораны, которые хотят украсить интерьер заведения, или владельцы квартир и домов, желающие «облагородить» помещение перед сдачей в аренду, а также школы и детские сады, - продолжает Гузель Чувашаева.

- Бывает так, что они видят голую палочку с едва проросшим цветочком и уже торопятся ее купить, - признается фермер. – Мне не жалко продать им такое растение, но ведь скоро они поймут, что просто зря потратили деньги.

Гузель считает, что в наше время людей уже сложно удивить цветами или овощами стандартных однотонных расцветок – поэтому в теплицах и в их доме можно, например, увидеть плоды «в крапинку» или в «полоску», ради этого семья фермеров очень тщательно подходит к приобретению семян и грунта. Порой их приходится заказывать не только в других регионах России, но и за рубежом – в частности, Латвии. А вообще в таком ответственном деле необходим разумный научный подход. Но с этим у женщины проблем нет – необходимый опыт ей передала мать – медицинский работник.

- Нужно внимательно следить за состоянием почвы (она, кстати, должна быть «пушистой»), чтобы не допустить возникновения болезней, - говорит Гузель. – Также необходимо ответственно относиться к выбору грунта, смотреть за содержанием витаминов в нем, иначе придется тратить лишние деньги на проведение анализов.

Но если выращивание цветов – занятие для Гузель сравнительно недавнее (она начала «работать» с ними всего пять лет назад), то любовь к огурцам и помидорам у нее с раннего детства. Она выросла здесь же в частном доме с усадьбой, где всегда все необходимое выращивали сами. Вот и у них с мужем на участке расположились две большие теплицы, предназначенные для овощей. Впрочем, заниматься этими культурами пока рано: к ним можно будет обратиться не раньше 20 февраля. А в конце весны -летом начнется жаркая пора торговли: Гузель будет продавать также рассаду капусты, перца и помидоров. Но, как мы можем видеть, даже в «мертвое» зимнее время фермеры не сидят без дела, а готовят почву на лето – причем как в прямом, так и переносном смысле.

- Мы занимаемся подготовкой рассады с раннего утра до позднего вечера, - говорит Ильмир Рахматуллин. – Бывает так, что в теплое время года задерживаемся до 3 часов ночи.





Антон СУХАРЕВ

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ