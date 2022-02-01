«ПАЗики» уходят в прошлое

– Живу в микрорайоне Яркий и каждый день езжу на работу на улицу Менделеева. Раньше толпились в маленьких автобусах «ПАЗиках». Не могу нарадоваться появлению нового 258-го маршрута: теплые машины, ездят быстро и строго по графику, – позвонила на днях в редакцию Алсу Асфандиярова, выразив благодарность.

С ней нельзя не согласиться: транспортная реформа коснулась не только госперевозчика, но и «частников». Если одни сетуют на то, что некоторые маршруты исчезли, то другие рады появлению новых комфортабельных авто.

– Автопарк обновился, средний срок эксплуатации автобусов примерно 3-4 года, а еще три года назад составлял более 10 лет, – сообщил на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

– Работаю в «Меге» до 22 часов. Утром еще можно было пробиться в уже переполненный «ПАЗик», а после работы вовсе невозможно было добраться до Сельской Богородской без пересадки, нередко приходилось вызывать такси, – вспоминает продавец в «Леонардо» Светлана Кивчаева.

С 2022 года эти автобусы полностью исчезли с городских улиц. Некоторые из них заменила техника госперевозчика «Башавтотранс», а другие остались у прежних владельцев, с условием замены транспортного средства. Например, индивидуальный предприниматель Фанис Батыров говорит, что уже закупил 45 автобусов разного класса, а в ближайшее время прибудут еще 18. Мы связались с ним, и он нашел время в своем плотном графике, чтобы рассказать нам об изменениях в жизни частных перевозчиков.

– Все новые машины выедут на замену устаревшим «ПАЗам» уже на этой неделе. В дальнейшем предстоит обновить более 200 с лишним единиц подвижного состава, – говорит он.

Надо сказать, что один из крупнейших перевозчиков города оказывает услуги на 13 городских маршрутах, всего на рейсах задействовано 300 автобусов. Именно он одним из первых приступил к реализации поставленной задачи – заменить «ПАЗики». Сейчас на самом продолжительном маршруте № 235 вместо старых, потрепанных автобусов будут курсировать новенькие «МАЗы» и «Форды».

– Теперь на «умных остановках» будут останавливаться «умные автобусы», ведь они действительно такие: здесь все продумано для безопасности и комфорта пассажиров, удобства вождения, – объясняет, не скрывая восхищения, автовладелец.

Имеется маршрутный компьютер, система ЭРА–ГЛОНАСС, мягкие сиденья для пассажиров, кнопка вызова водителя и немецкая автономная система отопления!

– Я за баранкой уже 30 лет. Чего только не видел, начиная с пожарной машины, заканчивая немецким авто премиум-класса! Новые автобусы по сравнению с «ПАЗиком», можно сказать, те же «Мерседесы»! – делится водитель Фарит Исламов.

Он на предприятии несколько лет, перейдя к Батырову с маршрута. Доволен тем, что если там все держалось на честном слове, то здесь – официальное трудоустройство, заработная плата порой доходит до 80 тысяч рублей.

Беседуя с нами, Фарит агай протер стекла, собрал оставленный пассажирами мусор – водители самостоятельно поддерживают чистоту в салоне. Ежедневно проводят сухую и, по мере необходимости, влажную уборку, вовремя заезжают на мойку. Для этого в ИП Батырова есть собственная автомастерская и мойка. За оформление также отвечает водитель: за ним же тонировка, развешивание штор, светодиодных гирлянд.

Невозможен выезд без посещения медкабинета. За путевым листом можно отправиться только получив «добро» от медработника.

– Каждое утро проходим проверку алкотестером: если высветится

даже малая доля промилле, мне не подпишут путевой лист, – говорит Фарит агай.

На базе также имеется учебно-тренировочный кабинет, где они проходят обучение и повышают квалификацию. А в кафе сотрудники компании могут вкусно и недорого поесть.

Чтобы убедиться, настолько ли радужно все, как рассказывают водители и руководство предприятия, мы с коллегой решили позвонить в ИП Батыров для трудоустройства. Рассказали байку о том, что есть опыт работы таксистом и водительские права соответствующей категории, но не хотели бы устраиваться официально, так как не хочется «терять» зарплату, оплачивая налоги.

– Только официальное трудоустройство! Белая заработная плата и налоги, соответственно. Мы не хотим проблем с законом, а потому нам с вами не по пути, несмотря на ваш большой водительский опыт, – ответили нам и повесили трубку.

Что ж, такой подход ИП Батыров вызывает уважение! Будем надеяться, что и в дальнейшем не уронят планку, а остальным хорошо было бы брать с них пример.

…Недавно стала свидетелем ситуации в маршрутке: в салон вошла женщина с ребенком и не успела дойти до сиденья, как автобус тронулся с места, и мамочка, не удержавшись, упала на другую пассажирку. Женщина, извинившись перед пострадавшей, прошла в конец салона, едва не плача. А водитель на возмущение пассажиров - можно было бы и подождать - небрежно бросил: «Не нравится – не садитесь, у меня график, я не могу каждого ждать!»

Выяснив владельца маршрута, решили позвонить и туда. Рассказав ту же историю про большой опыт и нежелание трудиться официально, здесь мы получили более лояльный ответ. Нам назначили встречу с механиком для осмотра машины и личного собеседования. Даже наше сообщение, что автобус сейчас находится на ремонте после дорожного происшествия, никого не смутило, и ответили, что можно приехать позже – непосредственно перед выходом на рейс.

Честно говоря, после такого подхода к найму сотрудников желание пользоваться услугами данного перевозчика пропало – безопаснее и надежнее искать альтернативные маршруты… Хочется верить, что скоро такие недобросовестные водители и перевозчики исчезнут с уфимских улиц, а их места займут добропорядочные и ответственные.

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru