Парковки по счетчику

В Уфе насчитывается около полумиллиона автомобилей, большую часть которых составляют частные легковушки. Улицы города изначально были рассчитаны на совершенно другой транспортный поток и, несмотря на модернизацию и расширение проезжих частей, испытывают постоянные перегрузки. Особенно серьезно эта проблема стоит в историческом центре, где движение на главных и второстепенных магистралях затрудняют припаркованные машины. В большинстве городов данный вопрос решается введением системы платных парковок, которые вскоре должны появиться и в Уфе.

Внедрение системы муниципальных платных парковок в Уфе начнется с 1 июня 2022 года. Об этом заявил начальник Управления транспорта и связи администрации города Олег Хмарин.

- Уфа - один из последних городов-миллионников, которые внедряют платные парковки, - отметил он. - Мы решили посмотреть, как это сделано у других, потому что многие города прошли значительный путь, в том числе набили шишки. Анализируя их опыт, понимаем, как правильно и комфортно реализовать эту идею у нас. Нам поставлена задача, чтобы платные парковки появились уже 1 июня этого года. Поэтому активно ведем работу по подготовке проекта.

Напомним, в ноябре 2020 года в Башкирии был принят закон, регулирующий вопросы создания и администрирования муниципальных платных стоянок. Для Уфы был разработан проект единого парковочного пространства в историческом центре. Мэрия должна определиться с организацией, отвечающей за обустройство и содержание стоянок, а также с финансированием создания таких площадок. Сообщалось, что ориентировочные затраты на эти цели оцениваются от 63 до 125 миллионов рублей. В цену входят обустройство инфраструктуры стоянок, приобретение паркоматов и программного обеспечения для них, нанесение разметки.

На первом этапе проекта планируется создание 3700 платных парковочных мест в историческом центре, в зоне, ограниченной улицами Аксакова, Заки Валиди, Айской и Революционной. Основная часть парковок будет организована вдоль проезжих частей, там, где это не мешает движению транспорта и пешеходов, не загораживает межквартальные проезды и остановки общественного транспорта.

Изначально для реализации проекта платных парковок в Уфе планировалось привлечение концессионера, но в итоге столичная администрация решила реализовать его только своими силами.

- Совет депутатов городского округа решил, что созданием платных парковок должна заниматься именно городская организация, - сказал Олег Хмарин. - У нас уже есть учреждение - МБУ по содержанию парковочных мест, занимающееся эвакуацией транспорта. Мы планируем переформатировать его, чтобы помимо эвакуации оно могло заниматься и администрированием платных парковок.

Плата за парковку будет поступать в городской бюджет и идти на развитие общественного транспорта. Основным способом оплаты станет мобильное приложение, но могут использоваться и альтернативные варианты.

- Базовая стоимость платной стоянки автомобиля предварительно определена в 40 рублей в час, но эта цифра точно будет меняться, - заявил Олег Хмарин. - Пока ни у одного города не получилось установить твердый тариф. Мы будем смотреть, как пользователи реагируют на платное парковочное пространство, какова его заполняемость. В перспективе планируем запустить динамический тариф, который будет меняться по типу цены поездки в такси или стоимости авиабилета, в зависимости от текущего спроса. Для того чтобы платная парковочная система работала эффективно, нужно обеспечить постоянное наличие не менее 20-25% свободных мест. Этого как раз и позволит добиться динамическое ценообразование.

Как уточнили в администрации Уфы, на втором этапе проекта число мест на платных муниципальных парковках будет увеличено до 5,5 тысяч. Они будут размещаться за пределами обозначенной выше зоны исторического центра. В дальнейшем их сеть должна охватить весь город.

По словам замначальника Главархитектуры Уфы Ольги Сарапуловой, внедрение платных муниципальных парковочных мест позволит решить еще одну важную проблему - увеличить рентабельность коммерческих проектов строительства паркингов на средства частных инвесторов.

Многие существующие парковки, к примеру, на Гостином дворе остаются недозагруженными, поскольку у автомобилистов есть альтернатива в виде бесплатной и более удобной стоянки на улицах. В результате у инвесторов теряется интерес к такого рода проектам, что становится одной из причин загруженности оставленным транспортом уфимских улиц и дворов. С введением платных парковок ситуация должна измениться, в том числе благодаря строительству новых коммерческих паркингов.

Алексей ФАТЫХОВ.