Заглянуть в каждый двор… Планирует новый и.о. мэра Уфы.

Вчера первое оперативное совещание в должности и.о. главы городской администрации провел Ратмир Мавлиев.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина сообщила, что эпидемический порог по острым респираторным заболеваниям превышен на 400%, но заболеваемость за неделю снизилась на 20%. Прививки от коронавируса сделали почти 100% населения столицы, подлежащего вакцинации.

Про снег

С начала зимы на интернет-сервис «Уфа снежная» поступило около 15 тысяч заявок, более 2 тысяч из них еще в работе. Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов доложил, что ежедневно в уборке города от снега задействованы более 220 единиц техники и свыше 550 дорожных рабочих в дневную смену, более 180 спецмашин и 150 человек чистят улицы по ночам. Дополнительно привлекается от 70 до 140 единиц специализированной техники. Всего с начала сезона из Уфы на снежные полигоны и снегоплавильный пункт вывезено 1,6 млн кубометров снежной массы. Ежедневно тротуары обрабатывают противогололедными материалами.

Ратмир Мавлиев напомнил, что МБУ районов получили семь автомобилей марки «Урал» с установленным шнекороторным оборудованием. Они успешно убирают снег с края дорог, чтобы не допускать сужения проезжих частей. Еще два автомобиля приедут на этой неделе.

- Ранее было всего две подобные машины, которым более 30 лет. Отмечу, что данная техника появилась в Уфе благодаря личному участию Главы Башкортостана Радия Хабирова, - подчеркнул и.о мэра.

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов сообщил, что во дворах ежедневно работают 630 дворников и более тысячи привлеченных человек, задействованы 157 тракторов и погрузчиков.

Комплексная уборка - возможность качественно очистить парковки и въезды, но тут не обойтись без сотрудничества с жителями. Они должны освободить дворы от припаркованных машин. Информация о запланированной уборке размещается на стендах, в чатах мессенджеров и на сайтах управляющих компаний.

Заявки поступают и в Ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы города Уфы по вопросам уборки снега во дворах – из более чем пяти тысяч обращений закрыто 82%.

Докладчик заявил, что большая часть управляющих компаний и ТСЖ должным образом выполняет обязанности по уборке и содержанию дворовых территорий. Однако есть и отстающие. Центр общественной безопасности с 10 по 14 февраля проверил почти 4 тысячи дворов. Составлено около 3 тысяч актов с выявленными нарушениями правил благоустройства. Их передадут в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.

Ратмир Мавлиев прокомментировал увиденное во время рабочей поездки по Уфе, отметив, что реальное состояние дворов не скрыть поспешной подготовкой.

– Стоит отойти 30-50 метров в сторону, и появляется объективная картина: невывезенный крупногабаритный мусор, контейнерные площадки с неясными конструкциями и неприятным запахом, не обработанные деревья, которые свисают над головами жителей. Прошу вас более внимательно относиться к своим трудовым обязанностям, – сказал Мавлиев.

Про мост

Заместитель начальника Управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации Евгений Кулешов доложил о подготовке к ремонту старого арочного моста через Белую, который начнется 1 марта.

На выезд из города движение организуют по четырем суженным полосам моста-вставки, при необходимости дополнительные полосы откроют и на мосту 1991 года постройки, который в основном будет работать на въезд. Количество полос движения на нем будет регулироваться реверсивным светофором. Для обозначения потоков установлены дорожные знаки и бетонные ограждения.

Ратмир Мавлиев напомнил еще об одном изменении схемы движения – на Затонском кольце закрыт съезд с улицы Г. Галле на Пархоменко.

Про День Отечества

И.о. вице-мэра Артур Гафаров сообщил, что праздничные мероприятия 23 февраля откроются торжественным возложением цветов к Вечному огню. В 12.00 часов в Конгресс-холле «Торатау» пройдет тематическая концертная программа, а на площади Салавата Юлаева будет выставка военной и служебной техники Уфимского территориального гарнизона.

Автолюбители столицы смогут поучаствовать в авточеллендже «Защитники Отечества», который состоится с 21 по 23 февраля. Многие мероприятия пройдут онлайн. Каждый сможет стать частью всероссийских патриотических акций и флешмобов. Например, предлагается разместить в соцсетях фотографии близких людей, родственников, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, видеоролики об Уфе – городе трудовой доблести с хэштегами #УфаГородТрудовойДоблести и #ЗдесьКоваласьПобеда.

Юлия ПАХОМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.