Город пришел в движение

В здании администрации Кировского района прошло совещание о развитии сферы ЖКХ города. В нем приняли участие и.о. министра ЖКХ Башкортостана Алан Марзаев, и.о. главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев, главы администраций районов столицы республики, руководители коммунальных предприятий.

- Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед коммунальными службами Уфы, уборка снега, – сказал Алан Марзаев. – Мы должны уделить пристальное внимание не только улицам и тротуарам, но и дворам многоквартирных домов. Руководство республики помогло с приобретением новой техники. Ее нужно использовать максимально эффективно.

И.о. главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что на эту работу мобилизуют все ресурсы. На совещании наметили план по оперативной уборке снега на территории города.

Обсудили также работу управляющих компаний Уфы, подготовку к реализации программы комплексного благоустройства дворов «Башкирские дворики» и другие аспекты функционирования сферы ЖКХ столицы республики.

После совещания Ратмир Мавлиев посетил дворы Орджоникидзевского района, пообщался с жильцами и коммунальщиками, отметив, что работы по благоустройству территорий нужно согласовывать с жителями, стараться, чтобы они были максимально вовлечены в процесс.

Посетил он и Службу по благоустройству на Кемеровской, откуда отправляются ежедневно более единиц техники. Ратмир Мавлиев посмотрел, в каких условиях отдыхают работники после смен, отметив чистоту и порядок.

- Когда здесь чисто – и людям приятно работать. Молодцы, что за этим смотрите, - сказал он.

- Чтобы воочию увидеть, как чистятся дворы, я прошелся по улицам Черниковки. Оценил состояние дворовых территорий, мусорных площадок и пообщался с жителями. Вывод сделал для себя простой — работы предстоит много! Остро ощущается нехватка дворников и других работников коммунального хозяйства, - прокомментировал сити-менеджер поездку.