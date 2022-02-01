«Группы смерти» и не только: как защитить детей?

Министр образования и науки республики Айбулат Хажин провел тематический брифинг, посвященный безопасности детей в интернете. Участие во встрече приняли кандидат психологических наук, доцент БГУ Ирина Хох, завкафедрой Института развития образования Евгений Маджуга, специалист управления Роспотребнадзор Ильдар Салихов. Обсуждены угрозы глобальной сети и способы защиты от них.

— Только за последние годы благодаря вмешательству прокуратуры заблокированы десятки опасных интернет-страниц. Но из-за большой загруженности отработать все заявки быстро не удается, - пояснил Ильдар Салихов.

По его словам, чаще всего на запретных сайтах пропагандируются наркотики и криминальный образ жизни. Однако просто выявить ресурс – мало, его нужно еще закрыть, что само по себе требует времени.

В качестве яркого примера участники встречи привели группы «Синий кит» в российских соцсетях. Тогда выяснить их истинную цель удалось лишь после серии детских суицидов.

Избежать подобных сценариев поможет активное участие родителей в онлайн-жизни детей. Об этом рассказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

— Мы инициировали разработку специальной программы для смартфонов. Она позволяет отслеживать посещаемые ресурсы и время пребывания на них в удобном для родителей формате, — уточнил он.

Сразу же возник вопрос: не будет ли это вмешательством в личное пространство ребенка? Отвечая на него, Айбулат Вакилович поделился своим опытом, как договорился с собственным сыном.

— Он студент, учится на программиста. Сначала обратился к нему за помощью, как к будущему профессионалу. Изучив программу, сын нашел несколько недочетов. Потом я объяснил, что как родитель хочу защитить его от негативных влияний. Договорились, что вся информация останется строго между нами, посвящать не будем даже маму. Могу сказать, что результат меня порадовал: узнал больше об интересах парня, его увлечениях. Поставил это приложение и маленькой дочери на телефон. Но она особо не удивила: еще ребенок, интересы соответствуют возрасту.

В пилотном режиме данное начинание протестировали в одной из уфимских школ. Его поддержали как учителя, так и дети с родителями. Одной из сильных сторон проекта стала конфиденциальность. Во-первых, программа не позволяет читать личную переписку школьника. Во-вторых, ее данные остаются известны лишь маме и папе подростка.

В эпоху пандемии и удаленного обучения интернет стал самой востребованной базой информации. Однако достоверность ее не всегда на высоте, что является еще одной проблемой. Подчас за «научные» выдаются откровенно спекулятивные данные, проверить которые очень трудно. Однако избежать таких ошибок – возможно. О работе в данном направлении рассказал завкафедрой Института развития образования Евгений Маджуга.

—Запрос на стопроцентно корректную информацию сейчас очень высок. Учитывая это, мы вместе с коллегами разрабатываем портал башкирской электронной цифровой школы. Его контент направлен на помощь учащимся. Доступен сервис будет с начала сентября, — подчеркнул он.

Отдельное внимание участники брифинга уделили психологической стороне вопроса. Все-таки контроль за онлайн-жизнью ребенка – это вход в его личное пространство. сделала важный акцент. По мнению кандидата психологических наук, доцента БГУ Ирины Хох, первоочередная задача родителей - помочь с формированием критического мышления:

- К сожалению, информация сейчас решает очень многое и может послужить основой для формирования у ребёнка и подростка тревожности, агрессивности, желания попробовать на вкус власть над другими в виде троллинга и кибербуллинга, а нас взрослых нет рядом. Как важно с первым подаренным гаджетом учить своего ребёнка сетевому этикету (нетикету, сетикету) так, как мы учим здороваться, прощаться, обращаться с уважением на Вы. Призрачная анонимность интернета и его «незабываемость» на десятилетия могут сослужить плохую службу для будущего подрастающего человека. При конкурентных условиях информация в сети будет компроматом, а оправдания - это же в детстве было - точно не удовлетворят оппонентов. Будьте с ребёнком в его онлайн мире, интересуйтесь его интернет - интересами, обратите внимание на программы родительского контроля, которые предлагает Министерство образования и науки РБ.

Иван БЕГМА.

Фото: ИА «Башинформ».