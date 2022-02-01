Общее житие определяет сознание

Ставки на ипотеку не стоят на месте – то растут, то снижаются. После очередного повышения, специалисты теперь обещают небольшое снижение к середине года. А пока те, кто собирался обзавестись собственным жильем или расшириться, продолжают снимать «квадратные метры». О том, как обстоят дела в Уфе со съемом жилья и кто живет в общежитиях города – в нашем сегодняшнем репортаже.

Мини-общежитие

Когда зашел разговор об аренде квартир, сразу вспомнилась тетя Рида, у которой я в свое время снимала комнату. С дальней родственницей до сих пор поддерживаем теплые отношения, и она согласилась поделиться секретами сдачи жилья.

– Сдавать мужчинам, юношам проще, надежнее и хлопот меньше. Мужская гордость не позволяет тянуть с оплатой, просить об отсрочке. К тому же нет банок кремов, различных шампуней, косметики в ванной комнате, посуды на все случаи жизни, выпавших волос по всей квартире, – говорит она.

Две комнаты-распашонки сдает по 9 тысяч, а смежную (через зал, где проживает сама), за 7500. Через свою комнату сделала своеобразный коридорчик с помощью ширмы.

Несмотря на цены, квартиранты есть всегда. Только во время пандемии был момент, что две комнаты пустовали. А один квартирант, который живет в комнате с балконом, у нее уже пятый год и съезжать не собирается. Рида не нарадуется на него – и картину повесит, и чайник починит, и смеситель поменяет, а в доме, где нет мужской руки, это ценится на вес золота. Но женщина (так же, как и квартирант) считает, что дружба дружбой, а оплата по графику.

– Нам, кавказцам, сложно найти жилье, несмотря на то, что наш доход порой выше, чем у местных, из районов. Арендодатели не хотят связываться с нами – слухи о горячем нраве моих соотечественников, о том, что мы все уезжаем из своей республики в бегстве от правосудия, многих настораживают, – рассказывает квартирант Риды Ризван.

Он приехал в Уфу в 2017 году в 16 лет. Образование 9 классов, семеро детей в семье, он пятый… Да, можно сказать, что он действительно сбежал с родины, но не от правосудия, а заработать. До 18-летия трудился на стройке, водить умел с 12 лет и сразу после совершеннолетия не без «бакшиша» получил права и начал таксовать. Со строителями жил в вагончике, а став таксистом начали впятером снимать квартиру, но оформили договор на одного – приехавшего из Мечетлинского района. Так как все работали посменно, дискомфорта не ощущали. Но через полтора года хозяева квартиры узнали и всех выгнали, не вернув даже депозитную сумму (это когда помимо ежемесячного платежа определенная сумма отдается хозяину квартиры в залог и возвращается при выселении).

Жилье искали долго, не удавалось найти даже для троих или двоих, и Ризван решил попробовать жить один. С трудом нашел комнату, которую согласились ему сдать.

– Подкупило то, что он религиозный. А значит, чистоплотный, честный. Первое время присматривалась, вела себя настороженно, закрывала комнату на ключ, вещи не оставляла в коридоре. Но со временем поняла, что не ошиблась с квартирантом. Мало того что все время на работе, практически не вижу, так он еще и продуктами снабжает – тушками покупает мясо, килограммами крупы, овощи, из которых я готовлю общую пищу себе и ему. Остальные ребята готовят сами, – делится Рида.

На вопрос, не проще ли снять комнату в общежитии, Ризван улыбается и категорически отказывается.

– Даже если душевая кабина и плита в комнате, то общий грязный санузел, не всегда порядочные соседи, дети, носящиеся по всему коридору… Нет-нет, лучше, чем здесь, нигде не может быть! Горячий обед, хорошие ребята по соседству, а тетя Рида стала мне как вторая мама, – говорит Ризван.

В тесноте, да не в обиде

Елена С. живет с дочерью и внуком в одном из общежитий квартирного типа Демского района. Такое жилье считалось временным и предоставлялось молодым специалистам, работникам предприятий, пока они не обзаведутся собственной квартирой или как-то иначе не изменят жилищные условия. Но временный статус превратился в постоянный. Она поделилась, почему так и не обзавелась собственными квадратными метрами…

В 1983 году женщина приехала в Уфу из азербайджанского города Сумгайыт и практически с того времени живет в общежитии. Сначала, когда работала на агрегатном заводе, ее временным домом на 17 лет стала комната на улице Зенцова, затем устроилась работать в поселке Курасково, что в 17 км от Уфы и переехала жить туда.

– В 2012 году дочь развелась, и так получилось, что осталась без жилья и алиментов. Идти ей было некуда, переехала в мою комнату в Курасково. Работала она на «Иммунопрепарате», ездить было невозможно, и мы решили переехать в Дему, – рассказывает она.

Зарплата дочери 25 тысяч плюс ее пенсия 15. Продав там комнату и добавив ипотеку смогли купить только комнату. Живут втроем. Внук Артем летом подрабатывает на стройках, но ему надо учиться, так как в этом году оканчивает школу и хочет поступить в университет.

В комнате на 23 кв.м. есть своя небольшая кухня, душ, поставили даже стиральную машину, и жилое помещение в общежитии сегодня выглядит как уютная «однушка».

Мысли о своем просторном жилье у женщины, конечно, были. Особенно в 80-е, когда только приехала, предприятие обещало ей, как матери разнополых детей, двухкомнатную квартиру. Долгое время стояла в очереди. По ее словам, ей предлагали частично вложиться в нее, а одна и с маленькими детьми на руках она бы не потянула. Накопить денег на квартиру на вторичном рынке тоже не получалось. А позже не захотела лезть в «кредитную яму».

Сегодня она уже не надеется заиметь свою квартиру. Хотя нет-нет да присматривается на небольшие домики в деревнях недалеко от Уфы, но все же пока не решается…

– Репетиторы нынче дорого просят, все деньги уходят на них. Даст Бог, в этом году Темушка поступит и, возможно, сможем купить небольшой домик с участком. Наконец в 65 лет и у меня будет своя комната, тишина и покой, – надеется женщина.

При этом, по словам Ирины, такое «общее житие» никогда не мешало ее личной жизни: у нее много друзей, и их абсолютно не смущает, что она живет в «общаге».

– Не понимаю, почему это должно кого-то смущать? – говорит она. – Я воспитана так, что всегда довольствовалась малым, а там, где живу, всегда создаю уют и комфорт.

Ее соседи – молодая семья Сагитовых: муж, жена и двое детей 8-ми лет и 8-ми месяцев. Артур – водитель-дальнобойщик, а Анастасия работала так же на «Иммунопрепарате», сейчас в декрете.

До 16 лет Настя с родителями тоже жила в общежитии, где были общая кухня, душ и туалет. Затем приобрели трехкомнатную квартиру и переехали. В 19 вышла замуж, и молодожены вскоре переехали сюда. Муж тогда служил в МВД, им дали комнату. Впоследствии они ее приватизировали, обустроили аналогично, как у Елены. Три года назад Артур уволился из служб и пошел работать дальнобойщиком со своим шурином. Зарабатывает неплохо – раз в год семья ездит на море, на своей машине-внедорожнике путешествуют по России. Есть материнский капитал и семья вполне могла бы позволить себе купить двух-, а то и трехкомнатную квартиру, но есть то, что удерживает молодую семью в общежитии: когда муж работал в «органах», встал на получение льготного жилья и для тех, кто проработал там определенный срок, льгота не снимается и при увольнении. Впрочем, по словам Юли, на деле должно быть, а в действительности перспективы призрачные. Поэтому, не слишком уповая на чью-то помощь, муж Юли сегодня зарабатывает деньги неделями, месяцами в дороге. Супруги планируют не вкладываться в строительство, а купить дом. Такая цель у них на ближайшую пятилетку.

– Больше трех лет отсутствует счетчик на горячее водоснабжение, который сняли на поверку и не вернули, – сетует Анастасия. – Платим за воду по норме, но реально столько не расходуем.

По этому поводу жители общежития регулярно обращаются с жалобами в ЖЭУ. До 1 февраля им обещали поставить счетчик, но так и не пришли. Вот опять готовят коллективное обращение в УЖХ города и района.

«Коммунальная страна»

Еще одна категория общежитий – городские. Они принадлежат муниципалитету и сдаются в безвозмездную аренду работникам коммунальных служб. В одном из таких удалось побывать и мне.

Свободно открыв дверь, шагаю в темный подъезд и буквально проваливаюсь в темноту – общежитие расположено в полуподвальном помещении одной из девятиэтажек на проспекте Октября.

На секунду «ослепнув» от солнца на улице, через мгновение прихожу в себя и вижу обшарпанные стены не такого уж и длинного коридора. Резкий запах сырости приводит в чувства, и я прохожу дальше – моя собеседница Айгуль живет в самой дальней комнате справа.

– Все работают на одном предприятии и днем практически никого не бывает, только если кто после ночной смены отсыпается. Ну а сама я в декрете нахожусь. Начальство обещало в ближайшее время помочь с получением места в детском саду, работать надо. Иначе так и загнемся в этом подвале, – рассказывает она, провожая меня в комнату.

Я оглядываюсь по сторонам. Небольшая комната примерно 4*5. Диван, детская кроватка, столешница, пристроенная над комодом… Все простенько, но аккуратно. В комнате чистота и порядок, какой возможен в таких условиях. Нельзя не обратить внимание на отклеивающиеся обои, пожелтевший потолок, деревянные окна, закрашенные несколькими слоями белой краски.

– Отходят от сырости. Стабильно раз в месяц заклеиваю, но держатся слабо. Поэтому и не хотим делать ремонт, мечтаем переехать. Муж все заработанное откладывает в банк, подрабатывает иногда, если успевает, но редко, потому что без выходных, без сменщика. Домой приходит только отдохнуть, – объясняет Айгуль, увидев, как я вглядываюсь в потолок.

Предприятие тоже не спешит делать капитальный ремонт за свой счет, хотя когда несколько лет назад случился прорыв трубы на первом этаже и их затопило, пострадавшим компенсировали часть ремонта.

– Вообще-то, мы здесь живем дружно, друг друга знаем, так как работаем все вместе. Подъездная дверь закрывается только на ночь, поэтому повесили замок на кухню и санузел. Неплохо было бы, если предприятие оплатило установку входной двери, обещают, – говорит собеседница, провожая меня.

Справедливости ради надо сказать, что проживание здесь жителям обходится лишь оплатой за комуслуги – сумма варьируется от тысячи до полутора, в зависимости от площади. Многие работают в коммунальной сфере лишь потому, что предоставляется бесплатное проживание и они готовы потерпеть немного, чтобы накопить первоначальный взнос и обзавестись собственной квартирой. Да, было время, когда им эти «квадраты» выдавались бесплатно, но она прошла и сейчас каждый дворник, уборщик вынужден сам заботиться о своем проживании…

Айлина АРСЛАНОВА.

allinki507@mail.ru

Фото из открытых источников.