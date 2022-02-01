Диалог власти и бизнеса

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», прошедшем в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие представители организации из более чем 80 регионов страны, от нашей республики председатель Башкортостанского регионального отделения «Деловой России», депутат городского Совета Уфы Айдар Зубаиров и сопредседатель, депутат Государственной Думы РФ Рафаэль Марданшин. Подробнее о том, как прошел форум, какую поддержку смогут получить предприниматели в ближайшее время, рассказал Айдар Сабирович.

- Многие отметили прекрасную осведомленность руководства страны во всех вопросах…

- Ни один из озвученных на форуме вопросов не остался без ответа. Владимир Владимирович хорошо знал о сути проблем, которые поднимали коллеги, и последних решениях по ним. Радует, что практически по всем нашим предложениям мы получили его поддержку и были даны конкретные поручения членам правительства.

- Какие вопросы сегодня в центре внимания «Деловой России»?

- В период распространения коронавирусной инфекции актуальными стали вопросы продажи и доставки лекарственных препаратов и продуктов питания, переформатирования бизнеса под требования и ограничения, связанные с пандемией. Традиционными остаются темы: снижение правового и административного давления на бизнес, финансовая поддержка малого бизнеса и стимулирование инвестиционной деятельности, участия малых и средних предприятий в госзакупках.

- На форуме поднято ималось много тем. Какие из них актуальны и важны для нашего региона?

- Член Координационного совета, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры «Деловой России» Игорь Куров обратился к Владимиру Путину с предложением усовершенствовать механизмы госзакупок.

Одна из инициатив, которая была озвучена, заключается в пересмотре требований к объему закупок у МСП. Сейчас их годовой объем увеличен с 15% до 20%. Однако для некоторых компаний, в частности в сфере инфраструктурного строительства, такие требования невыполнимы или сопряжены с серьезными рисками.

Представители «Деловой России» предложили для таких отраслей учитывать долю МСП на втором и последующих уровнях цепочек кооперации, обратили внимание руководства страны на проблему задвоения обеспечительных мер при заключении госконтрактов, попросили продлить авансирование по госконтрактам для малого бизнеса до полного завершения пандемии.

Президент России в ответ назвал предложение справедливым и попросил министерства и ведомства над ним поработать.

- Одной из основных стала «зеленая повестка». Готовы ли предприниматели при выстраивании бизнес-моделей учитывать вопросы экологии?

- Экологии сегодня уделяется особое внимание. Было озвучено предложение распространять экономические льготы и, в частности «зеленые кредиты», в первую очередь на предприятия, которые берут на себя повышенные социальные и экологические обязательства. Также создать систему «одного окна» для инициатив бизнеса в сфере устойчивого развития, чтобы получить весь комплекс необходимых мер.

Владимир Путин поддержал эту идею, призвал решать проблемы административного характера, отметив, что уже есть ряд льгот, преференций для тех, кто работает в сфере социального инвестирования и в «зеленой повестке».

В продолжение экологической повестки был поднят вопрос перезапуска программы утилизации старых автомобилей. Первая программа была эффективной с точки зрения государства, потому что на каждый вложенный рубль оно получило порядка 1,5 рубля налогов. Перезапуск позволит решить целый ряд задач. Во-первых, обновление автопарка в нашей стране за счет поддержки платежеспособного спроса. Во-вторых, экологический аспект.

- Вы председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам в Горсовете Уфы. Что еще сегодня волнует уфимское предпринимательское сообщество?

- В период пандемии актуально, какие ограничения будут вводиться властями, как сохранить спрос на продукцию и где взять оборотные средства.

- Какие конкретные решения для предпринимателей были приняты по итогам встречи?

- Владимир Путин отметил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения нашей страны.

Помимо инициатив, о которых я уже говорил, это: снижение нагрузки в части избыточности регуляторных требований и устранение избыточной отчетности к бизнесу, разработка единого федерального реестра электронных рецептов и доставка рецептурных лекарственных препаратов на дом, поддержка франчайзингового бизнеса, в том числе по субсидированию процентной ставки по кредитам для франчайзеров, для МСП.

Мария АПКАРИМОВА.