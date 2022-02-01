День волейбола

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чемпионата мира по волейболу FIVB, который пройдет в 10 городах России, включая Уфу, с 26 августа по 11 сентября.

Для Уфы мировой чемпионат станет очередным прорывом и привлечет внимание к региону не только любителей спорта, но и политиков. О перспективах юношеского волейбола беседуем с директором СШ №34 Виктором Кузнецовым.

- Говорят, в этом учебном году прием в спортшколу был как никогда большим. С чем вы связываете такой ажиотаж?

- Пожалуй, это обусловлено тем, что дети засиделись в четырех стенах: изоляция, пандемия сделали свое дело. Вот родители и решили направить энергию ребят в нужное русло. В последнее время заниматься спортом стало модным. Молодежь стремится к здоровому образу жизни, что радует. Не последнюю роль сыграло и то, что Уфа станет одним из городов, где пройдет чемпионат мира по волейболу. А такие события, как уже доказано, и обуславливают наплыв в спортивные школы. Родители видят, что спорт – это престижно.

- Но вы же, наверное, не всех принимаете? Какими физическими данными необходимо обладать?

- Конечно, есть стандарты, по которым мы работаем. Волейбол - технически сложный вид спорта. Поэтому пока ребенку не исполнится девяти лет, о волейболе думать рано. Думать можно, а вот играть не получится. До сетки точно не дотянуться, да и мяч будет тяжеловат. К тому же у нас, как и в обычной школе, переход из класса в класс связан с экзаменами и по общефизической, и технической подготовке. И так восемь лет.

- Волейбол – спорт высоких…

- Последние Олимпиады показывают, что успеха могут добиться не только игроки больше двух метров, но и чуть выше 190 сантиметров. Это, как правило, парни, выполняющие роль защитника (либеро), отвечающего за прием подач мяча. Поэтому и не очень высокий ребенок имеет шанс раскрыться. Но так как мы готовим профессионалов, то, конечно, рост – определяющий фактор.

- А как в 9 лет понять, вырастет ли ваш ребенок до нужных параметров?

- Ориентируемся на родителей. Есть такое негласное правило: мальчик обычно идет ростом в маму, а девочка – в папу. Если мама – 180 см, то парнишка будет порядка 195. Существуют и определенные формулы, по которым можно вычислить будущий «размер». Бывает, правда, что ребенок пошел ростом в бабушек или дедушек. Поэтому при приеме мы просим заполнить подробную анкету.

- Сегодня для родителей (а именно они решают за ребенка, куда ему податься) важны и условия, в которых будут тренироваться их дети.

- Наша школа по волейболу - единственная в городе. В других есть только отделения. Мы ведем свою биографию с 2009 года, у нас хорошая база, собственный зал, который когда-то принадлежал команде «Нефтяник Башкортостана», а потом молодежке «Урала». Управление по физической культуре и спорту Уфы о нас заботится – не так давно провели капитальный ремонт крыши. Сегодня в школе 780 воспитанников, из них более 500 юношей.

- До какого возраста у вас можно учиться?

- Когда был статус детско-юношеской школы, то мы выпускали в 17-18 лет. Сегодня называемся спортивной школой и можем обучать и 20-30-летних при условии, конечно, выполнения ими спортивных разрядов.

- Как в дальнейшем складывается карьера ваших выпускников?

- Волейболисты могут продолжить ее уже в профессиональном спорте. Есть нюанс: дети оканчивают школу в 17 лет и те, кто не попал в команду мастеров, не имеют возможности где-либо тренироваться и могут потерять физическую форму, профессиональные навыки. Но благодаря поддержке компании «Газпром трансгаз Уфа» в школе создана группа подготовки, в которой занимаются выпускники и после ее окончания. Для них это

возможность продолжить игры в первой лиге чемпионата России, а

также реализовать свой потенциал в корпоративных состязаниях. Также ребята могут поступить в УГНТУ и играть за вузовский клуб. Например, один из наших выпускников учится на факультете трубопроводного транспорта и играет в молодежной лиге «Беркуты Урала». Он может потом уйти в Суперлигу или работать по специальности.

- Чем больше игр проводит команда, тем быстрее растет мастерство. Но порой финансовые проблемы не позволяют вывезти ребят на соревнования в другие города. Как у вас обстоит дело с финансированием?

- Хочу заметить, что отдать ребенка в волейбол гораздо дешевле, чем, например, в хоккей. На первых порах нужны только футболка, шорты и кроссовки. Мы выезжаем на все официальные соревнования. Заняли первое место в городе – поддержка спорткомитета обеспечена. Победили на республиканских соревнованиях – поможет Минспорт. У нас есть спортивный лагерь «Сокол», где проводятся летние сборы. А вот если захочется поехать на коммерческий турнир, здесь уже все будет зависеть от родителей. На это ресурсов нет.

- Существует башкирская школа волейбола?

- Мы все говорим на русском языке, но в Вологде окают, а москвичи тянут гласные. Так и в волейболе. Сторонние тренеры замечали, что у башкирской школы своеобразная постановка рук при броске. Мы строим систему, которая передается от тренера к тренеру.

- Благодаря Ульфату Мансуровичу Мустафину вы теперь имеете возможность заниматься и пляжным волейболом?

- Он много сделал для популяризации нашего вида спорта. Этому способствовал его проект «Волейбол в каждый двор». Благодаря Мустафину к Международным детским играм был построен комплекс для пляжного волейбола на Кашкадане. Мы тогда заняли первое место, и он передал объект нам. Как следствие - в школе открылось отделение пляжного волейбола. Надеемся, что у нас появится и крытая площадка, где можно будет заниматься круглогодично. 2022-й объявлен в республике отраслевым Годом волейбола, поэтому надеемся, что нам подарят автобус, и мы сможем на нем ездить на игры.

- Чем гордится 34-я?

- За последние два года мы занимаем первые места в республике среди школ командных видов спорта. В 2020 году впервые в истории 34-й выиграли шесть республиканских первенств среди юношей и девушек. Сегодня ставим для себя амбициозную цель – победить на России. Улучшить результаты и попасть в финалы детских соревнований. А также добиться, чтобы как можно больше наших ребят входили в состав сборной республики. Наши юноши и девушки – те, кто учился у нас все восемь лет, играют в российских молодежных лигах. А Егор Феоктистов - в суперлиге за «Урал».

- Наверняка ваши ребята будут болеть на трибунах «Уфа-Арены» на чемпионате мира?

- Да, Министерство спорта приглашает их в первую очередь. Наблюдать за профессионалами такого уровня – отличная мотивация для будущих побед.

Светлана ЯНОВА.

Корзинка 1

Волейбол развивается в трех муниципальных спортивных школах Уфы: СШ №34, СШОР № 7 и СШ № 28. В них занимается 1171 воспитанник, работают 29 тренеров.

Корзинка 2

В прошлом году состоялся финал городского турнира по волейболу памяти У.М. Мустафина. За медали боролись 14 школьных команд (по 7 команд юношей и девушек), ставших победителями районных этапов соревнований. В состав сборных вошли учащиеся 9-11 классов. На всех этапах соревнований участвовали 196 команд, 2272 старшеклассника.

По итогам турнира сильнейшей командой среди юношей стала сборная школы №104 Демского района. Первое место среди девушек завоевали ученицы гимназии №16 Кировского района.

В рамках реализации проекта «Волейбол в каждый двор» в Уфе создано 197 новых площадок и благоустроено 130 существующих.

Всего в городе 293 дворовые волейбольные площадки.

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Клуб «Урал» – одна из старейших российских волейбольных команд. Башкирский коллектив выступает в главном чемпионате страны уже более 25 лет.

Главным достижением «Урала» стало участие в финале чемпионата России сезона 2012/2013 года. Тогда уфимская команда обыграла «Зенит». «Урал» выиграл серебряные медали и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

Уфимская команда дошла до финала престижного турнира Challenge Cup, заняв второе место.

В прошлом сезоне «Урал» начал возвращаться в ряд грандов российского волейбола. Команда заняла седьмое место в чемпионате России и остановилась в шаге от еврокубковой зоны, не попав в финал шести. Уфимцы уступили бронзовому призеру чемпионата России и участнику Лиги чемпионов – новосибирскому «Локомотиву».

«Урал» на третьем месте среди всех клубов Суперлиги по количеству собственных воспитанников в составе.