«Я все смогу!»

«Больше не люблю 1 сентября. Кругом дети с цветами, лента в соцсетях пестрит счастливыми лицами первоклашек. Именно в этот день мне больнее всего. Я никогда не побываю на родительском собрании, выпускном, не увижу пятерок и даже двоек», - признается моя знакомая Алсу. Ее единственный 15-летний сын – глубокий аутист. Годы реабилитации в ведущих центрах страны не дали ощутимых результатов.

- Я боюсь думать, что с ним будет, когда нас с мужем не станет, какая судьба его ждет? – вопрошает женщина. И этим вопросом задаются тысячи родителей по всей стране. Но сегодня на него появился достойный ответ.

Первый в Башкирии проект, направленный на создание системы жизненного устройства людей с ментальными нарушениями, развивает региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «СоДействие». Работа длится уже несколько лет. В этом году среди республиканских НКО они выиграли самый крупный президентский грант на сумму 5,43 млн рублей.

- Когда родители уходят из жизни, родственников нет или они отказываются опекать инвалида, он попадает в психоневрологический интернат (ПНИ). В этих учреждениях нет достаточного личного пространства, выйти за ограду без специального разрешения невозможно. В ПНИ переводятся и инвалиды, выросшие в детских домах. Альтернативой может стать - сопровождаемое проживание в небольших группах под присмотром специалистов, - рассказывает куратор проекта «Новые возможности» Флюза Ибрагимова.

Флюза Флюровна об этой непростой теме знает не понаслышке. Вместе с мужем воспитывает сына Павла, у парня – синдром Дауна.

- Павлу 18 лет. Он посещал детсад, школу, сейчас находится на домашнем обучении. И вопрос о жизнеустройстве нашего сына - животрепещущий. Дело в том, что ребята-инвалиды до 18 лет могут посещать детсад или школу, получать помощь в реабилитационных центрах, посещать мероприятия, а после совершеннолетия они в этом серьезно ограничены, - объясняет Флюза Флюровна.

Два года назад руководитель РОО «СоДействие» Людмила Сахапова, получая подобные запросы от родителей, решила вплотную изучить вопрос социализации инвалидов старше 18 лет. Вместе с Флюзой Флюровной они побывали в разных регионах России и увидели успешные примеры – в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Владимире. В Северной столице застройщик в одном из микрорайонов передал в безвозмездную аренду три дома (сейчас достраивается четвертый). В них сегодня группами живут инвалиды в сопровождении социальных работников.

Первая учебно-тренировочная квартира в Уфе открылась в 2019 году в Черниковке – на улице Невского, 23. Люди с ограниченным интеллектом, аутизмом, нарушением опорно-двигательного аппарата и другими диагнозами проводят здесь под присмотром специалистов от пяти дней до двух недель. Обучение проходит курсами – с перерывами в 2-3 месяца. Сегодня уже образовалась очередь из желающих.

…На столе нехитрый набор продуктов для сегодняшнего обеда – курица, овощи, вермишель-паутинка. Вероятно, будет суп. У 22-летней Полины – синдром Дауна. Она аккуратистка – в комнате идеальный порядок. Но основы кулинарии ей даются тяжелее всего.

- Педагоги учат заправлять постель, убирать вещи, мыть посуду, полы. Что самое сложное? Научить обращаться с ножом, горячим бульоном, то есть там, где требуется предельная осторожность. Был забавный случай, когда ребята в супермаркете вместо продуктов для обеда набрали газировки, конфет и чипсов. Объясняем, что деньги имеют свойство заканчиваться, и их нужно правильно распределять. Педагоги показывают, как правильно составлять список и что именно нужно покупать в магазине, - объясняет Флюза Флюровна.

Подопечным порой трудно перестроиться. Большую часть времени они живут дома, где за них почти все делают родители. А для многих просто пообщаться с незнакомым человеком — уже прогресс.

Вторая учебно-тренировочная квартира открыта по адресу Парковая, 9. Перед каждым заездом психолог проводит тестирование и формирует группы. После обучением кураторы и педагоги пишут заключение, а ребята дома с родителями должны закрепить навыки.

- Сейчас разрабатываем документооборот, будут заезды из Серафимовского детского дома-интерната, в квартиру заселятся четыре девушки от 20 до 26 лет. Они могут ходить в магазины, аптеки, кинотеатры, ездить на общественном транспорте, - подчеркивает Флюза Флюровна.

Но и это еще не все. Жизнь человека с инвалидностью не должна замыкаться в четырех стенах – и это один из основных посылов проекта.

В марте прошлого года «СоДействие» открыл Центр полезной дневной занятости. Сегодня его посещают 25 молодых людей старше 18 лет. В силу особенностей здоровья они не смогли продолжить обучение или трудоустроиться, и после школы просто сидели дома.

- Помещения на Невского и на Парковой, 9 выделены нам на безвозмездной основе Администрацией Уфы. В течение года делали ремонт, искали благотворителей и потихоньку оснастили всем необходимым, - объясняет Флюза Флюровна и показывает нам гончарную и швейную мастерские, отделение декоративно-прикладного творчества, прачечную.

- Недавно оснастили картонажную мастерскую – учим ребят работать с картоном. В центре они общаются, играют в шахматы. Особенно им нравятся кулинарные мастер-классы, когда с профессиональным поваром или кондитером готовят интересные блюда.

Знакомимся с Региной. Девушке 31 год, у нее 3 группа инвалидности. О чем мечтает? Планов много, но главное - найти работу. В Центр добирается самостоятельно с Инорса, и в швейной мастерской осваивает азы профессии. Педагоги уверены, что Регина делает успехи, и с трудоустройством у нее все получится. А это значит, что еще на одну историю со счастливым концом станет больше.

Альфия ИБРАГИМОВА.