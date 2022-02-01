В Пекин – за победой

До старта 24-х зимних Олимпийских игр осталось меньше суток. Защищать честь России в Китае будут 14 спортсменов из Башкирии. Видов спорта несколько: бобслей, биатлон, шорт-трек, скелетон и хоккей. Состав можно назвать звездным: в Пекин отправились многократные чемпионы Европы и мира, обладатели высоких наград. Сейчас каждый из них – на пике физической формы. О том, как проходила подготовка, рассказали тренеры и наставники.

Самой многочисленной составляющей стали хоккеистки клуба «Агидель». Семь девушек из его состава получили приглашение в национальную сборную. Последнюю тренировку в уфимской команде они провели 12 января, и сразу же отправились на базу в Новогорск, что под Москвой. Об этом и многом другом рассказал пресс-атташе команды Эдуард Хизбуллин.

- В активе «Агидели» - три кубка Женской хоккейной лиги России, четыре победы в чемпионатах страны. Поэтому наших девушек можно уверенно назвать сильнейшими в стране. Неудивительно, что они представляют Россию в Пекине, - отметил он.

Время стереотипов о женском хоккее давно прошло. В Уфе он обретает все большую популярность, в том числе – благодаря победам наших спортсменок. Даже в подростковых секциях «Салавата Юлаева» есть занимающиеся девочки. Стать такими, как Анна Шибанова, Ольга Сосина или Мария Сорокина, хотят многие школьницы. Высоких результатов они добились, играя и тренируясь дома. Но хватает ли в Уфе необходимой инфраструктуры?

- В 2013 году у нас прошел молодежный чемпионат мира, что само по себе говорит: все необходимое имеется. Пока были дома, участницы сборной тренировались согласно штатному расписанию. Но в Новогорске тренировки проходят иначе: нужно «сладить» сборную, сделать хоккеисток из разных команд одним целым, - рассказал пресс-атташе.

Более подробных нюансов он не раскрыл, что понятно: до Олимпиады соблюдается информационная тишина. Но поделился прогнозом, между какими сборными разыграется самая серьезная борьба. Наряду с Россией, это США, Канада, Финляндия, Швейцария и Швеция.

Защищать честь страны на льду будут также и шорт-трекисты. Среди них – уроженец Уфы, многократный победитель мировых первенств Семен Елистратов. Перед вылетом в Китай на своей странице в соцсетях спортсмен рассказал об эмоциональном настрое. На Игры в Пекин он едет бороться за победу. Но также – получить удовольствие от событий. Для Семена это четвертая Олимпиада. О том, как проходила подготовка, рассказал директор спортшколы № 1 олимпийского резерва Евгений Мельчаков.

– Если говорить строго, то к выступлению он готовился очень давно. После прошлой Олимпиады первый год прошел относительно спокойно. А вот последующие три были очень активными. Отмечу, что чаще всего он тренируется и готовится к соревнованиям в Уфе. Все условия здесь есть. В Черниковке появился даже ледовый дворец для шорт-трека, названный именем Елистратова. Но сборы перед Китаем он прошел в соседнем Казахстане. Нур-Султан имеет хорошую техническую базу, но самое главное: там идентичный с Пекином часовой пояс. Значит, акклиматизация пройдет быстрее, - поделился Евгений Мельчаков.

Весь последний сезон Семен Елистратов провел, повышая спортивные нагрузки. Летом чередовал ледовую и общефизическую активность, в августе-сентябре участвовал в Кубке мира. Так он набирал скоростную форму, чтобы к зимним Играм быть, что называется, на пике.

Уфа создавала для шорт-трекиста все условия. Ледовая арена работала в удобном для него режиме, утром и вечером был открыт тренажерный зал. Отношение к своему телу и здоровью у олимпийцев всегда особенное. Но в эпоху коронавируса это стало особенно важным.

- Конечно, вся эта ситуация давит психологически. Любое заболевание выбивает из формы, после него приходится восстанавливаться. Поэтому в общественных местах без нужды появляться не стоит. Да и другие риски исключаем по максимуму, - резюмировал Мельчаков.

Кого проблема пандемии коснулась серьезно, так это бобслеистов из Башкирии. Перед самой отправкой за рубеж вирус подхватили несколько членов сборной. В итоге «стартовый состав» пришлось корректировать буквально на ходу, сейчас решены еще не все вопросы. О ситуации перед поездкой и не только рассказал заслуженный тренер России по бобслею Рустем Фаизов.

- Подробностей не раскрою, скажу лишь, что замены будут, в том числе в экипаже Гайтюкевича. Сам Ростислав выступает, без изменений. Разгоняющая Юлия Беломестных также выйдет на трассу. Отмечу, что парень родом из Белоруссии, девушка – из Оренбурга. Но в последнее время они тренируются в Уфе. Потому что у нас хорошая база, заниматься удобно, - отметил он.

По словам Рустема Фаизова, многие успешные бобслеисты – это в прошлом хорошие легкоатлеты. Это не случайно: в обоих видах важен быстрый стартовый разгон. Таким, например, был знаменитый разгоняющий Айдар Терегулов, выступавший на играх в Норвегии в 1994 году.

Впрочем, параметры роста и веса также имеют значение. Для мужчин оптимально соотношение 185 сантиметров и 90 килограмм. Чтобы разогнать боб до 150 километров, нужны изрядная выносливость и сила. Как у одного из самых успешных учеников Рустема Фаизова – Алексея Селиверстова. Сегодня на этого титулованного спортсмена равняется молодежь, в том числе – и ребята, улетевшие в Пекин.

Еще одна живая легенда спорта – скелетонист Александр Третьяков, он тоже выступит в Поднебесной. Разгоняет сани в составе сборной России он уже около 20 лет. Свое мастерство много раз подтверждал победами на мировых соревнованиях. О нем Рустем Фаизов рассказал отдельно.

- Без сомнения, это сильнейший спортсмен. И тем приятней, что он согласился тренироваться и выступать вместе с уфимскими ребятами, в нашем городе. Сам Александр родом из Сибири. На выбор в пользу Башкирии повлияли, в том числе, хорошие технические условия. Разумеется, мы очень рады такому сотрудничеству!

Иван БЕГМА

Фото пресс-службы ХК «Салават Юлаев», Федерации бобслея РФ.

Корзинка:

Проблемы из-за коронавируса были и у башкирских биатлонистов: выезд Эдуарда Латыпова могли отменить. Переболел спортсмен относительно недавно. Однако китайская сторона пошла навстречу. Таким образом, сборная России не лишилась своего лидера.