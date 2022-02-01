Крепить смычку красноармейцев с трудовыми массами

Тема смычки между городом и деревней, между разными народами, населяющими одну шестую часть земли, между Красной армией, призванной защищать завоевания Октября, и простыми советскими тружениками, готовыми встать под ружье по первому сигналу партии и правительства, была крайне актуальна в конце 1920-х годов. Красная армия мыслилась кузницей человека новой формации, а передовые массы рабочих и служащих должны были всячески поддерживать ее бесперебойное функционирование. Не только пионеры и школьники, но даже домохозяйки учились разбирать и заряжать винтовки при каждом домоуправлении. Широко развернулась работа с допризывниками, курс молодого бойца усваивали на сборах в Алкино. В Уфе проводились «опытные мобилизации», то есть учебные тревоги. Уфимские заводы и фабрики брали шефство над воинскими частями.

Одной из форм тесного единения красноармейцев и трудящихся стали экскурсии в летние лагеря, чтобы воочию убедиться в том, как весело и дружно проходит служба в уфимском терполку.

«Красная Башкирия» подробно описывает такую экскурсию в июне 1928 года.

«Союзы железнодорожников, водников, деревообделочники, пищевики и металлисты собираются 16 июня, утром к 10 часам, в саду Якутова. Руководителем колонны назначается т. Иванов (Учкпрофсож) [за этой труднопроизносимой аббревиатурой скрывается Участковый комитет профсоюза железнодорожников]. Руководитель по художественным выступлениям - т. Удалов (Дом Ленина) [ныне это старый корпус Уфимского авиационного техникума].

Прочие союзы: строители, металлисты, печатники, совторгслужащие (CТС), нарпит, коммунальники, просвещенцы, кожевники, медики, швейники, связь, работники искусств собираются к 10 часам утра на площади около Дворца Труда. Руководителем второй колонны назначается т. Кулагин (клуб СТС), руководителем по художественным выступлениям - т. Садовский (Рабис) [он же режиссер драмтруппы Дворца Труда]. Общим руководителем обеих колонн назначается т. Зарифов (Горсовет) [он, судя по всему, осуществлял партийное руководство].

Организации выходят ровно в 10 часов 30 минут по гудку электростанции и двигаются следующим порядком: первая колонна идет по ул. Зенцова [Ленина] до ул. Октябрьской Революции и по ул. Октябрьской Революции прямо в лагеря, в хвост союзам, идущим из сада Якутова, встают остальные союзы.

Комсомольские организации собираются отдельно к 10 часам утра на площадь Дворца Труда и выстраиваются в отдельную колонну. Руководителем комсомольской колонны назначается т. Яковлев».

Наркомат здравоохранения обеспечил экскурсантов санитарной повозкой. В лагере были открыты продуктовая палатка и несколько ларьков Церабкоопа. Правда, экскурсантов все же попросили захватить с собой съестные припасы. Как при этом они должны были перекусывать: каждый на особицу или в складчину, не уточняется.

Предполагалась организованная встреча с взаимными приветствиями. Затем митинг на тему «Задачи лагерной учебы» с обменом частей договорами о социалистическом соревновании и совместный парад красноармейцев и осоавиахимовцев.

Неофициальная часть включала стрелковые соревнования, выступления «Синей блузы», физкультурно-спортивные состязания, игры, пляски, национальные танцы и катанье на лодках. В заключение - спектакль театра «Красный Факел».

Заведующий культотделом БСПСТ т. Ковригин в отдельной заметке четко обрисовал задачи экскурсии:

«Это ознакомление с бытом красного бойца в условиях его лагерной учебы, помощь ему в обстановке культурно-воспитательной работы, сближение и связь рабочих масс с частями Красной армии. Наш поход, полагаю, даст взаимную здоровую зарядку, поднимет дух и вселит бодрость: у красноармейцев - к боевой подготовке, у рабочих - к новым достижениям в их повседневной работе. Для постоянного участия в жизни лагеря, кроме шефствующих уже железняков, примут шефство над лагерем профсоюзы строителей, печатников и деревообделочников».

Яркими красками живописал впечатления экскурсантов Сергей Городецкий. Вряд ли это известный московский поэт, скорее, кто-то из местных газетчиков, выступающий, не исключено, под псевдонимом.

«От монастыря, в котором и около которого раскинулся сейчас лагерь, что называется, звания не осталось. Какой же, с позволения сказать, мужской монастырь, когда колокольни нет, церковных глав и куполов нет, монахов нет. Духу-то всего этого не осталось. Один лишь памятничишко с надписью: «Под сим камнем погребено тело купеческой девицы» остался маячить у штаба.

- Ну да и этому найдем применение, - говорит тов. Туракаев, - с госзаводом уже договорились - сделают дощечки с нужными нам надписями, ими и закроем надписи о «купеческой девице».

- А где же церкви-то?

- Да, вот вы в церкви, - говорит тов. Туракаев.

Да ничего же подобного - это светлое, чистое, просторное помещение штаба. На церковь ровно ничего похожего.

- А вот и вторая церковь, - говорит тов. Туракаев.

И опять ничего напоминающего церковь. Прекрасное стационарное кино на 450 мест с большим экраном. Сбоку к этому зданию пристроена терраса в два этажа - внизу столовая комсостава, вверху - читальня. Отсюда - прекрасный вид на Белую, Уфимку и заречье.

В монастырских корпусах живут семьи комсостава. Организуем сейчас детскую площадку для наших детишек, говорит мой спутник.

А вот здесь, в монастырской конюшне, оборудована пекарня. Великолепно оборудована, такой и в огороде нет, и выпечка порядочная, 400 килограмм в сутки.

- Это наш ЦЭС, - говорит тов. Туракаев, - у монахов это был птичник. Мы поставили трактор на 400 сил Ойль-Пуль, и сейчас в лагере электрическое освещение [колесный трактор с керосиновым двухцилиндровым четырехтактным двигателем (США). Поставлялся в СССР в 1928-1929 годах. На полевых работах не дал удовлетворительных результатов и устанавливался преимущественно в качестве стационарного двигателя].

Правильными квадратами и рядами раскинулся сам белополотняный лагерь. Чисто и удобно в жилых палатках. Каждая часть имеет свою ленинскую палатку, с обилием портретов, плакатов, лозунгов, диаграмм. Все ярко, красочно, убедительно и доходит до зрителя. В каждой ленпалатке своя стенгазета. Сейчас, в той палатке, куда мы пришли, красноармейцы готовят номер. В стороне от палаток - прекрасно оборудованная кухня, рядом столовая.

- Ну, как подучился в Самаре, котлеты можешь жарить? – спрашивает тов. Туракаев повара-красноармейца.

Тот скромничает, неуверенно отвечает:

- Могу.

- Чего тут, - говорит рядом стоящий красноармеец, - многие товарищи из комсостава к нам столоваться переходят.

В лагере четыре радиоустановки, киоск Башкниги.

Прошлый год мучились, возили воду на лошадях, а сейчас оборудовали водопровод.

- Вот посмотрите. Здесь запасный бак будет на 3500 ведер, - говорит тов. Туракаев, указывая на заканчиваемую бетонную стройку.

- Живем, как в Москве, - отзываются о своей лагерной жизни красноармейцы и заверяют: «Наш ответ на возрастающую угрозу войны: будем еще более упорно работать над обеспечением боевой готовности Красной армии».

Ансамбль Уфимского Успенского мужского монастыря состоял из двух каменных церквей в стиле классицизма - церкви Успения Божией Матери 1810 года и церкви Митрофана Воронежского 1852 года, четырех жилых корпусов и хозяйственных построек. Его окружала каменная стена, построенная в 1813 году. В наши дни здесь располагается Уфимский юридический институт МВД России. Храм Святителя Митрофана Воронежского восстановлен и действует. Успенская церковь ждет своей очереди.

Анна МАСЛОВА.