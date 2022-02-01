Дела сердечные

Заболевания сердечно-сосудистой системы чаще других становятся причинами смертности, и нередко из-за несвоевременно оказанной помощи. К счастью, в Республиканском кардиологическом центре уже несколько лет пользуются телекоммуникационными технологииям, позволяющими лечить заболевания безотлагательно.

Их применяют в Центре управления сердечно-сосудистыми рисками, где трудятся 6 кардиологов. Работа проходит в круглосуточном режиме с широким использованием возможностей компьютерной техники, а всего врачи центра успевают провести за день около 20 консультаций. Эта практика была впервые запущена в 2020 году.

- Мы проводим два вида консультаций: заочные и очные. В рамках заочной лечащий врач пациента (терапевт или кардиолог), прикрепленного к другому медицинскому учреждению, присылает нам электронную заявку, в которой отражены результаты ЭКГ, анализов. Мы пишем ответ, в котором даем рекомендации по лечению или же назначаем дату госпитализации. Все зависит от сложности заболевания. Во втором случае проводим встречу с больным по видеосвязи. Это больше относится к тем, кто живет в отдаленных районах. Пациент приходит в фельдшерско-акушерский пункт, и они вместе с фельдшером связываются с центром. Кардиолог расспрашивает больного о жалобах, смотрит его историю болезни, а затем дает рекомендации по препаратам, которые необходимо принять, а также по тактике лечения заболевания, - рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками Елена Щербакова.

Вся работа осуществляется в системе РМИАС – в ней происходит общение как в текстовом формате, так и посредством видеосвязи, а также здесь можно оценить состояние здоровья пациентов. Например, те, кто остро нуждается в госпитализации, помечены иконкой в форме сердца. При необходимости для проведения консультаций привлекаются кардиохирург, сосудистый хирург, аритмолог.

- Через систему фельдшер видит больных, нуждающихся в срочной помощи. Он может сразу назначить дату обследования, а потом провести необходимые консультации. При таком подходе некоторые шаги (например, посещение терапевта или оформление направлений) становятся ненужными, что является огромным плюсом, - отметил заведующий отделом управления качеством и проектами Владимир Пешков.

Данный способ действительно эффективен и удобен, особенно в разгар пандемии – больным не нужно ездить в транспорте или стоять в очереди. Кроме того, он идеально подходит пациентам, находящимся на самоизоляции. Благо, что те же трансляции работают бесперебойно (за исключением случаев сильной метели в отдаленных районах), в результате чего рекомендации по лечению готовы уже через несколько минут после получения заявки.

Об успешности внедренной системы лучше всего скажет статистика. За два последних года число дистанционных консультаций в формате «врач-врач» выросло в 2,4 раза – в 2021 году эта цифра составила 3560, а трансляций с участием врача и пациента - и вовсе в 2,7 раза (351 консультация в 2021-м против 129 годом ранее). При этом на 33,6 процента сократилась средняя длительность ожидания специализированной медицинской помощи (в среднем 7-8 дней). Увеличился охват пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением (51,5 процента). Также на 28 процентов снизилось число случаев острого коронарного синдрома – в 2019 было выявлено 10965, а спустя два года уже 7890. На 15,4 процента меньше стала смертность от инфаркта миокарда. Кроме того, теперь более 1,7 миллиона жителей республики, страдающих заболеваниями сердца, находятся на диспансерном учете (в 2019 было охвачено всего чуть меньше 450 тысяч). И главное – более 90 процентов людей, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, обеспечены необходимыми лекарствами. Так что можно сделать однозначный вывод – система телеконсультирования значительно повысила эффективность предоставления медицинской помощи в регионе.

Однако, если следовать простым рекомендациям, можно значительно облегчить свое состояние самостоятельно и тем самым не доводить болезнь до тяжелых симптомов. Республиканский кардиологический центр выпустил специальную памятку, посвященную инфаркту миокарда.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.