В добрый путь

Запуск пригородного электропоезда «Западный экспресс», связавшего Уфу и Приютово, стал поистине историческим – его вела первая в России женщина-машинист Алена Миронова.

Девушка окончила Уфимский железнодорожный техникум по специальности «техник-электромеханик», после чего обучалась на помощника машиниста электропоезда в Екатеринбурге, повышала квалификацию в учебном центре РЖД в Москве. Путь железнодорожника тернист – в процессе обучения необходимо сдать большое количество экзаменов, проходить медицинское обследование. Отработав чуть больше года в должности помощника, Алена оказалась готова к тому, чтобы взять на себя ответственность за управление поездом.

- Меня переполняют эмоции, потому что я долго шла к этому дню, - призналась она. – Любовь к железной дороге проявилась еще в детстве: всегда хотела путешествовать. Кроме того, нравится взаимодействовать с пассажирами. К тому же от меня зависит комфорт и безопасность поездки.

Алена добавила, что никогда не чувствовала себя лишней в мужском коллективе – напротив, коллеги стремятся поддержать ее и поделиться ценными советами. Так было и в этот раз – прежде чем отправиться в путь, экипаж прошел несколько важных процедур: в частности, медосмотр и инструктаж. После проверки готовности железнодорожный состав под руководством первой российской женщины-машиниста отправился в свой первый рейс, взяв курс на уфимский железнодорожный вокзал, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску «Западного экспресса».

К слову, поезд состоит из четырех вагонов, общее число посадочных мест - 361. Он оборудован информационными табло, системой микроклимата с функцией обеззараживания воздуха, современной санитарной комнатой, камерами видеонаблюдения и услугой «WI-FI на борту». Также удобен для маломобильных граждан – в частности, оснащен пандусами.

Маршрут нового поезда проходит через станции Дема, Чишмы, Давлеканово, Раевка, Шафраново и Аксаково. Стоимость билета до Приютово составляет 466 рублей, при этом действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов.

Старт новому маршруту официально дал глава республики Радий Хабиров.

- В наших планах – запуск такого же комфортного скоростного пассажирского поезда в восточном направлении до Белорецка. Наша республика совместно с РЖД продолжит работать над улучшением транспортной системы, - отметил он.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.