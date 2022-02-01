Про хлеб насущный

Кажется, что продуктовая корзинка сильно полегчала, а деньги все равно уходят влет? Увы, нам не показалось – цены на продукты за год выросли на 10,5%.

Данные прозвучали в докладе министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева, который он представил на заседании в Госсобрании - Курултае РБ. Причины тому глобальные:

- Свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он разогрел спрос, - сообщил министр.

Засуха негативно отразилась на урожае овощей: по росту цен лидируют картофель (в 1,7 раза) и капуста (в 2,8 раза). Морковь, свекла и чеснок подорожали в 1,3-1,6 раза, огурцы и лук — на 6,6-12,9%.

При этом рост производства позволил снизить цены на помидоры на 9,3%, а большой урожай удешевил яблоки, апельсины и виноград на 5,8-9,9% .

Из-за жары «сгорели» поля пшеницы и других зерновых, поэтому хлеб, булки и мука подскочили в цене от 11 до 19%. Гречка вновь стремится к высотам - цена на нее выросла на 35,6%, на остальные крупы - от 5,9% до 22,1%, на макароны на 14,2 - 19,9%. Несмотря на принятые федеральные меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты, сахар взлетел на 13,5%, подсолнечное масло – на 9,7%, яйца – на 20,1%.

Про молоко и мясо

Молоко на полках подорожало на 12,9%, сливки, творог, йогурт, кисломолочные продукты, сметана – от 5,7% до 11,3%. И это, по заявлению председателя Молочного союза Башкирии Ильдара Файзуллина, далеко не предел. Он рассказал, что последние 4 месяца молокозаводы работают практически в убыток. Причиной этому стало подорожание сырого молока практически на 50% в сентябре. Кроме того, свою лепту вносят затраты производителей на введение обязательной маркировки молочной продукции.

Цены на курятину выросли на 25,6%, говядину и баранину — от 10,8 до 17,3%. По мнению Гусева, это обусловлено значительным удорожанием кормов, некоторые подскочили более чем на 50%.

Свою версию выдвинул руководитель Мясного союза РБ Виктор Фрейдин, заявивший, что отрасли нужно поддерживать льготными кредитами, рост объема производства свинины и мяса птицы позволит удерживать цены. А удорожанию способствуют ограничения, связанные с распространением африканской чумы и птичьего гриппа в пограничных с республикой регионах и хозяйствах. Рынок свинины и мяса птицы на 99% принадлежит крупным агрохолдингам. А очаги заболеваний возникают как раз в личных подворьях.

- Нужно принимать закон, что все фермеры, которые содержат свиней в ЛПХ, должны переходить на другие виды животноводства, - высказался Фрейдин.

С мясом говядины складывается сложная ситуация: большая часть крупного рогатого скота выращивается в небольших хозяйствах, но поголовье сокращается. Поэтому можно прогнозировать рост цен на 10%.

Про бензин и мебель

Непродовольственные товары, согласно докладу Гусева, подорожали на 9,3%. Самый большой рост показали стройматериалы: цены на дерево, окна, плитку, кровельные и лакокрасочные материалы в среднем подскочили от 1,5 до 21 %.

Причиной тому стало увеличение себестоимости производства, подорожали импортные составляющие. Сыграл свою роль и дефицит сырья: из-за пандемии многие заводы приостановили деятельность.

Ремонт на нескольких нефтеперерабатывающих заводах стал причиной удорожания топлива от 7,6 до 8,2%. Это не могло не сказаться на общем росте инфляции. Заметно выросли цены на золотые ювелирные изделия (15,1%), телевизоры и мониторы для компьютеров (23,2-30,5%), некоторую мебель (11,8%-24,4%), обувь и одежду (13%). При этом стоит учесть, что без ряда принятых правительством мер эти цифры могли бы стать еще более значительными.

Про бюджет и обороты

По итогам 11 месяцев 2021 года Башкирия вошла в первую десятку по обороту розничной торговли. За январь - ноябрь в регионе продано товаров на 295,8 млрд руб.

- Потребительский рынок — один из самых динамично развивающихся секторов экономики республики. В торговле, общепите, сфере бытового обслуживания зарегистрировано свыше 56 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса - 45% от их общего количества, - отметил Гусев.

Торговые компании Башкирии в 1,5 раза увеличили выплату налогов в бюджет. Инвестиции в основной капитал за январь - сентябрь 2021 года выросли на 22,3%. Общий объем капитальных вложений превысил 3,1 млрд рублей.

Про логистику и решение

Председатель комитета МСУ Салават Хусаинов поинтересовался, поможет ли создание развитой сети собственных оптовых баз сдерживать цены на внутреннем рынке?

По мнению Гусева, логистическая составляющая - одна из важных затрат в формировании себестоимости конечного продукта. Необходимо развивать систему логистических центров, которые будут выполнять услуги по складской, транспортной, комплектовочной логистике и станут буферным механизмом между местными производителями. Дефицит мощностей по хранению продукции является причиной зависимости сельхозрынка от импорта. Он сообщил, что Минторг готовит изменения в действующие нормативные акты, чтобы инвестпроекты по строительству агрологистической инфраструктуры могли войти в перечень приоритетных и получить господдержку.

В числе крупных проектов – строительство Транспортного агрологистического парка рядом с индустриальным парком «Уфимский», межрегионального товарно-оптового рынка «Панорама», логистического комплекса компании «Фармленд», крупного овощного оптово-распределительного центра и распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции (объем вложений инвесторов «Айбарус» и «Евразийский торговый альянс» — 300 млн рублей).

Про онлайн-продажи

Рост интернет-торговли за январь - ноябрь 2021 года составил 31% по сравнению со всем 2020-м, в 4,6 раза - по сравнению с 2019-м. Предприятия, работающие вне формата розничных рынков, сформировали оборот торговли в этом периоде на 93,4%, при этом доля розницы составила лишь 6,6%.

Долю «ушедших в онлайн» стабильно увеличивают новые механизмы, такие как «Сбермаркет», «Самокат», «Яндекс.Доставка», «Ленточка», «Магнит» и прочие, направленные именно на рост интернет-торговли.

По предложению спикера Госсобрания Константина Толкачева директор торговой сети «Байрам» Павел Антипин проинформировал депутатов о состоянии в своей подведомственной сфере. Сеть магазинов «Байрам» - одна из немногих, выдерживающих конкуренцию с федеральным ритейлом, работая под лозунгом «Выбирай свое-родное». Доля товаров республиканских производителей занимает на полках магазинов Байрам не менее 50%.

- Вся торговая отрасль – высококонкурентная, и мы в первую очередь должны смотреть на возможности покупателей. Растет себестоимость производства и продаж. Маленький пример – на ценообразование продуктов влияет, например, стоимость эквайринга, то есть безналичных платежей, доля которых сейчас превышает 60%, - сообщил Антипин.

Доля онлайн-торговли в продуктовой рознице сейчас не превышает 2% в Башкортостане, а в мире составляет примерно 7-9%. В сети «Байрам» тоже есть свой онлайн-магазин, ведется сотрудничество с крупнейшими агрегаторами, но традиционный режим работы в ближайшее время сохранится в полном объеме.

Про школьное питание

Острую тему поднял вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов, заявив, что еда в школьных столовых по-прежнему оставляет желать лучшего. По мнению Алексея Гусева, все дело в отсутствии у школьников культуры правильного питания. Между тем пища, приготовленная в школьных пищеблоках, полностью соответствует всем СанПиНам и ГОСТам. Невкусной она кажется тем, кто в семье привык к жирной еде и обилию специй, которые, по правилам, исключены из рецептуры.

- Когда ребенок приходит в школу и видит котлету на пару, которая отличается, допустим, от окорочка в масле, к которому он привык, то, естественно, у него иное вкусовое восприятие, - сказал министр и порекомендовал работать с детьми и родителями, объяснять, что такое питание не только вкусное, но и полезное. Баланс найти сложно, но над этим работают - вместе с родительским сообществом.

Качество школьных блюд проверяется регулярно, что уже дало результаты: жалоб стало меньше. Число учреждений, где выявили просроченные продукты, снизилось за год с 3,9% до 1,5%., нарушения технологии приготовления блюд - с 27,8% до 4%.

Юлия ПАХОМОВА.

КОРЗИНКА

В Башкортостане действует своя программа поддержки мясного скотоводства. Ожидается, что к 2030 году мощности республиканских фидлотов увеличатся до 68 тысяч голов на откорме (для сравнения: в 2018 году — 13 тысяч голов). В рамках комплексной программы будут созданы 12 зональных интеграторов. Сбыт мясного и помесного скота на убой вырастет с 37,4 тысячи до 55,5 тысячи голов.