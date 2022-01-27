Пушкин, Островский и Римский-Корсаков…

Что их объединяет, кроме того, что это наша гениальная классика? Они представлены нынче на театральных афишах сезона - он в разгаре. И так, что интересного для своего зрителя готовят служители искусства?

В Театре оперы и балета готовят «Евгения Онегина» и «Садко»

Грандиозные и амбициозные проекты. Постановка опера Чайковского «Евгений Онегин», в основе которой роман Пушкина – классика на все времена и уже этим обеспечила себе успех. Спектакль ставит молодой режиссер Ляйсан Сафаргулова (вообще, спектакль показывали на уфимской сцене восемь раз, в первый – в 1939 году).

- Подготовка - в полном разгаре - говорит главный дирижер театра Артем Макаров. - Для нас это - большая ответственность и в чем-то даже риск. Потому что, если не каждому зрителю приходилось слышать оперу Чайковского, то уж практически все в нашей стране читали роман Пушкина (ведь он в школьной программе). И задача режиссера в данном случае в том, чтобы привнести что-то свое и в то же время дать возможность зрителю «узнать» хорошо знакомых им героев. У режиссера-постановщика Ляйсан Сафаргуловой в этом плане непростая, но, думаю, интересная задача. Могу сказать, что сейчас в нашем театре достаточно много новаторского, и это очень хорошо, но мы решили, что в «Евгении Онегине» не будем особо экспериментировать. Эта опера предъявляет высокие требования к исполнительскому составу. У нас, к счастью, есть артисты, подходящие на главные роли во всех смыслах и у которых должно все получиться.

Еще один ожидаемый спектакль – опера Римского-Корсакова «Садко». Оперу будет ставить художественный руководитель театра Аскар Абдразаков, и уже одно это легендарное имя обещает нам невероятно красивую, музыкальную постановку, и, возможно, она даже затмит все предыдущие проекты. Над художественным оформлением спектакля работает главный художник театра, истинный ас своего дела Иван Складчиков. Он уже создал эскизы костюмов, и тот, кто их видел, говорят, что это очень талантливо, роскошно и, главное, точно попадает в создаваемый образ. А когда эта сказка будет музыкально озвучена, ожидается фурор. Что ж, ждем и надеемся, что так и будет.

В «Нуре» - «Поздняя любовь»

В татарском театре началась работа над очередной премьерой этого сезона - спектаклем «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Постановка посвящена 200-летию со дня рождения драматурга.

- Это сулит театру интересный творческий виток. Пьесы русского классика на сцене национального театра всегда становятся событием и приковывают внимание, - говорят нуровцы. Мы встретимся с героями известного произведения и будем сопереживать дочери обедневшего адвоката Людмиле и корить в душе Николая. Он – гуляка и кутила, но бедная благородная девушка полюбила его. И нам предстоит проразмышлять - может ли самопожертвование изменить человека к лучшему? Режиссер и музыкальный оформитель – заслуженный артист РБ Ильдар Валеев, над сценографией работает заслуженный художник Башкортостана Нурия Габидуллина, костюмы героев создает заслуженный работник культуры Наталья Степанова, перевод осуществляет заслуженный деятель искусств Гульнур Усманова. Премьера спектакля намечена на 25 и 26 марта.

И снова «Пока она умирала»…

В ГАРДТ восстановили знаменитый спектакль, комедию по пьесе Надежды Птушкиной. Постановку осуществил художественный руководитель театра Михаил Рабинович двадцать лет назад. И вот спектакль снова на афише Русдрама. И это невероятно тронуло сердце уфимского зрителя. Они как будто вновь соприкоснулись с величайшим и любимым мастером сцены, который в прошлом году так внезапно ушел от нас в мир иной. И возвращение его спектакля стало по-настоящему и символичным, и триумфальным. Лирическая комедия всегда шла при аншлагах, объехала огромное количество российских городов и везде ее принимали на ура, в свое время на Международном театральном фестивале в Тольятти она получила приз зрительских симпатий. 5 и 24 февраля, а также 8 марта зрители могут вновь окунуться в жизнь героини пьесы Татьяны. ...Казалось бы, ушли годы, на руках у нее умирающая мать. И уже нечего ждать в будущем. Но жизнь поворачивается к ней другой стороной. За свое терпение, порядочность, бесконечную доброту Татьяна вознаграждается судьбой сторицей. Остроумный текст пьесы, удивительные повороты сюжета, чудесная музыка делают спектакль светлым, добрым, пронзительным и трогательным. Замечательный композитор Юрий Прялкин, ставший полноправным соавтором спектакля, написал красивые романсы.

В Молодежном «Дни Савелия»

Премьеру Национального молодежного театра имени Мустая Карима «Дни Савелия» по роману Григория Служителя можно будет увидеть в конце марта. Над постановкой работает главный художественный руководитель театра Мусалим Кульбаев. По сюжету события разворачиваются в Москве, в окрестностях Таганки. Повествование ведется от лица бездомного кота Савелия, который бродит в философских размышлениях по малоизвестным улочкам города, попадает в различные передряги и в конце концов находит смысл своей жизни.

Через всю книгу проводятся параллели жизненного пути кота с жизнью человека.Ожидается, что спектакль будет и с юмором, и философский!

У любителей театра нынче большой выбор, и мы даже немного завидуем тем, кому удастся посмотреть все новинки.

Ника НИКОЛЬСКАЯ