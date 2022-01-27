Какого цвета твой рейтинг?

Если банк неожиданно отказался выдавать вам ссуду или новый работодатель передумал брать на работу, возможно, причина кроется в вашей кредитной истории. Как она выглядит, что делать, если вам приписали чужие долги, рассказывает заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РБ Банка России Лилия Якупова.

- Получая отказ в кредите, оператор банка обычно не раскрывает его причину. Как получить свою кредитную историю?

- Она может храниться в одном Бюро кредитных историй (БКИ) или сразу в нескольких. Чтобы узнать, где именно хранится ваша история, нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Проще всего сделать это онлайн через портал «Госуслуги»: нужно зайти во вкладку «Услуги», в раздел «Налоги и финансы», в подраздел «Сведения о бюро кредитных историй». Для доступа к данным понадобятся только паспорт и СНИЛС. В ответ Банк России пришлет в ваш личный кабинет на портале список всех БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. Информация будет включать название, адрес и номер телефона бюро.

Можно обратиться к сайту Банка России. Для этого вам понадобится код субъекта кредитной истории (комбинация букв и цифр). Если вы брали кредит или заем хоть раз в жизни, значит, он у вас уже есть. Его можно найти в вашем кредитном договоре либо уточнить в банке или микрофинансовой организации (МФО), в которых вы брали кредит.

Если вы не любитель онлайн-запросов, то можно, например, направить телеграмму в Центральный каталог кредитных историй. Ответ придет в течение трех дней. Но пришлют его на электронный адрес, который вы укажете в телеграмме.

Когда вы узнаете список бюро, нужно будет в каждом из них запросить свою кредитную историю. По закону два раза в год каждое из них обязано предоставить ее бесплатно. При этом можно выбрать: дважды запросить отчет на электронную почту или один раз в электронном виде и один раз — на бумаге. Чтобы получить документ в электронном виде, проще всего отправить онлайн-заявку через сайт БКИ. В процессе оформления заявки вас автоматически переадресуют на портал «Госуслуги» для авторизации, а затем обратно — на сайт бюро. Отчет придет на электронную почту в течение трех рабочих дней.

- Понятно, что кредитная история помогает оценить шансы получить заем, а также понять, почему страховые компании завышают тарифы на полисы, каршеринговые сервисы не подключают к своим услугам. А как проверить, не взяли ли на мое имя ссуду аферисты?

- Такое может случиться, к примеру, если ваши данные утекли в сеть. Если аферисты завладеют данными вашего паспорта, то смогут получить кредит или заем от вашего имени. Банки и МФО проверяют личность клиента, прежде чем выдать деньги, но иногда преступникам удается их обмануть.

- Как опровергнуть непрошенный кредит?

- Предположим, банк оформил на ваше имя заем, хотя вы о нем точно не просили. Напишите заявление в банк или МФО и потребуйте исправить ошибку. Кредиторы могут принимать такие обращения дистанционно – через свой сайт, мобильное приложение или электронную почту.

В течение 10 рабочих дней кредитор обязан провести проверку и переслать в БКИ правильные данные. Бывает, что банк или МФО отправляют информацию сразу в несколько бюро. Проследите, чтобы записи обновили во всех БКИ.

Вы также можете сами обратиться в бюро, чтобы оно исправило вашу кредитную историю. Бланк заявления можно скачать на его сайте. Но у него проверка займет больше времени – 20 рабочих дней с момента, когда БКИ получит ваше заявление. К тому же заявление придется подать лично в офисе бюро либо заверить у нотариуса и отправить обычной почтой.

БКИ перешлет ваше заявление кредитору и будет ждать от него ответа. Если во время проверки кто-то запросит вашу кредитную историю, бюро отметит те данные, которые уточняются и могут не соответствовать действительности. Банк или МФО подтвердят вашу правоту – бюро исправит ошибку и сообщит вам об этом.

Но может случиться, что банк, МФО или КПК не согласятся с вашими аргументами и будут настаивать на невыплаченном кредите или просрочке. Тогда останется решать проблему только через суд.

- Хотелось бы узнать, какие изменения законодательства коснулись этой сферы?

- Кредитную историю (КИ) можно будет оспаривать через источник формирования, ведь есть несогласные с оценкой своего кредитного рейтинга. Причем время оспаривания сокращается по сравнению со старой схемой фактически в два раза.

Ранее заемщик вправе был обратиться только в БКИ. С 1 января он сможет обращаться непосредственно к кредитору, который направил в БКИ оспариваемую заемщиком информацию. В этом случае кредитор в течение 10 рабочих дней должен будет либо уведомить заемщика, что информация в кредитной истории корректна и никаких изменении вноситься не будет, либо должен будет внести требуемые изменения в кредитную историю.

Старая схема оспаривания информации, содержащейся в кредитной истории, через БКИ (заемщик обращается в БКИ, которое затем взаимодействует с кредитором), также сохраняется.

Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям с 1 января предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме. Это можно обеспечить, например, с помощью мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты.

- Сколько времени сохраняется кредитная история каждого из нас?

- Срок хранения сокращен с 10 до 7 лет от момента последнего изменения обязательства. До этого срок «обнулялся», то есть считался заново, при любом изменении в кредитной истории (например, поменяли паспорт, сменили фамилию – срок начинает отсчитываться заново).

Новый срок хранения обратной силы не имеет и будет распространяться на обязательства, изменения по которым произошли с 1 января.

- То есть появится возможность улучшить свою кредитоспособность?

- Да, изменение подхода и срока хранения информации БКИ соответствует международной практике и позволит не учитывать в кредитной истории слишком далекие по времени события, оказывающие небольшое влияние на оценку кредитоспособности заемщика.

- Слышала, что существует индивидуальный рейтинг гражданина и он будет заново рассчитываться...

- Будет стандартизирована шкала индивидуального рейтинга – от 1 до 999 пунктов. С 1 января для квалифицированных БКИ введены единообразные подходы к данному расчету, а для остальных БКИ – с 1 января 2024 года.

Значение индивидуального рейтинга будет располагаться на цветовой шкале, отражающей категории: низкая, средняя, высокая, очень высокая степень кредитоспособности. Также будут указаны наиболее влияющие факторы и доли их влияния в процентах.

Унифицируется и так называемая целевая переменная в моделях: в качестве нее должна выступать информация о выходе заемщика на просрочку более 90 дней по любому обязательству заемщика на горизонте 12 месяцев.

- Как получить доступ к своему рейтингу и зачем он нужен в целом?

- Индивидуальный рейтинг будет доступен гражданину вместе с кредитным отчётом, но он может предоставляться и отдельно (если БКИ предоставляет такую услугу, на коммерческой основе).

Заемщик сможет в наглядной форме ознакомиться с оценочным содержанием своей кредитной истории в каждом БКИ.

Будет интуитивно понятно, к какой категории заемщиков он относится - в кредитном отчете разобраться заметно сложнее.

Банк России рассчитывает, что это будет способствовать росту заинтересованности граждан в их кредитной истории и, как следствие, повышению финансовой грамотности.

При этом нужно иметь в виду, что кредиторы обычно используют свои собственные модели оценки кредитоспособности (скоринговые модели), которые могут показывать другой результат.

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

Корзинка:

Кредитная история — это информация о ваших кредитных обязательствах. Она показывает, в какие банки, микрофинансовые организации (МФО) или кредитные потребительские кооперативы (КПК) вы обращались за кредитами и займами. Когда это было и какие суммы вы брали. Были ли вы созаемщиком или поручителем по чужим кредитам. Вносили платежи аккуратно или задерживали.

Эта информация хранится в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ). Их несколько, и каждый банк, МФО и КПК вправе выбрать любое бюро, в которое он будет передавать информацию о своих заемщиках. Часто финансовые организации направляют данные сразу в несколько бюро.