Уборка снега и... машин

Зима – самое напряженное время для коммунальных служб. Оперативно и своевременно очищать дворовые пространства от снега, которым с лихвой делится природа – дело совсем непростое. Да еще при этом бороться с тут и там возникающими препятствиями.

Во дворах по улице 50-летия Октября, 12 и 14 работают два дворника, очищая проезжую часть от бордюра к бордюру, парковочные места, карманы, козырьки и подъезпды домов. Им помогают два больших и один мини-трактор, увозя снег. И все бы проходило гладко, если бы дорогу им не преграждали припаркованные автомобили.

- Нам регулярно приходится либо просить водителей отгонять машины в другие места, либо препятствовать очередным, желающим припарковаться, а ведь есть еще немало «подснежников», брошенных с лета, - делится с нами дворник Сария Кулгунина.

Увы, многие жители оставляют свои машины во дворе на зиму, хотя сотрудники ЖЭУ заблаговременно предупреждают о грядущей уборке (с большинством автовладельцев они знакомы лично).

- В таких случаях мы чистим в тех местах, где это возможно, дорабатываем по мере того, как машины освобождают пространство, - рассказывает директор ЖЭК №19 Советского района Александр Матвеев.

Автомобильный фактор влияет на скорость работ. Всего организация обслуживает территории 101 дома. На уборку одной придомовой территории в среднем уходит от 40 минут до часа. В день коммунальщики обычно обслуживают 14 дворов. И это несмотря на острую проблему нехватки кадров: вместо положенных согласно штатному расписанию 62 человек работают лишь 20, а в зоне ответственности одного дворника могут оказаться 5-6 домов. Его рабочий день довольно продолжительный – может начаться в 6 часов утра, а завершиться в 6 или 7 часов вечера. У каждого из дворников своя судьба. Та же Сария Кулгунина пошла в профессию 12 лет назад с надеждой получить квартиру, однако начало ее работы совпало со свертыванием такой практики. Впрочем, власти обещают скорое улучшение условий труда работников сферы ЖКХ.

- Мы не только размещаем информацию о вакансиях и ждем на них отклики, но и сами предлагаем работу соискателям, - сказал Александр Матвеев. – Людей отталкивают скромные финансовые условия. Будем надеяться, что озвученные на днях властями планы по увеличению зарплат претворятся в жизнь.

Антон СУХАРЕВ.

toscha.sukharev@yandex.ru

Фото Андрея ВДОВИНА.