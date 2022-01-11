Про нефть, сити-фермы и квизы

Современные магистры и бакалавры не верят в «халяву, ловись», не заходят на экзамен с правой ноги и не прячут шпаргалки в рукава. Они привыкли надеяться на свои знания, не копят «хвосты», вовремя закрывают сессию, параллельно получают вторую профессию, проводят исследования и даже заявляются на гранты.

«Глаза» агронома

Студент 4 курса факультета агротехнологий и лесного хозяйства БГАУ Артур Кутлубаев родом из Оренбургской области, поступил в Аграрный университет, следуя семейной традиции, в этом вузе учились его отец и брат, а дедушка в свое время трудился агрономом. Вот и внук Артур выбрал специальность «Агрономия» и с первого курса погрузился в научные разработки.

- За развитием технологий в сельском хозяйстве – будущее. Людям всегда будут нужны свежие и качественные продукты, - объясняет Артур.

В 2018 году он выиграл грант молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» в размере 150 000 рублей. Его проект победил в номинации «Развитие социальных лифтов» и был посвящен созданию кружка робототехники, ориентированного на решение задач в сельском хозяйстве. Со временем кружок и стал своего рода началом большой научной работы. Именно здесь Артур проводит все свободное от учебы время. «С 8 утра до 8 вечера находимся в университете!», - признается начинающий ученый. Вместе с друзьями-единомышленниками они бьются над новыми разработками. Артуру помогают студент 2 курса Салават Усманов (занимается программированием) и третьекурсник Фарит Гильманов - ас в электронике.

- Сейчас рассматриваем методы практического применения квадрокоптеров в сельском хозяйстве. В первую очередь, это современный мониторинг за посевами. С помощью летательных аппаратов можно оценить не только всхожесть, но и по цвету и виду листьев растения определить, на каком именно участке необходимо внести те, или иные удобрения. Все это входит в такое определение, как точное земледелие. Сейчас у меня накоплено очень много данных по наблюдению за соей и кукурузой, пишу диплом на эту тему. Еще одно новое направление – сити-фермерство. Пока оно не очень развито в республике, но именно городские фермы получат развитие в ближайшее десятилетие.

Кстати, с этой идеей Артур выступал на стендап-битве молодых ученых: Science Slam Eurasian состоялся в декабре в Конгресс-холле.

- Суть в том, что участники рассказывают о собственных исследованиях, и у каждого «слэмера» есть десять минут, чтобы остроумно и доступно донести свою идею. В итоге лучшего ученого определяют по громкости аплодисментов - децибеллам. Я в лидеры не прошел, но опыт получил хороший, - признает Артур.

Сейчас он со своей командой подал заявку на грант конкурса «Умник». Пока ждет результатов, и если все сложится благополучно, то планирует на эти средства открыть лабораторию сити-фермерства, где будет выявлять оптимальные условия для выращивания овощной продукции.

- Чем такая ферма отличается от привычных теплиц?

- Технологии позволяют открыть сити-ферму в любом промышленном помещении, ее легко адаптировать. Зачем это нужно? Они экономичнее, эффективнее, а также снимают вопросы с логистикой: доставлять свежие овощи и зелень гораздо удобнее, - объясняет Артур.

Следопыты по «кладовым»

Студентка 4 курса кафедры «Технология нефти и газа» УГНТУ Диана Гайсина еще во время учебы в школе №18 увлеклась химией и физикой. И сразу решила, что будет учиться в родной Уфе:

- Уезжать принципиально не хотела. Выбрала один из лучших наших вузов – нефтяной, и одну из старейших специальностей «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Это довольно узкое направление, но очень перспективное, - делится Диана.

В октябре прошлого года она участвовала в конкурсе на получение стипендии от холдинга «ПЕТОН» имени профессора и выдающегося ученого Марушкина. Представив свою научную работу, заняла первое место. И не случайно, что именно в этом научно-исследовательском институте Диана проходит практику.

- Кем себя видите в будущем?

- Хотела бы развиваться по своей специальности, но и буду погружаться и в другие отрасли. Окончила курсы переводчиков в Институте дополнительного образования УГНТУ, параллельно начала изучать программирование. Будущее за теми специалистами, которые хорошо знают несколько направлений.

- На что-то, кроме учебы еще остается время?

- Со второго курса являюсь членом Клуба Интеллектуальных Игр BrainForge, помогаю организовывать квизы и викторины. Также увлекаюсь йогой, люблю пешие прогулки и слушаю аудиокниги. Пока больше привлекает художественная зарубежная литература, очень хорошо разгружает и отвлекает.

В Нефтяном университете мы познакомились с еще одной способной студенткой. Магистрант горно-нефтяного факультета УГНТУ Аделина Имамутдинова не так давно награждена Почетным знаком ректора, хрупкая девушка изучает непростую специальность «Эксплуатация скважин в осложненных условиях».

- Обучаюсь по программе двойного диплома. Параллельно с основной специальностью получаю образование в Уфимской высшей школе экономики и управления. Меня интересует проблема трудноизвлекаемых запасов природных ресурсов. С каждым годом ухудшается структура месторождений, становится актуальным разработка карбонатных коллекторов. Поэтому важно развивать технологии в области интенсификации добычи нефти. Хочу посвятить себя науке, например, в Научно-исследовательском проектном институте.

Аделина становилась победителем проекта «Профстажировки 2.0», принимала участие в конкурсе «УМНИК-Архипелаг-2021», была участницей научных конференций, различных форумов, в том числе «Территория смыслов» в Московской области, фестиваля «Таврида.Арт» в Крыму. Также является автором научных статей, две из которых одобрены Высшей аттестационной комиссией, а одна – уровня Scopus.

- Наш вуз кроме хорошего уровня знаний дает много возможностей для дополнительного развития. Нам удалось съездить по программе академической мобильности в РГУ нефти и газа имени Губкина и проучиться там семестр.

- Говорят, каждый студент хоть один раз заваливает экзамен…

- Такого не было. Каждый предмет сложен по-своему и требует усилий. Следую только одному правилу – пораньше ложусь спать и иду на экзамен, со свежей головой. Вот и весь секрет.

Альфия ИБРАГИМОВА.