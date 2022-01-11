Есть ли в жизни «Глава вторая»?

Национальный Молодежный театр имени Мустая Карима регулярно радует нас новыми постановками. Недавно состоялась премьера спектакля «Глава вторая» по пьесе американского драматурга Нила Саймона, а весной ожидается премьера «Легенды о любви» турецкого автора Назыма Хикмета. Над переводом обоих произведений с языка оригинала на башкирский язык работал народный артист Республики Башкортостан и исполнитель главных ролей в этих постановках – состоявшейся и будущей - Рамзиль Сальманов. Он, а также актриса театра Гульшат Гайсина рассказали об этих творческих проектах.

- Рамзиль, по-моему, Нил Саймон написал автобиографическое произведение…

- Да. Когда он овдовел и почувствовал себя безмерно одиноким, судьба через некоторое время предоставила ему еще шанс на личное счастье. Он женился второй раз, на актрисе. И его пьеса (довольно известная, по ней снят фильм, а спектакли время от времени идут на разных театральных площадках) - об одиночестве и поиске выхода из этого эмоционального тупика. В спектакле всего четыре персонажа, и каждый ищет свою вторую половинку, даже если она формально у него есть. Поставить этот спектакль предложила актриса нашего театра, народная артистка республики Рушанна Бабич, она же исполнила одну из главных ролей – Дженни Мелоун, решительную, деловую, свободную и разведенную даму. Я сыграл роль писателя Джорджа Шнайдера, Салават Юлдашбаев - его брата Лео, Гульшат Гайсина - подругу Дженни - Фей Медуик. Когда актеры сами предлагают тему для спектакля – это редкий случай, но в данном случае он оказался еще и очень удачным. Мы прочитали пьесу, нам она очень понравилась, и мы обратились к руководству театра с просьбой поставить ее. Репетировали и играли с большим удовольствием, режиссером спектакля стал народный артист республики Азат Надыргулов.

- В чем магнетизм произведения?

- Оно созвучно каждому человеку. У всех есть чувства, возникают отношения, рано и поздно каждый встречает любовь… и переживает внутреннее одиночество. Ты можешь быть окружен друзьями, семьей, но внутри - ты один, и тебе кажется, что тебя никто не понимает. Примерно так чувствует и мой герой. Но я бы спектакль назвал «Четыре одиночества». Здесь все по-своему страдают. Главный герой потерял любимую жену, с которой жил много лет, его соседка по дому - развелась с мужем, потому что они не сошлись характерами, брат писателя женат, но ищет счастья с другими женщинами, а Фей замужем, но не любит своего супруга, и, как ей кажется, он ее тоже. Все эти ситуации встречаются и в нашей обыденной жизни, и поэтому зрителям все близко, понятно и узнаваемо.

- Глава вторая… Звучит, как «первый тайм мы уже отыграли…»

- Возможно, и так. Но жизнь продолжается. Да, Джордж Шнайдер перенес большую потерю, и никак не может забыть первую жену, но чтобы жить дальше, нужно сделать шаг вперед, дать себе еще один шанс и открыть следующую главу своей жизни.

- Действие спектакля происходит в Нью-Йорке…

- Пьеса американская, но история могла бы произойти в любом месте. Режиссер поставил нам задачу играть обычных людей, которых можно встретить в любой цивилизованной стране. Любовь и одиночество всегда говорят на одном языке. И пьеса хоть и написана в 60-е годы прошлого столетия, актуальна и сейчас, потому что отношения людей всегда тема непростая, но интересная.

- Вы переводили текст пьесы с русского на башкирский язык. Были сложности на этом этапе?

- Нет. Пьеса с юмором, легко читается, и переводить ее было увлекательным делом. С удовольствием находил в родном языке аналогичные своеобразные смешные речевые обороты. И зрители оценили, они тепло встретили спектакль и в своих отзывах отмечали, что смотрелся он на одном дыхании, как хороший голливудский фильм.

- Гульшат, что скажете о вашем персонаже?

- Фей в чем-то по характеру близка мне и поэтому понятна. Знаете, одиночество в людях проявляется по-разному. Можно, будучи замужем, быть… одинокой. С виду счастливая картинка, хорошая семья, дружная чета, как будто все прекрасно, а на самом деле все не так. И в этих психологических нюансах и пытаются разобраться герои пьесы. Ведь жизнь дана человеку, чтобы прожить ее счастливо, во всяком случае, мы так хотим. Не знаю, зависит ли это от нас. Например, Дженни очень решительная, знает, что ей надо, а Фей полна страхов и внутренних ограничений и не всегда знает, как надо поступить правильно. То ей кажется, что вот оно – счастье, а уже в следующей сцене – у нее сомнения. Поэтому моя героиня в постоянном смятении, она, что называется, бросается из крайности в крайность.

- Вас увлекла работа над ролью?

- Да, интересно было работать еще и потому, что режиссер Азат Надыргулов - тонкий психолог и поднятая в спектакле тема – взаимоотношения людей его «конек». Азат Ахмадуллович уже ставил у нас спектакли – «Люстра», «Гайфи агай, женись давай!». Он подкупает тем, что виртуозно, с ювелирной точностью разбирает человеческую натуру. И в работе над «Главой второй» он был с нами на одной волне, находил ключик к каждому.

- У спектакля в финале хэппи-энд?

- Сложный вопрос. Все, как в жизни - каждый увидит свое. Режиссер ставит многоточие. В финале все заканчивается, прежде чем главный герой откроет дверь и начнет главу вторую в своей жизни. Но это только предполагается, зритель сам должен поставить точку в этой истории.

- Рамзиль, еще один проект театра – предстоящая постановка спектакля по пьесе турецкого драматурга Назыма Хикмета «Легенда о любви». Здесь вы тоже полностью задействованы – сделали перевод текста с турецкого языка на башкирский и исполняете одну из главных ролей…

- Да, весной зрители уже смогут увидеть спектакль. Эта история - романтическая драма о любви двух сестер из знатной семьи к одному безродному художнику. И в этом – вся драма. Художник отдал свое сердце младшей, и влюбленные сбегают. За перипетиями судеб героев и будет следить и переживать зритель. Режиссер приглашенный, это «свободный художник» из Челябинска Олег Иванов. Актерский состав спектакля предварительно определен. Я исполняю роль визиря, образы сестер воплотят на сцене Рушанна Бабич, Гульбина Сафуанова, Зария Муратова. Гульчачак Зарипова, роль художника у Вадима Клысова.

- У «Молодежки» явный интерес к турецким пьесам, совсем недавно ставили «Королек, птичка певчая»…

- Наверное, нам близок восточный менталитет. Новый спектакль – романтичный, и мне кажется, на основе пьесы можно было поставить мюзикл. Произведение написано прекрасным поэтическим языком. Я перевел с турецкого оригинала, найти такой текст было сложно, но помогли мои турецкие друзья.

- У вас роль визиря. Вас не удивил выбор режиссера?

- Только сначала. В оригинальной пьесе это старик, а в нашем спектакле - мужчина в расцвете сил, военный министр, влюбленный в старшую сестру.

- Рамзиль, вы давно играете в театре, какие роли вам близки по духу?

- Ильин в спектакле Володина «Пять вечеров», Ямиль в «Радости нашего дома» по произведению Мустая Карима и есть много других. Не хочу «обижать» ни одну из своих ролей, в каждой – частичка моей души.

- Спасибо за беседу, будем ждать премьеры.

Беседовала Лилия ЗИМИНА.