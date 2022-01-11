«Пикеты» на Рабкоров

Проезд от улицы Рабкоров до Академика Ураксина перекрыт с осени. Жители близлежащих домов сначала недоумевали – почему вырубаются деревья, кустарники? «Небось, очередную высотку будут строить» - подобные сообщения «летели» в общедомовом чате дома по адресу Рабкоров, 2/9. Звонили и в нашу редакцию. И вот мы на месте баталий.

…Спустившись по сугробам в длинный котлован, направляюсь к рабочим. Мимо проезжает огромный экскаватор и заезжает на целину, оставляя на свежевыпавшем снегу следы. Добравшись начинает черпать ковшом промерзлую землю. Это рабочие предприятия «Компания «Потенциал» приступили к разработке участка, по которому от Рабкоров к улице Академика Ураксина будет проложен 4-полосный проезд. Вспомнила, как прошлым летом здесь повредили днище автомобиля, когда ехали к Сергиевскому кладбищу по разбитой дороге вдоль лесного массива. Боковой проезд, ведущий через пустырь, был очень узким, к тому же, в аварийном состоянии – водители то и дело попадали в ямы, разбивая машины. Сегодня дорогу не узнать – вовсю кипит работа. Неужели будет новая?

– Мы стоим на «нулевом пикете» – месте старта стройки. Каждый пикет равен ста метрам. В сторону Рабкоров – семь пикетов, а в сторону Ураксина – один плюс двадцать. Площадку развернули здесь потому, что именно сюда приходится самый низкий уровень спуска, – говорит мастер ООО компании «Потенциал» Роман Дывак.

Первая техника заехала в начале ноября (как только в октябре стал известен подрядчик), а сроки, в которые надо сдать объект, кратчайшие.

В первую очередь надо было подготовить строительную площадку. Для чего по всему периметру пришлось вырубить деревья и кустарники, росшие вдоль старого проезда. До нового года занимались земляными работами – выкапывали котлован, чтобы по обочине будущей дороги установить подпорную стену. Местами его глубина доходит до 4-х метров.

На площадке «нулевого пикета» установлены два вагончика, где рабочие могут погреться горячим чаем. Рядом – много арматуры и железа. Из которых строители соорудили рабочий стол, чтобы резать и сгибать железные прутья для сетки.

– В данный момент на площадке 30-35 человек и около десятка единиц техники. Сегодня по большей части требуется не физическая сила, а терпение – на установленном отрезке рабочие закручивают арматуру, – говорит Роман.

Чтобы поднять подпорную стену в первую очередь выкопали площадку на проектную глубину – около полуметра. Затем установили винтовые сваи. На них «вяжется» сетка, которая после будет заливаться бетоном. Сама же стена запроектирована высотой 3,5 метра.

Несмотря на то, что к заливке бетоном приступили в минусовую погоду, на качестве дорожного основания это не скажется, так как предусмотрен его прогрев.

– «Вяжем» арматуру, выставляем опалубку и по всему периметру связанной сетки протягиваем нихромную нить. Она подключается к трансформатору, от которого подачей и прогреватся бетон,– рассказывает прораб Владимир Карпов.

«Яма» для основания подпорной части разделена на несколько коротких отрезков. Мое внимание привлекают рабочие, действующие в неглубокой траншее недалеко от строительной площадки. Они безостановочно сную туда-сюда, задерживаясь на каждом шагу на несколько секунд. Думая, что они делают замеры, задаю вопрос специалистам.

– Не измеряют, а вяжут сетку. Сначала прокладывают арматуру вдоль и поперек, затем каждый перекрестик связывают специальной проволокой, – объясняет Владимир.

…Арматурщик Андрей работает на предприятии недолго, но сразу же влился в коллектив. В бригаде он самый веселый, товарищи любят его за «острый» язык и чувство юмора.

– «Бездельники», передайте-ка мне проволоку, небольшой кусочек остался несвязанным, – обращается он к товарищам и вскоре по цепочке получает необходимый материал.

Строители работают в нескольких точках по 4-5 человек. Чуть подальше от места, где вяжется арматура, основание уже залито, выступы установлены, а чуть далее, площадка только готовится.

– А для чего стена при строительстве дороги?

– Она будет спускаться вниз, местами до трех метров. При перепаде высот подпорка нужна, чтобы не было обвала грунта, – объясняют мне. – Чуть дальше, в сторону Высотной, расположится развязка. Сейчас наша задача – вывести дорогу до улицы Академика Ураксиной, а в дальнейшем планируется продолжить ее до улицы Софьи Перовской.

Алина ГАРИПОВА.

Aallinki507@mail.ru

Фото Андрея ВДОВИНА.