«Омикрон» шагает по Уфе

Процент вакцинации достиг 94,4, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил мэр Уфы Сергей Греков, открывая оперативное совещание в городской администрации во вторник.

Представитель Роспотребнадзора Зульфия Камаева отметила, что в Уфе зарегистрировано почти 42 тысячи COVID-инфицированных, прирост за сутки - 67 случаев.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РБ, главврач РКИБ Азат Мухаметзянов рассказал о симптомах нового штамма. В отличие от зараженных «дельтой», больные «омикроном» испытывают сильные головные боли, повышение температуры у 60% пациентов, насморк, чихание, кашель и боль в горле (63%), снижение аппетита. Изредка состояние усугубляется сыпью, диареей и болью в животе, зато обоняние и вкус теряются реже. В группе риска – дети и подростки, риск госпитализации у них при заражении «омикроном» на 20% выше, чем при дельта-штамме. У детей могут наблюдаться высыпания. Опасность штамма в том, что он замаскировался под сезонные заболевания и распространяется в 5 раз быстрее предшественника.

Меры профилактики заболевания, в том числе новым штаммом, остаются прежними - вакцинация и ревакцинация, мытье рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание помещения.

- Об «омикроне» сегодня говорят практически все. Он быстро распространяется в мире и стране. Штамм дошел уже и до республики, — отметил Сергей Греков. — Его симптомы такие, как у сезонного ОРВИ. Если они есть, оставайтесь дома, на работу не выходите. Мы отрабатываем варианты перехода части сотрудников на удаленку.

В кадровом составе произошли изменения - начальником отдела охраны здоровья населения назначен Илдар Хайдаров, работавший ранее работал главным врачом Кушнаренковской центральной районной больницы, затем главврачом уфимской поликлиники № 1.

Начальник Башгидрометцентра Анна Козаева сообщила, что интенсивность снегопадов существенно снизится. Мэр призвал сотрудников коммунальных служб воспользоваться этим и расчистить город от снега. А первый заместитель главы администрации Уфы Марат Гайфуллин, в свою очередь, сообщил, что с 1 февраля вводится доплата за интенсивность труда. Водители, машинисты, трактористы получат плюс 75% к тарифу, дорожные рабочие – 14% процентов. Увеличена и ежемесячная премия. Это позволит восполнить нехватку кадров в МБУ по благоустройству.

Свой вклад в чистоту города внесли и активные горожане, поучаствовав в «снежном субботнике» - более 20 тысяч человек с лопатами вышли в свои дворы.

Горожане могут сдать елки на утилизацию в предстоящие выходные. Начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации Уфы Ольга Филева рассказала, что точки сбора расположены во всех районах города, волонтеры будут дежурить с 12.00 до 16.00. В качестве призов за сданные деревца можно получить билеты в Музей полярников имени Валериана Альбанова или в исторический парк «Россия – моя история». Перед утилизацией с елок нужно снять игрушки, мишуру, крестовины.

Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов назвал причины завышенных платежек за отопление в предыдущий отопительный период. В их числе неисправность и некорректная работа оборудования системы отопления, несоответствие площадей, использованных для расчета платы за ЖКУ, и невыполнение мероприятий по энергосбережению. Благодаря «работе над ошибками» за три месяца отопительного сезона жители города сэкономили 353 млн рублей.

Впервые в истории города за год в эксплуатацию ввели более 1 миллиона 240 тысяч кв. м жилья, что превышает объемы массового строительства жилья советского периода. Заместитель главы городской администрации Кирилл Чистяков объяснил это увеличением спроса и скорости реализации проектов, введением льготной ипотеки и переходом на эскроу-счета – застройщики стали заинтересованы в строительстве опережающими темпами.

Кроме жилья, сданы детский сад в Сипайлово и лицей №21, возведен Центр гимнастики в Зеленой роще и уникальный мост-вставка в створе улицы Воровского. Установлен конструктивный диалог с застройщиками: проведены совещания и разъяснены требования администрации в части градостроительной политики.

– При строительстве необходимо думать не о коммерческой выгоде, а, в первую очередь, о комфорте будущих жителей: в какой детский сад и школу они поведут своих детей, где будут парковать автомобили, отдыхать и заниматься спортом, - подчеркнул Чистяков. – Важно, что социально ориентированные застройщики разделяют мнение администрации города.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.